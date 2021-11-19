Porsche│718 Cayman GT4 RS與Clubsport　高性能與環保並駕齊驅

本週在美國洛杉磯舉辦的書展中，Porsche（保時捷）一口氣推出5部全新車款，當中包括718 Cayman GT4 RS、718 Cayman GT4 RS Clubsport、Taycan GTS、Taycan GTS Sport Turismo 和 Panamera Platinum Edition。如果喜愛保時捷的速度與激情的話， Cayman GT4 RS自然能滿足大家駕駛樂趣，另外718 Cayman GT4 RS Clubsport的賽車規格，同樣展現出品牌的野心。

全新的Porsche Cayman GT4 RS （圖片來源：Porsche）

+ 6

RS在各個汽車品牌也有著不同的演繹，亦非所有也是提高性能的意識，RS在保時捷的定義是「Rennsport」，與英語的「Racing Sport」相似。因此718系列的新成員Cayman GT4 RS，自然是性能的展現，搭載自然進氣水平對臥６缸引擎，最高產出493 hp與331 lb-ft 扭力，並用上雙離合器自手排變速系統 (PDK) ，0到100 km/h僅需3.4 s，最高時速可達315 km/h。自然是自2018年面世的911世代中，高性能中置引擎雙門的全新旗艦跑車。

全新Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport （圖片來源：Porsche）

+ 6

Cayman GT4 RS Clubsport是基於公路車款718 Cayman GT4 RS再升級，而且是以賽車為開發方向，所以在性格與規格可謂無限制提升。當中更將911 GT3 Cup賽車的高轉速動力裝置移植至Cayman GT4 RS Clubsport，加上首次加入的7速PDK雙離合變速器，並且配上4.0升６缸水平對臥中置引擎，動力達到500 hp輪出，以及343 lb-ft 扭力。最吸引必是，官方稱一出車就能上大多賽道，因為已經經過認證，亦無需再進一步改裝，可見品牌對用戶的照顧，另外基於上一代718 Cayman GT4的成功，至今生產過500架，也證明保時捷掌握到量產技術與賽車專用組件的平均，在賽車界依然具一定實力。最後值得一提的是，718 Cayman GT4 Clubsport用上大量可再生天然纖維複合材料構成車身，更是史上首款用可再生物料製的量產賽車，當中就包括車門、尾翼，引擎蓋、前端部件與方向盤，也是用上此再生物料製，讓賽車界也步向環保理念。