電單車｜DC水行俠Jason Momoa原是哈利鐵粉　一覽他收藏的5大愛車

水行俠Jason Momoa上個月宣布與美國哈利電單車攜手合作，將推出這位好萊塢動作紅星為品牌粉絲設計的特別服裝系列，該系列將稱為Harley-Davidson® X Jason Momoa，包括各種 T 恤、恤衫、褲子甚至頭巾。 文：Alonso Martínez、Jimmy Mo（GQ Taiwan）

這個合作無疑是Jason Momoa的夢想，他是哈利電單車的鐵感粉絲，他擁有一系列收藏。其實這不是Momoa第一次跟哈利合作，卻是他的大名第一次出現在哈利家族，但也許不是每個人都知道，他本身原來就是個哈利迷，而且名下的收藏排出來，可以個相當有看頭的哈利車庫。

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1916 Harley-Davidson Model J

Model J是奠定哈利成為經典的重要款式，整個機械結構不僅代表品牌技術上大躍進，也成為近百年來的DNA，雖然近年哈利不曾復刻此款，但不減其重要性，因為它是最早配備電燈的作品之一，並且包含一個當時最先進的啟動踏桿板。

1936 Harley-Davidson Knucklehead

該款在30年代已經是美國許多警署採用的公路電單車，從外觀上就可以看出現代哈利電單車的輪廓的演化，雙手握把已經張開，座椅結構與握把呈現完美的對角線，所以駕控容易。根據 Momoa 的說法，這款與 Panhead 款是哈利電單車中是最好駕控的，而一輛40年款去年在Las Vegas拍賣會上創下破紀錄的600萬台幣成交價（折合約港幣 169萬）。

1956 Harley-Davidson Panhead

這是Momoa買的第一輛摩托車，並以他祖母的名字命名為Mabel。這是品牌另一個經典之作，已經完全採用了獨立凸起的把手設計，這也是後來品牌在電單車龍頭操控的重要基礎。

該款式當時最受注目的配色是紅色與白的配色，讓哈利主人顯得更招搖，如今看起來相當的復古，卻也成為哈利迷努力搜尋的古董車款，上一次拍賣價格約180萬台幣（折合約港幣 50萬）。

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2020 Harley-Davidson LiveWire

這款當然不是哈利的傳統款式，因為它是電動重機，讓許多老哈利迷嗤之以鼻，但根據Momoa 的說法，即使是最狂熱的老鐵粉最終也會喜歡這一輛，因為所有關鍵組件都是哈利近年研發的重心，為了降低車來延長續航力，因此減少了許多傳統的造型元素，車身也較矮。但是Momoa愛騎的很，特別是支持環保的水行俠充完電一趟最遠可跑將近230公里。重心它稍微修剪了一點，不像其他人那麼高。它的範圍令人印象深刻，城市續航力是 235 公里，高速公路飆車則是 152公里。

2021 Harley-Davidson Pan America

這是Momoa最新進買的哈利，但有別於傳統公路派的哈利，利用高科技模組創造了多項騎乘模式如運動、公路、雨天越野、進階越野，正是哈利專為冒險而設計的探險摩托車。輕盈、敏捷，已成為Momos的最愛之一，這輛車顯然也符合熱愛攀岩與Outdoor活動的水行俠品味。而透過雙方未來的合作，水行俠的哈利小家族收藏鐵定會更壯大。

今年是Momoa演藝生涯最爆炸的一年，他不只將在鉅片《沙丘》扮演重要角色，還是Netflix與Apple TV搶著要的男主角，Netflix上有《護女煞星》明年又會推出一部他演的奇幻動作片，然後由溫子仁導演的《水行俠 Aquaman 2》也在上個月開拍，至於正義聯盟（Justice League）續集就要再等等了。

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：DC水行俠Jason Momoa的另一個身份 重度哈雷迷兼收藏家】