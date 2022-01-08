黑魂勞斯萊斯新成員抵港　限量25部1,288萬喚醒傳說奇車追速記憶

經典英國車廠勞斯萊斯（Rolls-Royce）於2016年首度推出Black Badge（以下簡稱BB）限量版訂製型號系列，成功營造比以往年輕得多的玩味殿堂豪車形象。此系列定期推出嶄新版本，日前就有一部身價達1,288萬港元的BB新車抵港準備交付買家。在徵得車主同意後，廠方在正式交車前於銅鑼灣陳列室舉行了只限VIP出席的預展，讓傳媒及車迷得以近距離欣賞到這部限量頂級座駕。

全世界只得25部Black Badge Dawn Landspeed Collection，彈丸之地的香港有幸獲編配一部，足證香港車迷的購買力絕對是世界級。（圖片來源：Rolls-Royce）

於2022新年後抵港的最新勞斯萊斯BB成員，就是只限量生產25部的Black Badge Dawn Landspeed Collection四座開篷跑車。以量產型號Dawn作為設計及製作基礎，配置了一副排氣量達6.6公升的V12渦輪增壓引擎，最大馬力達到593匹，峰值扭力841Nm，由靜止加速至時速一百公里只需4.9秒，性能肯定屬強者級數。

加入了雙色外漆塗裝是BB訂製系列其中一項特色，以Black Diamond Metallic配搭新色Bonneville Blue產生了對比強烈的視覺效果，Bonneville Blue更會在陽光映照下由淺藍漸變成銀色。（圖片來源：Rolls-Royce）

之不過，眼前這部限量版吸引人的不只是超強性能，其製作背景原來是在遙遙呼應發生在上世紀三十年代的追速英雄故事（這正是Landspeed Collection的創作源由）。當時一位名叫George Eyston的英國工程師及賽車手，於1930年代駕駛名為Thunderbolt的追速原型車，在美國猶他州的Bonneville鹽湖多次刷新長時數耐力速度及世界陸地速度紀錄。

Thunderbolt是一部特製的原型車，車身以鋁製成，設有三組車軸、八個車輪、重達七噸，車頂更有一副大型三角尾翼，外形跟在公路上行駛的汽車很不一樣，擺明車馬是為破速度紀錄而設計；負責為這部「奇車」提供動力的正正就是勞斯萊斯：車廠當時為George Eyston及Thunderbolt提供了一組共兩副排氣量達37公升的勞斯萊斯R型V12飛機引擎（累積產量只得19副），每副引擎可發出2,000匹馬力──即使是今時今日，也是令人吃驚的動力數值！

BB系列最易看得出的特色，就是象徵勞斯萊斯的翱翔女神（Spirit of Ecstasy）雕像及連結的神殿柱形鬼面罩，均轉用了鋼琴黑塗裝。（圖片來源：Rolls-Royce）

BB Dawn Landspeed Collection是勞斯萊斯為提醒世人不要忘記前人挑戰速度的勇氣而特意製作，車外車內都有很多跟George Eyston及其生平相關的細節設計，例如當年造出的速度紀錄357.497英里/小時（mph），被刻劃在車廂行針時鐘之上；因應當時測量技術限制，於Thunderbolt車身上特別加入的鮮黃色圖案，被巧妙地滲入至BB Dawn Landspeed Collection不同位置（好像車頭泵把下導風格柵、車廂座位等）；當年測試場地Bonneville鹽湖的地理景色也以雕刻方式重現在BB Dawn Landspeed Collection的車廂之內⋯⋯多組別具心思向經典追速英雄致敬的細節，令這部限量生產25部，官方定價為1,288萬港元的特別版勞斯萊斯更具收藏價值，也令車主可以有更多故事分享給身邊同樣欣賞機械工藝的車迷朋友。