愛快SUV第二彈Tonale延續意式激情　加入創新數碼功能、NFT保值

意大利來的汽車，往往被視為身懷不一樣的動感激情，或者是因為經典的法拉利（Ferrari）車廠太過深入民心？法拉利的身價當然不是凡夫俗子可以負擔，但這不代表平凡如我們不能擁有意式快車，同法拉利關係緊密的愛快‧羅密歐（Alfa Romeo，簡稱愛快）便一直提供同樣懷著熱血激情，卻又定價便宜得多的好玩座駕，最新作品就是旗下第二部SUV型號──Tonale。

Tonale的車身體積屬於小型SUV，入門型號配1.5公升引擎及輕混能系統，很適合城市通勤之用。如能來港，相信可吸引忠實意大利車車迷課金。（圖片來源：Alfa Romeo）

愛快的經典型號不會比其他車廠少，而且由於其相對「大眾化」的市場策略，令全球車迷可以較易入手意大利製造的熱血快車。繼2016年推出歷來第一部愛快SUV Stelvio後，日前終於正式發佈另一部SUV新作Tonale──繼續以意大利的著名山脈為車系命名。

車身線條包含不少意式跑車流線元素，散發動感。（圖片來源：Alfa Romeo）

Tonale是比Stelvio細的小型SUV，車身長度／闊度／高度約4.53米／1.84米／1.6米，感覺有如是一部「SUV化的愛快Mito」，車身上不少細節能令人聯想到現役或退役不久的愛快型號，例如車身的流線式線條取材自純種跑車8C Competizione，被稱為「3+3」的LED頭燈組，設計源自經典車SZ Zagato及概念車Proteo，將這些獨特的細節組合起來後，成功延續愛快只此一家的意式製車工藝DNA。

「3+3」式設計LED車頭燈，設計靈感取材自經典車SZ Zagato及概念車Proteo。（圖片來源：Alfa Romeo）

車尾燈組設計回應車頭，而且線條獨特，一看就知是Tonale。（圖片來源：Alfa Romeo）

堅持提供意式情懷當然不足夠，Tonale要取悅車迷，難免要順應潮流加入數碼及電動科技。愛快先在動力方面加入混能裝置，例如在入門型號以1.5公升渦輪增壓引擎配合不同輸出功率的電動摩打，更在總馬力達275匹的高級型號加入插電式混能系統（plug-in hybrid），令Tonale有如「半部」電動車。

由車身左方一直延伸至右方的車尾LED條狀燈，已成為高級廠牌型號的必然設計細節。（圖片來源：Alfa Romeo）

除了在動力來源加裝電動化元素，愛快亦在車廂、使用介面上加入多項新世代數碼功能，其中竟然與近日話題NFT扯上關係：購買Tonale的車迷顧客，可利用內置NFT紀錄車輛資料，從而提升座駕在易手市場的信譽度，以獲得更高的放售價值。

Tonale的儀錶板、控制台，佈局與設計細節都充滿高級車的質感。（圖片來源：Alfa Romeo）

車廂上的多媒體顯示（22.5吋規格）亦有不少好玩的數碼完素，例如車主可透過專屬手機應用程式自設個人專頁，設定符合個人要求的駕駛功能程式位置。Tonale亦內置了由Amazon提供的語音助手（與家用版類同），甚至可以成為流動的安全網購收貨點：透過Secure Delivery Service，Amazon的送貨員可將貨品送至Tonale所在位置，然後自行打開車門將貨品放入車廂，完成後再鎖好車門，如此一來，車主就不需要再待在家中收貨，完全符合現代人的生活節奏及習慣。

簡潔而不失傳統的雙圓形數碼儀錶板，令人錯覺有如置身純種跑車。（圖片來源：Alfa Romeo）

從愛快Tonale身上不難看到，汽車除了要提供實在、容易感受到的駕駛樂趣，與人類生活的連結亦比以往緊密得多，21世紀新型號汽車到底還可以有甚麼突破過往想像的新功能？我們一齊期待吧！

與別不同的座位紋理，配合包圍感強的剪裁，相信能令駕駛人安心疾走。（圖片來源：Alfa Romeo）