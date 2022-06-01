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車呔推介｜2022全球十大車胎品牌排行榜 橫濱、東洋年增長破50％
/ 撰文 世界高級品
/ 2022.06.01
/ 2022.06.01
車子輪胎跟行車時的安全性、燃油效率和駕駛感覺方面很有關係，因此講究安全與性能的豪華汽車車廠，也常與名列前茅的車胎公司合作，讓自家的車子有更傑出的道路表現。英國品牌諮詢機構Brand Finance，從品牌本身的名望價值進行排名，近日公佈「2022全球車胎品牌價值」榜單，前三名依序是Michelin法國米芝蓮車胎，第二名是Bridestone日本石橋車胎，第三名是Continental德國馬牌車胎。
Brand Finance發布2022全球車胎品牌價值前15強，第一名到第十名依序是法國Michelin米芝蓮、日本Bridgestone石橋、德國Continental馬牌、美國DUNLOP登立、美國Goodyear固特異、意大利Pirelli倍耐力、韓國HANKOOK韓泰、日本Yokohama橫濱、日本Toyo Tires東洋、新加坡Giti佳通。以下為品牌價值與年增長率，其中橫濱車胎與東洋車胎年增長率皆突破50％。
2022全球十大車胎品牌排行榜（點擊放大瀏覽）▼▼▼
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1. Michelin 米芝蓮（品牌價值及年增長率：77.36億美元，+13%）
2. Bridgestone 石橋（品牌價值及年增長率：70.99億美元，+4%）
3. Continental 馬牌（品牌價值及年增長率：42.53億美元，+34%）
4. DUNLOP 登立（品牌價值及年增長率：24.86億美元，+5%）
5. Goodyear 固特異（品牌價值及年增長率：22.93億美元，+32%）
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6. Pirelli 倍耐力（品牌價值及年增長率：15.02億美元，+21%）
7. HANKOOK 韓泰（品牌價值及年增長率：14.67億美元，+33%）
8. Yokohama 橫濱（品牌價值及年增長率：11.90億美元，+57%）
6. Toyo Tires東洋（品牌價值及年增長率：9.07億美元，+52%）
10. Giti 佳通（品牌價值及年增長率：7.72億美元，+37%）
【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：2022全球十大輪胎品牌排行榜】