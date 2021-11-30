「開頂磚頭」平民化　福士新版本T-Roc追加開篷型號營造創新品味

說到德國的「平民」車廠福士（Volkswagen），大家或者會立刻聯想到經典的Golf掀背車、Beetle「甲蟲車」或Transporter小型客貨車，不過大家或者要認識多一款型號：T-Roc──因為這款在歐洲剛推出中期改良版本的中小型SUV，加入了高性能及開篷版本，為平民化SUV帶來更多可能。

敞開軟篷，T-Roc Cabriolet的外形有如一塊「削去了車頂的磚頭」，美或醜？只能說見仁見智。（圖片來源：Volkswagen）

於2017年推出的T-Roc，是採用福士集團研發的MQB A1底盤作為基礎的中小型SUV，它的市場定位普遍被認為是「SUV市場中的Golf」，換言之，它是一部為普羅大眾而設的實用型號，也被視為福士為延續Golf多年熱賣神話的重點作品。不過，由於SUV市場的競爭遠比傳統掀背車激烈，T-Roc的受歡迎程度似乎不如預期，可能基於這原因，於中期改良版本推出時，廠方決定追加高性能版本T-Roc R及外形充滿驚喜元素的開篷版本T-Roc Cabriolet，希望以奇招吸引SUV買家。

同Golf Cabriolet一樣配置黑色軟篷，電動開/合過程只需九秒就完成，很快！（圖片來源：Volkswagen）

經過修改的車尾泵把及LED尾燈，加入更明顯的起角線條，予人硬朗的sporty觀感。（圖片來源：Volkswagen）

先說T-Roc R，它是車系中性能最強悍的，配置一副兩公升級渦輪增壓直列四汽缸引擎，最大馬力達到300匹，峰值扭力為400Nm，稱得上是平民化SUV中的高性能辣車。為駕馭如此強勁的動力輸出，4Motion四輪驅動系統當然屬標準配置，再加上降低了約20mm的懸掛高度，令操控感覺變得較基本版本貼地平穩，亦是一貫的平民化高性能車改良手法，簡單卻又效果顯著。

至於外形帶來驚喜的T-Roc Cabriolet，雖然它的性能建基於基本版本（暫時只提供110匹及150匹引擎供選擇），但外形卻作了大幅度修改，最大特色就是由五門設計變成三門（車側變成單門造型），車身軸距也稍稍拉長，令整體賣相顯得較為修長，而且採用電動開合軟篷（只需9秒就可完成開／合程序），繼承了Golf Cabriolet的經典造型。好像T-Roc Cabriolet一樣的開篷SUV，目前在車壇屬新鮮感強的車型，同類車之前只有車價貴一截的Range Rover Evoque Convertible；雖然有評論認為開篷SUV看上去有如一塊「削去了車頂的磚頭」，線條缺乏美感，但在愈來愈多人接受SUV的車壇大趨勢下，像T-Roc Cabriolet這類嶄新嘗試說不定很快會成為「另類品味」。

引擎馬力提升至300匹，T-Roc R成為平民化SUV中的高性能代表作。（圖片來源：Volkswagen）