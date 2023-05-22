BMW將電動車豪華體驗延伸至水上　多方聯手打造無聲航行豪華船

電動車是大勢所趨，市面上也有著林林總總的選擇，由入門到豪華應有盡有，讓駕車人士可以無縫接軌。不過寶馬BMW最近指出，水上交通的能源密集度比起陸上交通高出十倍，但對於脫碳、節能的解決方案還未有完善覆蓋。

圖片來源：BMW

品牌於去年推出的純電動豪華旗艦房車BMW i7，是為結合未來美學、卓越電動性能表現，以及豪華駕乘體驗的奢華頂級之作，原來在開發新車型的同時，品牌已經將目光放在水上可持續交通的層面，早前與科技初創公司TYDE一起推出了名為「THE ICON」的項目，將可持續性、奢華與獨特的駕駛體驗結合在船隻之上。

+ 3

作為一個創新的項目，就要有與別不同的意念，正如團隊打從一開始並沒有以設計一艘船為目標，而是以航海技術與電動車之間取得平衡。BMW的創意團隊Designworks指出，特意為船隻開發一種新的設計，利用水翼在水面上「飛行」，所以THE ICON的側面與傳統船隻不同，可以設置全景窗為乘客帶來一覽無遺的視野與全新的體驗，真正做到水天一色。

圖片來源：BMW

基於BMW有參與帆船與賽艇運動，並從中各取所長，項目邀請到設計出世界上速度最快、效率最高的帆船的設計師參與其中設計水翼，而TYDE作為以生活為本的科技公司，則著重於海上豪華體驗方面。團隊發現汽車使用的界面比起遊艇要先進得多，於是希望為THE ICON進行革新，將所有海事控制和導航顯示都被設計在單一的控制界面中，這種用戶界面是基於BMW ID8操作系統及其顯示方式，並可以通過語音來進行控制，操作起來帶有一種駕駛汽車的感覺。

圖片來源：BMW

外觀設計延伸至內飾，同樣以優雅及現代豪華休息室般的設計為主，船內每位乘客各有自己的旋轉座椅及訊息娛樂界面，值得一提的是船上的音響系統由荷里活著名作曲家Hans Zimmer操刀。對於極致舒適的駕駛體驗，噪音管理是其中一大重點。THE ICON航行時極之寧靜，歸功於研發出的「Foiling」技術，在航行時不會產生波浪或震動而產生聲響，並且可以節能高達80%。水翼設計如同水下翅膀一樣，讓船隻懸停在水面，透過產生負壓產生浮力，並將阻力降至最低，所以船體的防水性亦都不再成為問題，也因此可以做到剛才所說的全景船體設計。THE ICON採用BMW i 電池，搭載一對100kW電動機，續航力達到100公里，至於最高時速可達55公里。團隊指出不會止步於THE ICON，所應用的技術將會擴展至其他的項目之上。