Mercedes-Benz發表概念車Vision One-11　重現70年代極速傳奇車型

【平治】近日Mercedes-Benz發表了一款以70年代C111車型為藍圖的概念車「Vision One-11」，令車迷們既驚喜又期待，因為C111車型是為了挑戰極速、突破紀錄而研發的「實驗品」。

Mercedes-Benz最新發表的概念車Vision One-11（圖片來源：Mercedes-Benz）

我們時有見到一些貫注未來主義的產品或科技時，會否生起一種既視感，充滿未來的感覺卻帶有一點復古味道，因為未來主義正正是源自於上世紀的概念，前人恍如預言家，今天的我們就是執行者。是次的「Vision One-11」保留了傳奇車型C111的標誌性設計，例如超低車身、齊平式鷗翼車門、黑橙雙色配色以及圓形、點陣式頭尾燈等等，具有致敬意味的復古氣息，卻又巧妙地配合流線型現代化設計。

70年代的C111車型（圖片來源：Mercedes-Benz）

70年代的C111車型（圖片來源：Mercedes-Benz）

回看C111，當年是專為打破紀錄設計，車廠工程師們的破天荒傑作。第一代於70年代初構思，技術核心是被稱為黑科技的「轉子引擎」，可惜因為1973年的第一次石油危機影響下無疾而終。接著在1975年隨著3.0升柴油引擎量產成功之下帶來第二代，解決了動力問題，於1976年C111-IID車型在意大利Nardò的高速環形賽道上打破了十多個極速紀錄，再於1977年引入渦輪增壓技術，並催生出擁有190匹馬力與363Nm最大扭力、最高時速達254km/h的第三代作品，此時車廠認為是時候從設計上著手，包括更強調流線型車身以減低風阻，在1978年寫下了極速327km/h的紀錄。直到1979年，車廠為C111賦予4.5升V8引擎以提升馬力至500匹成為了第四代作品，此時的最高極速可以達到404 km/h，寫下了傳奇一頁。

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雖然C111於1991年曾經嘗試街車化成為C112，可惜最後只在車展展出，並沒有被量產出來，世上只有一輛實屬遺憾，而C112亦被流傳為車廠最接近量產型的概念車。抱著這份遺憾至今，時間又過了30年，經歷過柴油車、汽油車再到電車化的年代，「Vision One-11」終於要以純電跑車的姿態出現，當令人興奮的當然是又再見到第二代C111標誌性的橙色車身，還有代表了車廠最高規格傳統的鷗翼車門。

Vision One-11（圖片來源：Mercedes-Benz）

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當年C111的內部設計是完美為了配合速度而設的，包括較窄長的空間，配置單人座位等等。至於Vision One-11的內部則改用休閒概念的跑車內飾，一方面適應自動駕駛及電動車的時代轉變，亦可以從休閒模式調整為賽車模式，緊貼司機的觸摸屏幕及直立的靠背設計。內部的顏色氛圍採用漸進的色彩概念，帶有奢華的感覺同時不忘顧及環保的大前提，儀表板以100%再生聚酯製成、可持續皮革則以咖啡豆鞣製，既現代簡約又能優雅迷人。