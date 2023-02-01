Suzuki電動車發展藍圖　純電版Jimny有望　去年創佳績因印度市場

Suzuki（鈴木）這家頗具人氣的日本車廠，向來以主打小型車、越野車以及機車深得民心，早前1月在印度車展Auto Expo 2023發布了Jimny車型的5門版以及SUV車型的Fronx，同時亦發布了車廠首款電動概念車eVX，令人期待接下來數年的新動向。

果不其然，近日車廠又投下震撼彈，公布了未來的發展藍圖，當中計劃在2030年前推出多達6款電動車，其中一款很有可能便是電動化的Jimny。

鈴木電動車Jimny（圖片來源：Suzuki）

Suzuki的未來方向將會落在主力發展電動車，當中電動化的Jimny預計會在歐洲推出，最快在2024年曝光，因應歐洲在2035年全面停售燃油車所作出的準備。與此同時，車廠目標在2030年推出歐洲的車款80%為電動車，餘下皆為混合動力車型。由於Suzuki的小型車在日本及印度市場非常盛行，所以也預料會在這兩個市場推出6款電動車，而電動車佔比方面則相較沒有歐洲市場般進取，日本市場預計在2030年目標做到20%為電動車，其餘為混合動力，至於印度市場的比率更低，電動車僅佔15%。

圖片來源：Suzuki

回顧Suzuki在2022年的銷售成績，在全球所有車廠當中排上第9名，年銷售量達266萬輛，超越了Mercedes-Benz集團。雖然Suzuki的定位偏向低價車款，而且相較起其他車廠的技術亦未見到有太大的突出之處，到底如此的佳績是從何做起的？剛才不斷地提到印度市場，原來Suzuki在當地的市佔率長年達到第一名，在印度市場稱王稱霸，該國亦是全球第四大汽車市場，絕對不容小覷。

Jimny（圖片來源：Suzuki）

新推出的5門版Jimny亦會在印度生產，並率先在當地推出。要說到為何車廠的出品受到當地的青睞，不外乎是價值相宜、耐用並注重售後服務，當然不少得外型討好，符合當地用家的需求。而且早在40年前已打入當地市場，起步早顯出相當有前瞻性，其他車廠想分一杯羹也慢了一步，或者只能轉攻其他車型。雖然車廠在印度的電動車藍圖相較其他市場慢，但在這裡打下的基礎，卻有助其整體發展。