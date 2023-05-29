Aston Martin推出世上首款Super Tourer　超級旅行車DB12意義重大

著名英國車廠Aston Martin向來有著眾多忠心車迷，早前車廠總裁Lawrence Stroll在「Future of the Car」上透露，將會推出比GT（Grand Tourer）更奢華的車款，並且會在兩年內推出8款新作，令車迷們引頸以待，這個諾言於近日開始兌現，推出了DB車系的最新作「DB12」，並將GT重新定義為更豪華的「Super Tourer」，是世界上首款「超級旅行車」。

圖片來源：Aston Martin

在推出新作之前，其實車廠早有預告，釋出「Grand is not enough」的口號，GT／Grand Tourer一詞來自拉丁文「Gran Turismo」，意指豪華旅行車，源自於馬車年代有著悠久歷史，是次推出史無前例的Super Tourer實屬大改動，也見得自2020年上任的新總裁Lawrence Stroll，以及他指名的新執行長、來自Mercedes-AMG的Tobias Moers這兩名掌舵人的雷厲風行。

2020年因為疫情的影響Aston Martin面臨財政危機，幸得加拿大富豪兼車廠的車迷Lawrence Stroll出資入股。其實對於Aston Martin而言車迷入股早有先例，於1947年因為二戰的影響舉步維艱，此時一位車迷兼英國工程師David Brown出資幫助，並從此開啟了以他來命名的DB車系歷史，首輛推出市面的是1950年的DB2，但車系的首款作品其實是1948年的「2-Litre Sports」，於翌年參加了利曼24小時耐力賽並贏得冠軍。此外，Aston Martin是為人所津津樂道的「James Bond專屬座駕」，有一半007系列電影都見到Aston Martin，當中不乏DB車系的參與。

圖片來源：Aston Martin

是次推出DB車系最新車款DB12繼承了自2016年問世的DB11，適逢今年為車廠的110周年，同時是DB車系誕生的75周年，DB12的出現意義重大。外觀設計上有較大的改動，包括標誌性的前格柵被放大，加強了車身肌理線條，並換上了新的車廠標誌、引擎蓋、前保桿和LED頭燈，後視鏡則改成較為纖細。車胎方面採用米芝蓮專門開發的Pilot 5s，有助於降噪達20%。車內配置10.25吋中控螢幕，配備Apple Carplay或Android Auto和語音助理功能，內飾所有材質都有所升級，配合超級豪華定位，還可以因應需要而選配Bowers & Wilkins高級音響。

在動力性能方面，新作搭載Mercedes-AMG的4.0升V8雙渦輪增壓汽油引擎，搭配8速自排變速箱，最大馬力輸出提升至671匹／81.5公斤米扭力，0-100km/h加速僅需3.5秒，極速可達325km/h，在性能上可謂是前作DB11的升級版，此外是車系首次採用電子限滑差速器，大大提高車輛的穩定性和精確操控能力。雖然新作的售價仍未公布，不過預計會在今年第3季度推出市面，車迷們不需要等太久了。