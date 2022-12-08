蘋果Apple Car最新消息｜全自動駕駛落空　難捨棄傳統軚盤和踏板

【Apple Car/ 蘋果/ Tesla/ 電動車】電動車已成為全球大趨勢，不只Tesla還有很多著名車廠都紛紛投入電動車的行列，但令人驚喜而且引頸以待的，當然有由電子設備轉戰車界的Apple及其Apple Car。

於去年這個時候，Apple釋出的消息曾令大家擦亮眼睛，最令人期待的重點為全自動駕駛以及將不會配備軚盤和踏板，並且有望在2025年正式推出，不知道一年之後的今天進度如何呢？

Apple由電子設備轉戰車界，最令人期待的當然是Apple Car（圖片來源：Getty Images）

最新消息是：項目將會推遲一年，即是2026年才會推出，而且推出的作品並沒有當初所說的全自動駕駛功能，因為捨棄軚盤和踏板於現階段暫不可行。不過大家也未需要馬上感到失望，即使沒有「全自動駕駛」，自動駕駛功能也依然存在，只是僅會在高速公路上行駛時才能使用。

Apple Car將會推遲到2026年才會推出，而且並沒有當初所說的全自動駕駛功能，因為捨棄軚盤和踏板於現階段暫不可行（圖片來源：Vanarama）

品牌自2014年開始啟動名為「Project Titan」的計劃，將會由零開始打造以完全自動駕駛為目標的車輛，自此之後一直有各種傳言頻頻傳出，有說是Apple已經有數百名員工正在執行Project Titan，又有說這個汽車打造團隊已被解散，令人捉摸不住。直到去年，甚至有一家英國汽車租賃公司Vanarama釋出Apple Car的預想圖，外形酷似Tesla的Cybertruck，其中一個預想設計是前排座椅可以180度旋轉，暗示著自動駕駛的可能性，雖然Apple方面對於Apple Car的外觀從來沒有回應。

Apple Car第一步先實現在高速公路上自動駕駛，方便司機可以靈活進行其他活動，例如工作或娛樂（圖片來源：Vanarama）

最新的消息雖然令車迷們失落了，但亦有指全自動駕駛一直都會是Apple Car的目標，品牌意識到技術上面臨的樽頸而重新制定計劃也算是一個明智之舉，第一步先實現在高速公路上自動駕駛，方便司機可以靈活進行其他活動，例如工作或娛樂，如果需要切換到手動模式將會得到通知。現在外界傳出的消息指，Apple Car的定價大概落在10萬美元以內，價位大概近似於Tesla的Model S，不過相信首次推出時定必會有上漲的空間，有機會超過12萬美元。有興趣的朋友可以留意車身設計有望在2023年落實，至於功能方面則要待2024年才有確實的答案，一開始僅會在美國市場推出。