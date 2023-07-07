世上首款電動飛行車有望於2025年交付？親民版價錢僅需3.5萬美元

車子滿天飛的年代可能很快到來了。

大家受夠了塞車嗎？塞車這個不健康的現象有很多原因，也很難去改善，尤其是當一個城市的經濟發展比城市本身的規劃發展來得快，迅速增長的車子數量令道路空間飽和。

不過，可能車子在不久的將來便可以脫離道路的限制，最近美國加州一家名為Alef Aeronautics的初創公司，推出了垂直升降的飛行電動車「Model A」並進行了公開測試，其實在技術上飛行車的概念早有出現，但卻往往未能得到相關部門的批准，始終飛行車是一個嶄新的概念，可幸Model A在早前得到了美國聯邦航空管理局的頒發的特殊適航證書，相信是首輛備受認證的飛行車。

圖片來源：Alef Aeronautics

Alef Aeronautics指出，雖然這個好消息對於飛機來說是一小步，但對於汽車而言則是一大步。由於飛行車涉及航空與地面安全，雖然得到了適航證書，不過Model A還是不適合在普通道路上行駛，因為還未得到國家公路交通安全管理局的批准，並且在技術上被認為是「低速車輛」，行駛速度不能超過每小時25英里。

圖片來源：Alef Aeronautics

Model A乍看之下與一般汽車相距不大，但原來隱藏著八個旋翼，車子可以原地升降，操作方式如無人機或直升機一樣，並不需要跑道及加速。當升到空中時，車身會側向旋轉90度，駕駛位置也會隨之而自動旋轉面向前方，車身前後成為機翼。在續航力方面，單次充電便能行駛200英里或飛行110英里。Model A目標在2025年開始生產和交付，定價為30萬美元。

圖片來源：Alef Aeronautics

Alef Aeronautics於2015年成立，成立目標是打造世上首輛真正的飛行汽車，條件是必須具有垂直起飛功能，並且大多數人都能負擔得起，於2016年建構出首部原型機，他們帶著設計成品向著名的投資專家Tim Draper進行了演示，Tim Draper是Tesla及SpaceX的早期投資者，最後向Alef Aeronautics投資了300萬美元的起動資金。直到團隊繼續開發下去，證明汽車可以作為日常通勤車輛使用，並非單純的有錢人玩意，其實用性及未來潛力吸收到更多的投資者及業界專家的目光。於2019年，真實尺寸的原型機迎來首次試飛，這一次為了安全考慮被改裝為自動飛行。

圖片來源：Alef Aeronautics

來到2021年，在技術層面之外品牌將目光轉向車子的外型設計，邀請到曾效力著名法國超跑品牌Bugatti的汽車設計師Hirash Razaghi加盟，首要任務是奠定好符合現代及運動車型的外觀設計。品牌名字「Alef」（Aleph）是原始迦南字母表的第一個字母，後來演變為腓尼基字母、敘利亞字母、希伯來字母以及阿拉伯字母的首個字母，寓意著最終會成為大家心目中的首款飛行車，在業界佔據的主導地位。

各位車迷在期待Model A面世之時，品牌還有另一款「Model Z」正在籌備，剛才介紹過品牌致力打造「Affordable」的飛行車，但Model A作為試金石還是貴了一點，至於Model Z目標在2030年推出，目標售價僅為35,000美元，普及起來有望大幅度減低車主及其他道路使用者的通勤時間。