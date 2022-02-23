加州Singer工作室改造企劃　經典元祖911 Turbo全面改造借殼還魂

保時捷（Porsche）經典跑車911，是歷經數十年而不衰的殿堂級車系，若果再細看系內不同型號，於1970年代中期首度面世的911 Turbo更成為了不少資深車迷的終極dream machine。以美國加州為基地的經典車升級復修工作室Singer Vehicle Design（以下簡稱Singer），於日前發佈了最新企劃──Turbo Study，為客人交託的911跑車進行全面改造及升級工程，成為一部注入渦輪增壓元素及忠於第一代911 Turbo外觀的經典超級跑車。

將上世紀末面世的「964代911」進行大幅度的內外升級及改造，注入元祖911 Turbo造型精髓，是Singer Turbo Study最厲害之處。（圖片來源：Singer）

同好多車迷一樣，Singer的創辦人兼執行主席Rob Dickinson很早就對保時捷911 Turbo著了迷：「1976年時我11歲，第一次坐進保時捷911的車廂，那是一部黑色的930（當代911的廠方編號）Turbo，車廂座位以紅色格紋包裹，那次的試乘體驗令我興奮莫名。」元祖911 Turbo面世四十多年後，Rob的團隊接受了客戶的委託，以較後期面世的911（1989-1994年發售、採用氣冷引擎的964代）作為改造基礎，然後注入元祖911 Turbo的經典設計元素，變成一部升級再造的個人化跑車。

從車尾角度細看，會發現重新製作的碳化纖維車身被加闊，以配合特別選用的引擎、懸掛及排氣系統，但整體比例及重點細節卻又十分「元祖」。（圖片來源：Singer）

近年崛起的Singer，雖然不乏升級改造經典911的經驗，不過製作渦輪增壓型號卻是第一次。根據客人要求，Turbo Study進行了多項非一般的改良工程，清單中包括：

・換上以輕量碳化纖維作素材的車身； ・注入元祖911 Turbo的特色，例如大型鯨魚尾翼、車側近後輪拱的鯊魚腮進氣口； ・裝備3.8L雙渦輪增壓水平對向六汽缸氣冷引擎； ・提升最大馬力至超過450匹（可按客人要求再進行調校）； ・改用6前速手動波箱； ・制動系統加裝碳陶瓷制動碟； ・懸掛系統改用舒適程度更高的吸震筒； ・全面改裝車廂，特別採用質感更高級及講究的淺色調物料； ・換上設有電動調校及暖氣功能的座位； ・加裝空調系統。

首部亮相的Turbo Study，碳纖維車身選用名為Wolf Blue的淺藍色塗裝；尾輪拱前的經典鯊魚腮，被改裝成高流量進氣導風口，以提升車尾引擎的冷卻效果。（圖片來源：Singer）

經過上述多項改動後，原本誕生於上世紀末的「964代」911，頓時變成適合於21世紀進行長途巡航旅程的高性能渦輪增壓「仿元祖911 Turbo」超級跑車。Singer透露，目前已有超過70位「波子」車主要求這項特別訂製服務，而且可以預計，Turbo Study的完成品勢令全球富貴車迷再次燃起對經典保時捷的熾熱渴求。