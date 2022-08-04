盤點百年來25輛最具代表性汽車　復古車、超級跑車迷不能不認識！

尋找靈魂伴侶是主觀的，就像選擇一輛心目中的夢幻收藏品，不管是Rolls Royce勞斯萊斯還是Pagani帕加尼，這些具有代表性的四輪美物，有些汽車的價格已經比較平易近人，有些甚至已經成為古董車。

無論如何，依然繼續激發著我們的想像力，透過方向盤提供激動人心的體驗。近一百年來有哪些值得我們再次回顧的車款呢？以下按照時間順序列出。

盤點25架百年內最具代表性的汽車（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 1907 Rolls-Royce 40/50 “Silver Ghost” AX201

勞斯萊斯被稱為汽車世界的蒙娜麗莎並不是誇張，其意義不僅僅限於美學。60551號底盤註冊為AX201，在2,000英里的行駛距離上證實了可靠性，也為品牌贏得「全球最佳汽車」的美譽。母公司大眾汽車集團近年來以超過7,500萬美元的價格賣給私人收藏家，這對於英國汽車史上最著名的汽車來說，是一筆不小的數目。

2. 1925 Bugatti Type 35

布加迪Type 35是法國品牌最成功的賽車，也是任何汽車收藏中的寶藏。Bugatti Type 35從1924～1930年獲得了2,000多次賽車比賽的勝利，如同創始人Ettore Bugatti所說的「我讓汽車行駛，而不是停車。」

3. 1930 Bentley 4½ Litre

賓利贏得了1928年的勒芒24小時耐力賽，進一步樹立了品牌聲譽。4.5升引擎是當時的重量級冠軍，從1927～1931年，共生產了720輛左右的實車，其中有55例進行了增壓，並以賽車形式產生了驚人的240 hp功率。

4. 1936 Bugatti Type 57 SC Atlantic

布加迪在1936～1938年之間僅製造了4輛，而現存的只有3輛。引擎蓋的長引擎蓋下方是一台3.3升直列式八缸引擎，為氣動SC Atlantic提供動力時，加快了流體形狀的速度，表達了裝飾藝術的精神，成為有史以來最偉大的布加迪。

5. 1937 Alfa Romeo 8C 2900B

愛快.羅密歐毫無疑問是義大利戰前最偉大的汽車，旗下2300、2600和2900系列在極盛時期佔據著歐洲賽道的領先地位。2900和2900B車型配備2.9升Vittorio Jano直列式引擎，主要是為了在Mille Miglia和24 Hours of Le Mans等比賽中的耐力而開發。任何形式的8C 2900都是義大利車迷夢寐以求的，比第一輛法拉利製造早了十多年。

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6. 1937 Talbot-Lago T150-C SS Teardrop

法國 Talbot Lago 開發了用於賽車的T150-C，在輕巧的SS（超級運動）底盤中採用了4.0升直列六缸引擎，產出馬力140 hp，表達了法國流線型設計的獨特性。在1937年巴黎車展上推出的，車身是由法國車身製造商Figoni＆Falaschi製作的。

7. 1954 Mercedes-Benz 300 SL

源自1952年成功的賓士W194賽車，道路版300 SL搭載六缸燃油噴射系統，以及達到163 mph的最高時速的能力，提供了該時期其他任何汽車無法比擬的性能。1954～1957年製造的Gullwing轎跑車，是Silver Star歷史上最具代表性的車型，製作了1,400輛，足以填補世界各地主要汽車收藏中的空白，而且這個收藏品仍然可以使用。

8. 1959 Maserati Birdcage Tipo 60/61

瑪莎拉蒂邪惡精緻的管狀空間框架底盤賦予了瑪莎拉蒂以非官方的名稱，它由200多個細鋼管組成管狀空間框架底盤，比傳統賽車更輕巧更堅固的瑪莎拉蒂Tipo 60和61車型是為在勒芒比賽而製造的，分別由前置的2.0升和2.9升直列四缸引擎提供動力，傾斜45度角以降低重心。

9. 1960 Aston Martin DB4 GT Zagato

奧斯頓馬丁DB4 GT僅生產75輛，因此受到了許多收藏家的關注；其中預算更多、多到有四倍的人將尋求DB4 GT Zagato。GT Zagato是專為競賽而生產的短軸距版DB4，它具有華麗的車身，在1960～1963年間生產19輛。

10. 1963 Chevrolet Corvette Sting Ray Z06

雪佛蘭用這輛車證明，美國設計汽車也可以像從歐洲來的任何東西一樣令人嘆為觀止，同時超越它們。鯊魚形的雙開窗雙門轎跑車由Larry Shinoda設計，玻璃纖維車身下方是一台327 ci V-8引擎，可產生360 hp的功率。

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11. 1964 Aston Martin DB5

DB5從1963～1965年製造，是從DB4系列V演變而來的，其特點是採用鋁製4.0升直列六缸引擎和義大利Carrozzeria Touring設計的驚人鋁製車身。這輛車挽救了奧斯頓馬丁的財務狀況，也讓品牌汽車成為007電影的重要元素。

12. 1964 Jaguar E-Type

Enzo Ferrari第一次看到它時就稱其為「有史以來最漂亮的汽車」，這一說法很難辯駁。積架E-Type於1961年首次亮相，當時是精緻的雙門轎跑車和敞篷跑車，由Malcom Sayer設計。強大的直列六缸引擎在1964年從3.8升擴大到4.2升，並一直持續到1967年。

13. 1964 Shelby 289 Cobra

美國汽車設計師 Shelby 將福特V-8塞進了輕質的鋁製英國跑車中，創造了魔力，讓汽車像是密斯凡德羅所提倡的「少即是多」，沒有哪一輛跑車能更能表現美國精神。在那個時代，當性能和操控技巧是相互排斥的目標時，Shelby Cobra做到了兩者，事實證明在街道和賽道上此車都是一個強大的敵人。

14. 1966 Ford GT40 Mk II

1966年，福特在利曼（Le Mans）獲得了最著名的賽車勝利，贏過了法拉利，這輛美國復仇女神以激進的GT40的Mark II版本，包辦了第一、第二和第三名。低調僅40吋高的車身暗示了跑車的設計趨勢。從1964～1969年在Mk I至Mk IV版本中建造，總共製作了105輛。

15. 1966 Ferrari 275 GTB/4

法拉利似乎是Dream Machines車庫的選擇，由賓尼法利納（Pininfarina）設計、斯卡利亞蒂（Scaglietti）製造的車身，其中1966～1968年生產的275 GTB / 4，共有330架。275 GTB帶有遮蓋的大燈，鯊魚腮和上翹的卡姆尾巴，外形美觀卻魁梧，它使前置引擎V-12具備「其他東西」無法比擬的性能。

16. 1971 Lamborghini P400SV Miura

1966年，林寶堅尼P400以無畏鬥牛的西班牙種鴿Miura命名，從那年到1973年，生產了車身低矮的P400、P400S和P400SV Miura，共762輛。這是首款採用橫向中置V-12的公路車，無可否認是美麗的，這要歸功於Bertone的Marcello Gandini設計的永恆的車身。毫無疑問，這是該品牌歷史上最具收藏價值的車款，為此後的每款林寶堅尼車型帶來靈感。

17. 1973 Porsche 911 Carrera RS

任何早期的保時捷911都很棒，但是1973 RS是最佳選擇，輕巧、靈巧和稀有，是作為公路賽車而製造的。外觀無可挑剔，從本質上講，它是一款躍升的911S，搭載六缸引擎，可產生210 hp的功率，時速約150 mph。

18. 1974 Lamborghini Countach LP400

與歷史上任何其他汽車相比，夢見林寶堅尼Countach的孩子可能性更高。此車是Miura的繼任者，太空時代的外形則是首席設計師Marcello Gandini的作品，搭載V-12引擎，縱向放置在兩座座艙的後方。第一批LP400系列，在1974～1977年製造了158輛。

19. 1988 Porsche 959

保時捷也是打造夢想車庫的必要品牌，959成立於1980年代初期，旨在參加B組拉力賽系列賽，很快就成為了保時捷公路賽車。從各方面來看，959至今仍被認為是現代的，也憑藉其非凡的力量，為現代911指明了發展方向。

20. 1988 Ferrari F40

法拉利F40改變了品牌的遊戲規則，配備了中置雙渦輪V-8引擎，這是首款用於公路法拉利的引擎，現已成為法拉利跑車的主要配置。Ferrari F40在1987～1992年製造了1,315架，其中211架符合美國規範。

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21. 1994 McLaren F1

麥拿倫F1可以稱作是超級跑車皇冠上的明珠，之所以與眾不同，是因為設計師Gordon Murray和Peter Stevens在概念和執行方面毫不妥協，讓此車兼具速度、操控和安全性，最高時速為240英里/小時，在2000年代中期一直是世界上最快的汽車。在1994～1998年之間製作106輛，有65輛是公路版。

22. 1997 Porsche 993 Turbo S

保時捷以其最先進的風冷911重新回到人們的腦海，1994～1998年製造的最後一款氣冷式水平對臥六缸引擎的車型，是性能最好的，也是許多原始車主希望從未出售過的汽車。1997 Turbo S更是黃金標準。

23. 2005 Bugatti Veyron EB 16.4

布加迪Veyron搭載8.0升4渦輪增壓W16引擎，輸出功率為987 hp，在2005年以253.81 mph的速度創造了量產車的速度記錄。相關型號Grand Sport，Super Sport和Grand Sport Vitesse在2015年之前生產，總共生產了450輛，引擎動力達到1184 hp。

24. 2006 Koenigsegg CCX

瑞典科尼賽克CCX於2006～2010年間限量生產，配備碳纖維底盤和業內首創可選的碳纖維輪轂，搭配4.7升V-8引擎征服超級跑車市場，擁有806 hp的動力和超高的空氣動力效率，可以在3.2秒內達到62 mph的時速，最高時速超過245 mph。此車也為品牌後來的Agera RS奠定了基礎。

25. 2017 Pagani Huayra Roadster

對於那些想要名稱以「i」結尾但不以F或L開頭的義大利超跑的人來說，帕加尼可以解決。以古老的南美風神命名的Huayra Roadster，擁有具有空氣動力學性能的碳纖維車身，由中置6.0升Mercedes-AMG V-12引擎提供動力，可產生754 hp的功率。自2017年以來一直在生產，限量100輛，260萬美元的高價讓此車在相當長的一段時間內是車價佼佼者。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：“車迷一定要知道的事” 盤點一百年來25輛最偉大超跑】