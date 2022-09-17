法拉利堅持「唔係SUV」 首度發佈四門四座型號Purosangue

絕對可用「千呼萬喚始出來」形容的法拉利（Ferrari）全新SUV⋯⋯慢著！車廠堅持這部車不是SUV，而是與其他SUV有別的全新車款，所以法拉利特意稱它為Purosangue，即是經精心調配為競賽而誕生的純種馬（Purosangue是意大利文，譯作英文就是thoroughbred）。哦！明白晒，法拉利就是要與別不同嘛！

採用對開式前後車門設計的Purosangue，是法拉利第一部正式投產的四門四座位型號，為這間意大利經典車廠奠下了最新的里程碑。（圖片來源：Ferrari）

其實無論Purosangue是不是SUV，它已經打破了一項「戒律」：法拉利只生產兩門車。在這部新型號之前，這個意大利跑車名牌從未生產過四門四座位型號，之前的「四座法拉利」都是貨真價實的2+2座位兩門跑車（例如仍在現役量產名單的Roma），所以四門四座的Purosangue肯定是不一樣的法拉利，亦為這間意大利經典車廠立下了最新一塊歷史里程碑。

由於破革採用前中置引擎配後置波箱佈局，同時提供四輪驅動系統，因此廠方堅持它「不是SUV」，而是經過細心設定的新種車型。（圖片來源：Ferrari）

既然提供四門四座，車身又稍為升高了，那不就是典型的SUV格局嗎？那麼為何法拉利還要說Purosangue不是SUV呢？有車迷就在網上「回帶」，重提廠方在數年前曾斬釘截鐵地說法拉利不會為市場需求而折腰，與其他車廠一樣生產不是跑車的SUV。因此無論如何，法拉利都不能以今日的我打倒昨日的我，但事實卻是全球車迷都已經認同了SUV這新時代車型，即使一直堅持「跑車最高」的超級富豪也紛紛用真金白銀購買其他頂級車廠的新型SUV（例如勞斯萊斯Cullinan、賓利Bentayga等），因此法拉利也不得不接受現實改變初衷。

車側線條簡約，是典型的意大利式車身設計筆觸。 （圖片來源：Ferrari）

不過，法拉利就是法拉利，它仍堅持Purosangue是與別不同的一款「新類型車」，其中一項理據就是：市場上的SUV都是將引擎、波箱置於前車軸前位置，這設定不利前後車重作出平均分佈，因而影響了整體加速及操控表現。於是法拉利就為Purosangue設計了「前中置引擎配後置波箱」的創新方案，另加一組動力傳送單位（PTU，全名Power Transfer Unit）置於引擎前方以提供四驅傳動佈局，更重要的是，這一連串經過精心處理的細節，可以令新車達至工程師認為最接近理想平衡的49:51前後車重分佈，從而提升整體駕駛表現，無負法拉利一貫只生產超級快車之理念。

有想過可以輕鬆地進入法拉利的後座嗎？這就是Purosangue的最強賣點！（圖片來源：Ferrari）

為Purosangue提供動力的是排氣量為6,496cc的V12自然吸氣引擎，這副大型引擎可發放最大725匹馬力及716Nm扭力，最高工作轉數為8,250rpm，但又能在低至2,100rpm的低轉工作區輸出總體扭力中的八成，是一副表現全面的「藝術級動力機器」。配合經過重新設計的進排氣系統，進一步提升了整體動力輸出效率，也令它成為同級車中力量最強勁的一部──咦？不是說Purosangue與其他SUV有別的嗎？

四張完全獨立及可調校的座位，為車內所有人提供超級跑車級數的包圍及承托，可以放心感受極速飛馳帶來的快感。（圖片來源：Ferrari）

無論你喜不喜歡，Purosangue將會令法拉利不再落後於其他超級名車品牌：不是說速度，而是在市場上的競爭能力，畢竟SUV已經成為主流車型，如果一直固執地堅持己見不作出新嘗試，從商業角度出發，長遠吃虧的終會是車廠。如此轉念想一想，或者你會更容易接受Purosangue這部「破戒拉利」。