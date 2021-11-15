「街用F1」Aston Martin Valkyrie馬力達1,155匹索價高至三千萬

正當車迷大部分注意力被形形式式的新款電動車搶去時，配備傳統石化燃料驅動引擎的新型車是否「一事無成」？當然不！不少注定他日必成經典的大作排住隊上場，其中一部值得「一睇再睇」持續留意的新型車，就是Aston Martin的限量型號：Valkyrie。此款被譽為「最新型街道用F1」的究極跑車，經過數年蘊釀及改良，第一部量產車終於今月初完成生產準備出廠，好快就會交付到尊貴客戶手中。

由2016年發佈首部概念車，到今個月初第一部量產型號完成製作，Valkyrie的開發及生產過程歷經超過五年，稱得上是慢工出細貨。（圖片來源：Aston Martin）

Aston Martin Valkyrie又被稱為AM-RB 001（亦即廠方的正式型號編碼），是英國跑車名牌Aston Martin與一級方程式參賽隊伍紅牛車隊旗下部門Red Bull Racing Advanced Technologies合作研發的極級跑車（hypercar）。它配置一副排氣量6.5公升級V12自然吸氣後置引擎（引擎工作轉數可延續至11,100rpm以上），配合高性能電摩打，整副混能動力系統合共發出約1,155匹最大馬力，配合超輕量化的車身結構（全車重量只約1,100kg），極速達350km/h（出廠時以電子安全系統鎖定，之後當然可解鎖），由靜止加速至100km/h只需約2.6秒，加速時的爆發力以至整體性能，都比大部分超級跑車要強悍得多。

單體式車架核心以超輕量而高剛性的碳化纖維製作，為車內人提供足夠保護，同時提升整車結實程度以應對強勁性能。（圖片來源：Aston Martin）

Valkyrie的製作基地位處Aston Martin在英國Gaydon的生產廠房，只會限量生產150部，而且大部分製作工序由專業技師以人手製作，每部耗時2,000個工作小時才生產完成，堪稱是當代最精細講究的高性能座駕。每部量產車於出廠付運給顧客前會被運送至經典的銀石賽車場（Silverstone），進行最後的賽道測試，以確保能夠應付激烈的駕駛方式，但同時它又是一部可以在街道上合法行駛的「交通工具」。據網上消息，首批量產版本的Valkyrie索價250萬英鎊（折算約2千620萬港幣，未計稅），相信其身價早已水漲船高；在硬頂版之後，廠方會於2023年開始生產開篷版本的Valkyrie Spider，產量更少（暫時限定85部），預訂車價亦會暴漲至接近三千萬港幣！