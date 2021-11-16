日內瓦車展延後？香港有首屆國際汽車博覽展示限量珍稀及最新車款

愛車之人定必會留意車壇盛事，矚目新車發布、天價超跑面世、最新科技應用、實在有太多新知需要期待⋯⋯可惜的是本來的國際盛事日內瓦車展2020因為疫情停辦，下一屆將會在2022年重啟，不過即使值得期待，卻未必人人可以動身前往，如果說香港也有車展會否令大家心動而要行動？

首次登陸香港的日本超跑品牌Aspark Owl（圖片來源：IMXHK）

首屆香港國際汽車博覽（IMXHK）即將於12月登陸亞洲國際博覽館，場內五大焦點包括香港汽車文化節、設計師專區、聯乘限量品、電競體驗、兒童嘉年華，除了滿足車迷，亦適合一家人前往享受豐盛的一天。博覽集全球逾50個頂尖品牌進駐，包括McLaren、Porsche、Landrover、Tesla、Bentley、Audi、VW、BMW、Toyota、Honda、Nissan、Harley Davidson、Ducati、MV Agusta、Simpson Marine等，足足有超過150部汽車可見飽覽，此外亦有電單車、航空交通、遊艇等品牌展出。

展出的珍藏車之一1964 Corvette Stingray（圖片來源：IMXHK）

除了國際品牌之外，本地汽車業亦舉行「香港汽車文化節」，雖然大家平日在街上已經見到林林總總的名車，其實本地車壇實在活躍，藉著文化節可以再進一步介紹香港的汽車發展史、珍藏家系列甚至賽車電競的發展等，眾多經典珍藏型號會令大家目不暇給。原來早在今年東京奧運開幕之前，就由國際奧委會舉行了首屆的「奧運虛擬系列賽」，而香港電競車手亦有參賽，是次由知名電競品牌組成的電競專區甚至可以讓大家親身參與遊玩一番。

設計師專區展示要價260萬歐元的Pagani Huayra R（圖片來源：IMXHK）

是次IMXHK以「Mobility+」為主題，主題貫穿展覽更與藝術家推出不同聯乘企劃，例如由本地著名藝術家Bao Ho即場繪畫有著本地元素的藝術模型車、國際潮流品牌House of Mua Mua聯乘推出一系列限量紀念品。說到設計，超跑、原型車、概念車的設計絕對夠引人入勝，所以是次亦集結多間頂尖設計工作室展出不少全球限量發售型號，例如要價260萬歐元的Pagani Huayra R、至少要3百多萬美元也未必能夠入手的McLaren P1 GTR、全球僅限一台的Lamborghini 595 Zagato，還有可謂最矚目的有首次登陸香港的日本超跑品牌Aspark Owl以及GFG Style的Bandini Dora，是難得的機會可以與如此珍稀的展品近距離接觸，車迷們定必不容錯過。

本地著名藝術家Bao Ho即場繪畫有著本地元素的藝術模型車（圖片來源：IMXHK）