平治首部純電動旗艦房車　EQS香港開價接受預訂入門版160萬

電動車市場爭奪戰的焦點，近日再一次轉移至貴價型號之上，因為平治（Mercedes-Benz）香港分部於日前正式發佈第一批純電動旗艦房車EQS的開賣資料：「入門版」EQS 450+的開售價約160萬，比預想中定價略低，相信會吸納不少想率先擁有歷來第一部「電動S-Class」的長期擁躉。

車身長度超越5米，毫無疑問屬大型豪華房車格局；為了令操控感更輕巧，後車輪設有輔助轉向功能。（圖片來源：Mercedes-Benz）

雖然好多人以為EQS即是「電動版S-Class」，不過若果細心翻查資料，便會知EQS跟S-Class是兩部完全不同的車，除了因為動力來源不同，更大原因是EQS的底盤是採用全新的MEA。MEA是一款專為純電動車而設的新型底盤，與採用第二代MRA底盤的現役S-Class是兩回事，故此如果認真對待，是絕不能夠將EQS說成是「電動版S-Class」。不過，根據廠方的產品定位，EQS的而且確是目前平治EQ電動車系中，豪華程度最高的一款房車，故此從這個消費者角度去衡量，EQS或會跟仍然配置傳統引擎的現役S-Class出現一點重疊，但至少在現階段，EQS仍然不能完全取代S-Class的經典豪車地位。

細心留意，EQS的車尾採用「斜尾式」設計，跟四門三廂式傳統房車型態的S-Class有所不同，進一步引證兩車互不隸屬。（圖片來源：Mercedes-Benz）

所有EQS的車尾後軸都設有電動摩打，高性能型號更會在前軸裝設另一組摩打，提升加速性能。（圖片來源：Mercedes-Benz）

說回EQS，這除了是平治第一部純電動的豪華房車，也是該廠為實現碳中和目標的先行型號，故此在開發、設計以至生產的過程中，EQS都緊扣環保概念，例如會採用「升級再造回收物料」生產零件，又會審視物料供應商是否能符合嚴格的環保生產標準，這些都是以前的豪華房車不會著重的背後細節。

在歐洲的快速充電站，EQS可以直流電進行200kW「快叉」：只需充電15分鐘就可行駛額外300km。（圖片來源：Mercedes-Benz）

車廂內加入大量LED飾燈，配合科幻味濃的流線細節，大大增強科技感。（圖片來源：Mercedes-Benz）

動力來源方面，輸出動力的電動摩打設於後車軸，動力輸出較高的高性能版本則會在前軸加多一個摩打，即是「入門型號」是後驅車（RWD），高級型號則會是四驅車（4WD）。以第一批在香港預售的EQS為例，車價約161萬的EQS 450+配置一組後軸摩打，馬力輸出333匹，最大扭力為568Nm，由靜止加速至100km/h需時6.2秒，雖然看似性能不算太強勁，但其最遠續航距離竟然達到785km（WLTP標準），似乎是一款著重實用表現的「電動豪車」。

以純電動車標準衡量，後排的空間感似乎不如想像中闊落，甚至比不上發售中的S-Class。（圖片來源：Mercedes-Benz）

若要求強勁一點的性能，可升級考慮車價增至約270萬的AMG EQS53 4MATIC+，此高性能型號配備前後兩組電動摩打，最大馬力為658匹，峰值扭力達到驚人的950Nm，0-100km/h加速只需3.9秒就可完成，起步表現足以殺退不少超級跑車！不過亦由於性能提升，故此電池的耐力亦略受影響，最遠續航距離下調至580km（WLTP標準）。雖然如此，但買得到這類豪車，要在家中或辦公室附近安裝充電泊車位，相信也不會是難事吧？

採用斜尾式車身，打開尾門就可方便地提取／放入大型行李。（圖片來源：Mercedes-Benz）

兩款EQS據聞即將在香港首展，不過廠方罕有地在新車未正式亮相前已經發佈資料及價錢單，可見此級別電動新車的市場競爭形勢有多激烈。留意電動車發展的車迷，不妨繼續觀戰，看看其他廠牌如何回應。