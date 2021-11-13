BMW｜寶馬iX香港開賣　破格「雙腎形」車頭鬼面罩掀起美學話題

無論你喜不喜歡，寶馬（BMW）的全新型號已陸續轉用全新設計的「雙腎形」（double-kidneys）車頭鬼面罩。這種將經典設計垂直延伸的「改良」手法，持續惹起車迷熱議，日前正式在港亮相及開售的純電動SUV：iX，更將討論帶向高潮，因為這款全新型號的車頭造型，實在令人印象難忘。

iX可說是寶馬「第二代」電動型號（第一代為i3），性能以至最長續航距離得到大幅提升，吸引力足以跟其他廠牌的新款EV競爭。（圖片來源：BMW）

寶馬於新一代M4及4系房跑車率先引入「拉長版」鬼面罩，本來已經惹起車迷熱烈討論，但想不到將同樣設計沿用至iX後，視覺效果更加驚人：差不多「有半個成年人咁高」的雙腎形鬼面罩，完全搶佔視野，車身其他細節好像已經不再重要。單論「先聲奪人」的能力，寶馬設計師是「成功」的。

車身接近五米長，尺碼跟傳統型號X5及X6相若，屬於大型SUV級別。（圖片來源：BMW）

不過，心水清的車迷或者已經發現，電動車不需要引進「生風」去為引擎降溫（電動車根本就沒有引擎嘛），根本不需要面積如此誇張的鬼面罩嘛！沒錯，在iX的鬼面罩後是一系列監察境頭、距離偵測雷達及其他電子感應器，其實不太需要通風降溫，廠方堅持要造大型鬼面罩，純粹是為延續家族式造型，令人一見就知這是一部寶馬。

引起車迷廣泛討論的新造型車頭鬼面罩，由中國設計師李田原（Tianyuan Li）操刀，相信是近年令最多人「震驚」的設計。（圖片來源：BMW）

撇除車頭是美是醜，iX作為寶馬第一部純電動旗艦級SUV，性能與設備都遠比想像中討好。率先來港開售的iX分為兩個版本（同樣是四輪驅動），分別是配備71kWh「細電」的iX xDrive40及配置105kWh「大電」iX xDrive50，前者的最大馬力及扭力為326hp及630Nm，後者為更強勁的523hp及765Nm，至於最長續航距離，前者為425km，後者為630km，以目前的新款電動車標準衡量都屬於「長氣一族」，相信能夠滿足大部分買家用車要求。

寶馬香港表示，正積極部署在本地境內增設專用充電站，目標是100個！若成事，為寶馬充電將會變得更方便。（圖片來源：BMW）

來港發售的iX會提供多種車廂裝潢配搭，無論是標準版或需要付費升級的高級版，都會令人看到「高級的科幻感」，與以前的寶馬很不一樣。（圖片來源：BMW）

車廂內裝設有三種選擇，分別是標準版Atelier（再細分為白、黑及深啡色）、偏向天然感的Loft（主調是藍灰色）及著重高級感的Suite（大量採用皮革物料）。跟其他高級品牌的電動車一樣，寶馬強調製作新車車廂的物料採用了符合環保主題的素材，例如經過FSC（森林管理委員會）認證的木材飾件、地台墊以再生尼龍物料製作⋯⋯務求令iX切合注重可持續發展的全球趨勢。

全新的iDrive 8.0控制中樞系統及簡約的推拉式波段選擇掣，跟以木材製作的飾板構成鮮明對比。（圖片來源：BMW）

新型號電動車另一吸引人的地方，就是在駕駛過程中，從車廂細節散發出來的未來科技感。寶馬的車廂設計團隊主要利用兩組大型顯示屏：12.3吋的主儀錶板及14.9吋的中控台屏幕，合組成一體化的曲面顯示，再配合最新版本的iDrive 8.0功能控制中樞系統，為駕駛者及乘客提供「近未來」感覺濃烈的操作過程。另一項值得一提的細節，就是首度現身於量產寶馬型號的六角形多功能軚環，眾多新鮮感強的細節組合起來後，令人感受到iX的而且確跟過往的同廠新車很不一樣。

車廂內的多聲道揚聲器，可選用由音響名牌B&W提供的專用型號；前座的揚聲器更首度採用隱藏式裝配手法，令座椅造型顯得更簡約俐落。（圖片來源：BMW）

既然稱得上是旗艦級SUV，iX的售價當然不會便宜，「基本版」iX xDrive40的車價為$988,000起，性能較強的iX xDrive50更是「破百」：$1,278,000起。幸運的是，受惠於政府的推廣電動車政策，以「一換一」舊車買新車的稅務優惠購買iX，可獲得約二十萬的車價寬減，換言之，目前能以不到八十萬的代價就可入手這部引起廣泛討論的話題SUV。