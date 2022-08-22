美國豪華車廠Lincoln百年慶　著名總統座駕釋出新時代炫目概念車

有歷史的品牌總有其成功的過人之處，迎來100周年絕對值得慶賀，今年就有一個踏進百年歷史的品牌，美國著名豪華車廠Lincoln，直接地以林肯總統來命名，多年來也一直深受領導人歡迎，最長時間供應予美國元首作為座駕之一的車廠，名副其實的總統車。

「Model L100」有著超長車身（圖片來源：Lincoln）

其實Lincoln早在1917年成立，創辦人Henry Leland於1914年開發出首款適合大量生產的美國V8引擎，最初亦有生產飛機引擎，後來發現其引擎技術用在汽車上更有潛力而轉而注意於汽車上。品牌於一戰後收到大量的政府訂單，但好景不常，亦成為了戰後經濟衰退的受害者而陷入困境，直到1922年以800萬美元賣給福特汽車，成為旗下專注於高級豪華轎車的重要品牌。Lincoln有數個標誌性設計，分別是寬底盤、長車身以及豪華內裝，於1936年曾設計出世上首款最成功的符合空氣力學車款Zephyr，並於1987年推出首款擁有電子自動調整半主動懸吊的豪華汽車Continental。

開門的一刻連同車頂一起打開（圖片來源：Lincoln）

品牌是世上最歷久不衰的汽車品牌之一，為慶祝其成立100周年，早前釋出「Model L100」這個概念車設計，主打智能駕駛體驗和軟件驅動創新的自動駕駛汽車。新作向1922年的「Model L」車型所致敬，Model L是福特汽車收購品牌之後推出的首款作品，Model L與Model L100同樣有著過人的長車身，後者作為電動車，流線型及圓滑的外觀非常貼切新時代，最令人驚艷的是開車門的體驗，因為車身長得讓車門也變大，而且開門的一刻連同車頂一起打開，有點像戰鬥機。

圖片來源：Lincoln

新作主打自動駕駛，以螢幕就可以操控駕駛，內部空間極為寬敞，當然不少得品牌引以為傲的豪華內裝，座椅以素白色調為主，紫色絨面革地毯以再生物料製成，是為非動物原料的奢華替代品，前排座椅可以向後轉，方便所有乘客可以面對面對話，強調乘客體驗。最後，由於新作是為一輛概念車，所以現時並沒有相關的性能及數據，能否變成量產車仍是未知之數。