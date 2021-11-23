法拉利│全新限量超跑Ferrari Daytona SP3亮相 配備最強V12引擎

早前Ferrari 296 GTB到港作展覽，並接受大眾預訂。不過據知因為疫情的關係，令世界各地的運輸以及製造方面也受到影響，直令送貨時間比如期出現嚴重延遲，在買家正在等待新車的情況之下，法拉利並無減慢擴展的速度。在今年接近年尾嘅時間，推出全新限量車作Ferrari Daytona SP3。

全新的Ferrari Daytona SP3（圖片來源：Ferrari）

繼早前限量版Ferrari Monza SP1與SP2取得成功後，法拉利再次釋出重磅新作Ferrari Daytona SP3，亦是品牌旗下Icona 超跑車系的第3款車型，自然吸引一眾法拉利收藏家的眼光。Daytona SP3是向1960年代的「Sports Prototype」賽車致敬──1967年贏得利曼24小時耐力賽冠亞季軍，並擊敗福特GT40的330 P3/4 。同時交由法拉利內部的Centro Stile團隊執筆，在外型與內裝也融合了現代設計元素。

延續Monza SP1和SP2的敞篷車設計，車身與底盤也用上大量碳纖維物料製造，車身輪廓有著330 P4的影子，車尾用上大量現代LED燈帶，配上水平葉片排列設定，同時配戴20英寸前輪和21英寸後輪，配以前向式駕駛室為基礎，加上移植源自賽車界的可調節式踏板，讓用家感受到當年的賽車體驗。

水平葉片排列設定有一點點Ferrari Testarossa的影子（圖片來源：Ferrari）

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是次用上在Ferrari Daytona SP3未面世前，品牌最強的Ferrari 812 Competizione 6.5升V12自然進氣引擎為藍本，並進行升級。有別於812的前置引擎，SP3是將V12引擎重新定位到，乘客身後的中後位置，並改為7速雙離合變速箱，加上比鋼輕40%的鈦連桿、重新平衡的曲軸與一級方程式衍生的氣缸閥等等，讓動力方面大大突破界限。在9,250 rpm可產生829 hp最大馬力與514 lb-ft 扭力 （在7,250 rpm就能產生），0-100km/h加速僅需2.85s，到達200km/h為7.4s，極速為340km/h，從數字上感受到是次Daytona SP3的狂奔性。

與SP2相同是雙座位的設定，另外內裝有著最近數款車作的延伸。（圖片來源：Ferrari）

Ferrari Daytona SP3在車艙內同樣迎來全面升級，直接將前作SF90、Roma和Portofino 等等技術，注入車款之中，包括相同的金屬觸摸界面、長方型的車匙、高靈活度的方向盤按鈕與16英寸曲面顯示屏，融合當前最高科技設計。相當吸引？可惜外傳全球限量599輛，並在發表前已全部售罄！