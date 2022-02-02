21年最美賽道超級跑車！Bugatti Bolide全球限量40架售價達3500萬

Bugatti布加迪2020第四季推出Hypercar頂級超跑Bolide概念車型，外觀具有超跑與賽車的特色，至高無上的空氣動力學引人垂涎。

在眾多車迷客戶敲碗之下，2021年8月發布賽道版Bolide，10月在巴黎舉行的第36屆國際汽車節中，還獲選為「2021年度最美頂級超跑」。Bugatti Bolide生產限量40輛，售價約400萬歐元、約3千5百萬港幣，首批將於2024年開始交車。

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前後呼應的X形燈組

Bugatti Bolide車身尺寸為車長4,750 mm x車寬1990mm x車高995mm，軸距2750mm，採高強度碳纖維單體車身結構，全車採用碳纖維材質，螺絲等金屬部分都是鈦合金，促成車重1450公斤。車身雖然低矮，但是身高200cm的駕駛也能坐進去。車頭X形LED前大燈相當醒目，全車還有大量的進氣孔，像是車頂進氣口的可變形外殼，可提供主動氣流優化。車後尾燈形成巨大的X，還有後保桿分流器、賽車風格的尾翼和中置式四出排氣管。

六點式安全帶

為賽道而生的Bolide，座艙雖然沒有Chiron凱龍華麗，唯一的豪華配置就是兩個座椅，以及符合FIA認證的賽車方向盤與賽車液晶儀錶。使用符合國際汽聯規定的安全設備可確保安全，例如碳纖維賽車座椅搭配六點式安全帶，加上自動滅火裝置、輕量化聚碳酸酯車窗、賽車拖車勾等等。另外，為對應不同的駕駛與乘客，駕駛踏板與乘客腳踏都具有150mm的前後調整功能，可以調整到最舒服的坐姿。

極端凌厲1600匹

低重量的量產版布加迪Bolide依然搭載高性能的8.0 升W16引擎，經過調整，動力系統可以使用標準的98汽油，輸出馬力1600PS、扭力1600Nm，極速500km/h，駕駛它就像騎在砲彈上。使得馬力重量比僅有0.9 kg/hp，不難想像在賽道上的凌厲程度。

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：「最美賽道武器」布加迪Bugatti Bolide售價破億，量產40輛】