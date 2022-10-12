法拉利開篷新成員抵港｜830匹V6引擎配經典線條 296 GTS頂級誘人

全球新車市場均朝「電氣化」方向發展，但在頂尖超級跑車板塊，堅持配置引擎的新型號依然是魅力遠勝電動車的銷量保證。作為超級跑車代表品牌的法拉利（Ferrari）當然不會輕言放棄研發引人入勝的疾走機械：繼去年抵港的296 GTB後，廠方日前正式在港發佈同系的開篷型號296 GTS，以結構精妙的新型V6雙渦輪增壓引擎配合高效能充電式混合動力系統，帶來最大馬力達到830匹、基本車價接近港幣550萬的流麗快車。

296 GTS原來是第一款正式掛上躍馬廠徽的6汽缸法拉利開篷「街車」，主體造型屬典型中後置引擎兩座位超級跑車格局，線條流麗耐看。（圖片來源：Ferrari）

296車系最惹車迷談論的地方，就是它配置的中後置V6引擎以120度夾角作為主要結構，比一般90度夾角V6引擎提供了更低的重心及更平均的重量分佈效果，而且在法拉利引擎工藝大師的精心雕琢下，外形散發出細緻而嚴謹的機械美。不說不知，雖然法拉利早已在賽車場上製作了不少經典的V6引擎（首款法拉利V6引擎面世於1957年，配置於賽車Dino 156 F2身上），而且在1957-1976年期間亦曾以Dino作為「副線」品牌推出V6引擎「街車」（例如Dino 246 GTS/GT），但是直至296車系面世才是首度正式以「主線」躍馬廠徽推出V6引擎「街車」，因此296 GTS便成為了「法拉利第一部道路用6汽缸引擎開篷跑車」。即使如此，細心的車迷或許亦會留意到，在296 GTS/GTB車身上，不難發現一些與已成經典的Dino 246 GTS/GT相近的線條細節。

可從車尾引擎蓋後半部的車窗，細賞精心製作的120度夾角V6雙渦輪增壓法拉利引擎。（圖片來源：Blackbird Concessionaires）

開篷版296 GTS和純硬頂版296 GTB的基本機械規格與車體結構接近一模一樣，動力心臟同樣是排氣量為2,992c.c.的V6雙渦輪增壓引擎，配充電式混合動力（PHEV）系統，最大馬力達到830匹，峰值扭力為740Nm，引擎的最高運作轉數為8,500rpm，完全是典型的超級跑車數值。296 GTS與296 GTB最明顯的不同，就是前者追加了一組可開關摺合的車頂，這組電動摺合硬頂可在時速低於45km/h的行駛情況下，用14秒就可輕鬆打開或關上；這裝置重約70kg，因此嚴格來說296 GTS是負磅較重的，但即使如此，它的加速表現完全不遜於硬頂版，0-100km/h的加速表現兩車一樣是2.9秒，由靜止加速至200km/h也不過是慢了0.3秒，由強勁加速所帶來的爆炸力與快感，同樣是足夠叫車內人感到腎上腺素急劇飊升，甚至感到撕心裂肺。

法拉利的意式超跑設計筆觸一直有自已一套，不會予人過硬或冷冰的感覺，反而帶點人性化的柔和線條，296 GTS也散發著這股魅力。（圖片來源：Derek Chung）

296 GTS剛抵港開賣，基本車價由$5,492,800起，比296 GTB貴約八十萬元，但換來更直接刺激的「開頂」加速快感，而且它跟機械規格更強的V8引擎型號SF 90 Stradale一樣，買家在訂車時可以加錢添置Assetto Fiorano套件（價值$689,040），成為一部駕駛感更貼地及剛猛的「準・落場車」。