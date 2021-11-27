平治│Mercedes-Benz與Hartan聯手　推出奢華高機能性嬰兒手推車

德國車廠平治（Mercedes-Benz）在車壇上的地位應該不用多說，為了照顧客戶上的需要，特別是家庭式的群眾，3年前就與同樣來自德國的嬰兒手推車品牌Hartan合作，分別用上Mercedes-Benz與Mercedes-AMG的2條車系為單位，先後聯手打造出不同的嬰兒手推車，最近再度升級，推出全新3款新作。

Mercedes-Benz與Hartan有著3年的合作經驗。 （圖片來源：Daimler）

經過3年的合作關係，平治與Hartan保持著相當的理念，總部位於弗蘭肯的德國家族企業Hartan，自1950年代開始，一直配以「德國製造」作號召，生產高品質嬰兒車。兩者也以安全、創新、舒適與時尚為核心，延續至今次合次中的3款新作AMG GT、Avantgarde 和Performance，同時與平治設計部門合作開發，用上不少其專屬物料，並且符合最高標準，帶有TÜV認證印章。

內部設計均採用經過認證的有機棉製成，又採用鋁製底盤，並結合人體工程學的座椅設計，配備可鎖定車輪和懸掛系統，可應對不同的路面與地形，具有穩定性與機動性的特點。不單在設計上有著房車的理念，外觀上也會讓人聯想到平治在一級方程式賽事中的賽車，如其銀色箭頭（Silver Arrows）配以高山灰色的元素。

AMG GT嬰兒手推車具摺疊設計，方便存放在車內。（圖片來源：Daimler）

+ 2

AMG GT摺疊後的尺寸為69 x 58.5 x 31cm，方便存放在車內或是後尾箱，配以AMG原創的輪圈設計與Logo，另外加上標準手剎、帶磁性扣的點式安全帶系統和可調高度手柄，也令安全性大大提升。AVANTGARDE系列用上「純素人造皮革」製作，並一口氣配以5種色調作選擇，此物料是一種純植物面料，不會含有動物成份，高透氣度之餘，同時非常耐磨與耐用，據稱經過100,000次磨損循環測試，手推車又設有折疊式遮陽板。

首次亮相的PERFORMANCE自然為焦點之作，亦是作為Hartan傳奇Topline S的後繼型號，只需輕輕一推，嬰兒車的把手就可以旋轉到另一側，同時嬰兒也具旋轉式設計，配備大量舒適和安全性的元素，結合上文提及的2款作品的設計元素之外，更加上全新的底盤，可以更輕易折疊，底部又配上收納袋與購物籃。當中又提供多個版本與配件作選擇，可視乎爸爸媽媽們的需要，例如輕便的可折疊嬰兒床、時尚的換尿布袋、背包、遮陽傘與防風罩等等。預計在2022年春季開始，登陸各大孕婦用品商店。