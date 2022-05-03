保時捷超誘惑別注：新生代911 Sport Classic史上最強棍波版本

講起保時捷（Porsche），一定想到經典型號911，獨特而長青的車身線條，絕對只此一家。不過，作為忠誠而具實力的「波子迷」，「一般」911或者已經不足以止住收藏慾，或者要將目標轉移至由原廠專責部門設計及製作，隸屬限量別注Heritage Design系列的最新型號──新一代911 Sport Classic──才可以得到滿足。

新一代911 Sport Classic，滲入了經典車系初面世時的復古氣息，同時具備強勁而原始的操控風格，足以令「波子迷」一見傾心。（圖片來源：Porsche）

首次提供的車身顏色：Sport Grey Matallic，原來是源自廠方早期型號356；車身上的圓形號碼牌，以及由車頭延伸至車尾的雙間拉花，滲入復古參賽跑車味道。（圖片來源：Porsche）

保時捷推出別注限量版911當然不是第一次，其實廠方早於1970年代便已設立處理車主特別要求的專責部門，直至1986年更正式成立Porsche Exclusive Manufaktur，專責提供不同級別的個人向訂製服務，也會不定期推出車價高於「一般」型號的別注版本新車：遠的不贅，最近一次推出911 Sport Classic的年份是2009年，當時以「997型」為改裝基礎，注入元祖911（1964-1973年）及1972年面世的911 Carrera RS 2.7細節元素，配合「超限量」生產250部，成功掀起全球搶購熱潮。

至於日前正式對外發佈的新一代911 Sport Classic，則是以現正發售中的「992型」為設計藍本，隸屬於廠方近年高調宣傳的Heritage Design收藏系列（於2020年已推出系列第一款型號：911 Targa 4S Heritage Design Edition）。參與此系列別注版新車企劃的，除了Porsche Exclusive Manufaktur，還包括另一設計部門Style Porsche；企劃人員從1950s至1980s的跑車設計中攝取靈感，再應用至現役型號。根據廠方一早發佈的資料，Heritage Design共有四位「成員」，換句話說，推出新型911 Sport Classic之後，還有另外兩款別注版不日推出。

為配合懷舊主題及原始操控感，只會配備7前速手動波箱。（圖片來源：Porsche）

將焦點放回新一代911 Sport Classic，外形繼續很「911」，而且強化了目前最流行的寬體車身線條，車尾的「鴨尾翼」（ducktail）則是取材自已成收藏經典的911 Carrera RS 2.7；車頂的double bubble線條亦是源自經典的保時捷跑車細節設計。車身顏色選擇方面，則首度提供了名為Sport Grey Metallic的塗裝選項，據廠方說法，這款特別調製的灰色改良自保時捷早期型號356，配合由車頭一直延伸至車尾的白色雙間拉花，低調得來也能夠散發一種「冷酷」感覺。不過，若買家真的不喜歡這種灰色配搭，也可從Solid Black、Agate Grey Metallic、Gentian Blue等其他配色中選擇（甚或更任性地提出其他要求）。至於車廂內最引人入勝的，當然是復古味濃過黑咖啡的千鳥格紋布料！在門壁及座椅上的千鳥格紋，出奇地與現世新型號911非常匹配，原來早於1965年面世的元祖911已提供了這個選項，只是後來隨住布料紋理及用色愈來愈多元，才令後人淡忘了這經典式樣。

前沙板上會見到訂製專責部門Porsche Exclusive Manufaktur的徽章。（圖片來源：Porsche）

性能方面，新一代911 Sport Classic配置了3.7公升水平對向6汽缸雙渦輪增壓引擎，最大輸出馬力為550ps，後輪驅動，只提供棍波（會提供自動「補油」功能令轉波銜接過程更暢順）；這動力及傳動配搭，除了帶有原始機械味道，也令911 Sport Classic成為歷來性能輸出最強勁的棍波版本911。至於懸掛系統，則取自現役高性能型號911 Turbo及911 GTS，足以為駕駛人提供安定穩妥的高速行車緩震效果。

預先張揚的Porsche Heritage系列，總數會推出四款型號，連同較早前推出的911 Targa 4S Heritage Design Edition（右），目前企劃已完成了一半。（圖片來源：Porsche）

雖然新一代911 Sport Classic的「限量生產」數字被提升至1,250部（足足比上一代多出一千部），但隨著近年貴價車市場盛行原廠訂製版本，加上珍藏型號不停創出拍賣價新紀錄，故此預料新車會再一次掀起搶購潮，甚至引發炒賣。在保時捷原產地德國，911 Sport Classic是整個現役911車系中定價最昂貴的一款，出廠起錶價接近28萬歐元，但真的不用擔心，因為它肯定會熱賣，而且好快就會升值。