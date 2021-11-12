Audi│e-tron GT奪下2021年度最美汽車的金舵獎　真正的觀眾大獎？

每一年的金舵獎（Golden Steering Wheel）也是充滿話題性，來到Das Goldene Lenkrad 2021 Award，當中最美汽車的金舵獎由全球觀眾投出，並由Audi e-tron GT車款奪下是次冠軍。

Audi e-tron GT奪下年度最美汽車的金舵獎（圖片來源：Audi）

由德國汽車雜誌《AUTO BILD》和《BILD am SONNTAG》報紙，兩大媒體所合辦的Das Goldene Lenkrad Award，自1976年開始舉辦，不僅在德國地區最負盛名，同時也是歷史最悠久的汽車評鑑獎項之一，亦是被視為最具公信力的汽車大獎之一。每年Das Goldene Lenkrad Award也會有不同的類別，過往大多是先以首輪讀者投票，當中不單是德國讀者，還包括歐洲其他地方的媒體同業參與，票選後的前3名會進入決賽，再由專業評審團作決選，最後才公佈金舵獎名單。不過今年的年度最美汽車評選，除了是跨類別之外，更是由各國的讀者直接投票所得，因此被視為最真實的觀眾大獎。

AUDI AG首席執行官Markus Duesmann（圖片來源：Audi）

e-tron GT是我們的旗艦車型，強調了我們主張的汽車設計，一款具情感的電動汽車，除了令人印象深刻的性能外，還要包含可持續的理念與態度。 AUDI AG首席執行官Markus Duesmann

第45屆金方向盤獎於11月9日在柏林Axel-Springer-Haus的Journalistenclub舉行，當中包含8大類別：小型家庭用車、小型家庭電動車、中高檔轎車、中高檔電動轎車、SUV、電動SUV、跑車和家用轎車。另外年度最美汽車約有70款新車型參賽，分佈在12個類別中。奪下最美汽車的金舵獎的Audi e-tron GT，一直被視為Audi的未來電動開拓車款，因為由2026年開始，Audi將停止出售燃油車款，必須配上電驅動系統。另外值得一提的是，由德國汽車媒體「Auto Motor und Sport」舉辦的2021年Autonis Award中，Audi e-tron GT獲得豪華級別最佳設計創新獎；在「The German Car of the Year 2022」中的豪華類別，也是由e-tron GT得獎，可見各界對e-tron GT的肯定。

2019年上映的《Avengers: Endgame》中，Iron man歸還美國隊長大盾牌時，正是Audi e-tron GT的概念車款。（圖片來源：Avengers: Endgame截圖）

在2019年《Avengers: Endgame》的Audi e-tron GT的概念車亮相後，經過3年時間才進入量產階段，而且是在德國Neckarsulm的Böllinger Höfe工廠製造的首款純電動車。現時可以分為e-tron GT quattro與RS e-tron GT兩款車型，搭載85kWh鋰電池組，33組共396個袋式電池，平均放置在車軸之間最低點，提供跑車般的低重心外，還達到完美的50:50配重。在前後各配永磁式同步摩打來提供四輪驅動。同時在左右分別設有AC交流電與DC直流電的充電孔，DC直流電快速充電系統，充電5分鐘後得到100公里的續航力，22.5分鐘內能從5%充電至80%，以WLTP標準下，quattro續航力為488公里，RS版也有472公里。動力方面，quattro有476hp，扭力64.2kgm，0-100km/h需要4.1s，極速245km/h；RS版達598hp，扭力84.6kgm，0-100km/hk只需3.3s，極速250km/h。

Audi e-tron GT（圖片來源：Audi）