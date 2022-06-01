車呔推介｜2022全球十大車胎品牌排行榜　橫濱、東洋年增長破50％

車子輪胎跟行車時的安全性、燃油效率和駕駛感覺方面很有關係，因此講究安全與性能的豪華汽車車廠，也常與名列前茅的車胎公司合作，讓自家的車子有更傑出的道路表現。英國品牌諮詢機構Brand Finance，從品牌本身的名望價值進行排名，近日公佈「2022全球車胎品牌價值」榜單，前三名依序是Michelin法國米芝蓮車胎，第二名是Bridestone日本石橋車胎，第三名是Continental德國馬牌車胎。