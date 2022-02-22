Supreme×Airstream合打造露營車界勞斯萊斯　鋁合金車身內置奢華

有「露營車界的勞斯萊斯」之稱的美國露營拖車品牌Airstream，有如銀彈的鋁合金精緻外觀加上內部大空間，是許多熱愛戶外生活的人公認的豪華逸品。

人氣潮牌Supreme向來喜歡與各領域頂尖品牌合作，讓精品價值更顯獨一無二，2022年春夏系列終於為露營迷端出超強聯名配件——22英尺的露營拖車「Supreme Airstream® Travel Trailer」。價錢雖然沒有公佈，但是以同樣尺寸的Airstream Bambi 22要價 USD 56,500 看來（折合約HKD 440,787），Supreme X Airstream露營拖車的售價會再向上疊加。

豪華露營拖車潮味加身

最具保值度的Airstream露營拖車，鋁合金外觀設計，獨一無二的經典圓角造型源於飛機機身，其優異的空氣動力學特性可使風阻降低20%，利於降低牽引車的油耗。Airstream露營拖車擁有現代內飾裝潢，每一吋空間都足具實用功能，奢侈和舒適樣樣不落。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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Airstream與Supreme聯名的露營拖車，只有寫出長度22英尺，沒有具體說明型號。從車身外部看得到許多紅底白字的Supreme，拉出式晴雨棚更是Supreme Logo的放大版，與銀身車身極為搭配，更是顯目。

車內配色也是銀白紅為主，有廚房、浴室和臥室空間。廚房備有爐灶、微波爐、Moen水龍頭與水槽和充足的櫃檯空間，而浴室則配有水槽、馬桶和淋浴間。餐桌椅有Supreme字樣的紅色皮沙發，桌子可下降成為另一個睡覺空間。臥室可放置雙人床墊，床上放著紅白格子Supreme織品。

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：“露營車界勞斯萊斯”潮味加身 SupremeＸAirstream 聯名露營車】