Mercedes-Benz｜傳平治3款入門級轎車將停產　豪華及電動車成主打

Mercedes-Benz平治為了成為世界上最有價值的豪華汽車品牌，從營運策略規劃長期目標，2022 年5月宣布將進一步專注於奢侈品，提升其產品組合，加快通往全電動未來的道路，並以結構性更高的盈利能力為目標，品牌未來會專注於頂級豪華（Top-End Luxury）、核心豪華（Core Luxury）和入門豪華（Entry Luxury）三大產品類別。

針對入門級豪華車領域，車型會從7種減少到4種。雖然原廠沒有明說，但是車媒已經猜測，平治A-Class、B-Class、CLA三個車系可能就在這一波調整中被停產，成為眾人的回憶。

入門車款只剩下四款

目前平治的年輕入門車款，包含A-Class、B-Class、CLA、GLA、GLB、EQA、EQB。而平治集團在2022年5月19日公開宣布，為了在不斷增長的豪華汽車市場中準確地滿足客戶的喜好、更有效地利用品牌力量，將會停產三個入門車款，也就是入門車只會剩下四種車型。品牌同時還會著手提升入門產品的技術含量，預計會在2024 年與下一個緊湊型 MMA 平台一起推出。

在休旅車持續受到市場歡迎的現在，可以篤定的是GLA、GLB還會存在。而電動車也是平治正在強打的未來動力，EQA、EQB也應該會安安穩穩地在產品陣列裡。採用刪去法來看，A-Class、B-Class及CLA將面臨停產命運。

Mercedes-Benz A-Class、B-Class、CLA、GLA、GLB、EQA、EQB車款一覽（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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核心奢華是品牌核心

平治努力製造世界上最令人嚮往的汽車，主力產品還是會放在C-Class、E-Class系列產品，因為這些車型通常銷量最高。在核心豪華車領域，原廠還計劃利用 EVA2 平台（EQE、EQE SUV）和 MB.EA 架構加速實現電動化。

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頂級車款將著力限量版本

大多數奢侈品牌是以一兩個明星產品作為獲利主力，而平治在高端項目中擁有S-Class、SL、G、AMG和Maybach，可以更輕易地互相組合，擴展出更多迷人的汽車產品，例如頂級的Mercedes-Maybach S-Class轎車。平治在這一次的公告裡清楚表示，會推出限量版和獨家合作車型，像是LV前男裝總監Virgil Abloh生前設計限量150輛的邁巴赫，之後也會規劃定位更高的Mythos Series傳奇系列，以滿足追求獨特的車迷藏家。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：賓士計畫減少入門車款 這幾款你喜歡的熱門車即將停產】