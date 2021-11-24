BMW能否在數碼轉型之中成功？　二手車買賣市場將受BMW APP威脅？

在數碼轉型的時代下，各界也為此進行不同的革新與開發。在物理世界中，近年常聽到Smart City的發展方向，將數碼科技、環保與可持續性發展的理念結合；在虛擬世界中，有Meta搶先領軍的「元宇宙」。別以為一切也只是對未來的幻想，在汽車界之中，BMW就一直推動數碼轉型，不單在汽車的駕駛層面，或是電動車的設計，更在網上平台與服務著手，會否成功做最後贏家？

BMW Digital Key技術（圖片來源：BMW）

先從BMW在駕駛與智能手機的連結說起，早於2016年時，BMW已經開始推出手機應用程式BMW Connected App，收集車輛的行程與規律，並計算實時交通狀況，提醒出門或起行的時間。在上年iOS 14系統更新後，iPhone與Apple Watch也支援BMW Digital Key數位鑰匙功能，而Android就更早支援。由2020年7月以後生產的車型，包括1-8 Series、X5-7、M5、M8與X6 M等等，只要透過NFC晶片感應，就能取代傳統車匙開車門，又可以利用iMessage將行駛權限分享給5位朋友，更可以由車主限制車速、馬力輸出及車輛啟動時間等等。另外在部分地區會提供名為 「Connected Drive」功能，可以利用手機遙控車門開關，目的是當車輛被偷走，可以將車門反鎖，並透過音響系統，聽到賊人在車內的對話。今年推出iX，不用手機作感應，只要接近與離開，就會自動開關。

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BMW的自動化運輸系統，結合多種AI與物流網技術。（圖片來源：BMW）

在2015年上任的BMW行政總裁Harald Krüger，直言要從「汽車製造商」轉型為「科技公司」，雖然在2019年就離職，但在位期間，一直致力將AI與智能機器放入到物流網領域，打造出自動化運輸系統，至今亦是不斷改良並擴張。同時最近又推出名為Driver's Guide App應用程序，不單展示出BMW和MINI的最新的車輛訊息，更為二手車買家提供使用手冊。不單使用界面簡單，輸入17個VIN識別號碼後，就能得到匹配的車輛訊息，而且不論新舊車也有360度視圖功能，以及內裝資訊，讓用家更熟悉車輛。現時提供30多種語言和適用於全球55多個地區。加上其全球先進的物流技術，假如開放網購系統，相信會是二手市場一大競爭者。

Driver's Guide App（圖片來源：Google Play）