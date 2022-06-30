Red Bull街用F1超跑2025年量產　集車隊技術之大成索價5,000萬

去年贏得F1車手世界冠軍的Max Verstappen效力於Red Bull車隊，是世界一級方程式錦標賽當中最年輕的冠軍車手，而去年出戰的Red Bull戰車名為「RB16」，今年參戰的卻跳過了17直接叫作「RB18」，這個疑問在最近終於解開，原來是因為Red Bull將「RB17」之名留給其首部量產車身上。

圖片來源：Red Bull

Red Bull Advanced Technologies最近宣布推出名為「RB17」的頂級超跑，其實這個計劃早在2020年已開始，磨刀兩年最近才釋出概念圖，這輛雙門雙座的頂級跑車採用碳複合材料單體設計，全車僅重900KG，對於輕量化非常執著，而且還具備混合動力V8引擎賦予其極速性能，據悉可超過1,100匹馬力，配置Red Bull一直為F1所開發的空氣力學套件，足以媲美賽車體驗。

圖片來源：Red Bull

這輛令人眼前一亮的佳作面世要歸功於其設計者Adrian Newey，他曾為Red Bull設計出四次車隊冠軍的戰車，同時參與開發Aston Martin Valkyrie。Valkyrie於去年底推出，被譽為「街道用F1」的究極跑車，在出廠之前會進行賽道測試以確保應付激烈的駕駛方式，但同時又可以在街道上合法行駛。Valkyrie與「RB17」有著不少異曲同工之妙。「RB17」旨在盡可能地接近F1的極高水平性能，是品牌及車隊將對於F1的所有知識及技術提煉出來的產物。

Aston Martin Valkyrie（圖片來源：Aston Martin）

除了挑戰極限之餘，這輛超跑的出現亦寓意著Red Bull已經具備生產量產車的能力，計劃定在2025年開始量產，僅生產50輛，而且索價500萬英鎊仍未計地方稅，比起限量生產150部、索價250萬英鎊的Valkyrie還要來得珍稀奢華。雖然要價不菲但財力雄厚的車主不單只入手了一輛跑車，還可以有猶如加入了車隊的體驗，可以使用模擬器、參與車輛程序開發、賽道訓練和其他只有車主才知道的獨特體驗，並獲得為每輛跑車和車主度身訂造的服務和維護。