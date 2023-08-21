林寶堅尼最新電動概念車Lanzador　獨特Ultra GT車型2028年降臨

林寶堅尼（Lamborghini）自從2021年宣布執行Direzione Cor Tauri計劃，將於4年之內投入15億歐元並於10年內分階段推出新作，旨在電動化轉型。近日車廠終於釋出一款最新的概念車「Lanzador」，是一款2+2座位的高身四驅車型，官方形容為「Ultra GT」，是一個新開發的領域，既適合日常使用，又可以應付崎嶇路段，而且車身及車廂內使用再生物料打造，是為貫徹環保的一款代表作。

圖片來源：Lamborghini

雖然Lanzador這款新車型外型獨特，但不難看出其林寶堅尼的基因魅力，而且作為未來電動車的典範，駕駛艙內亦超脫於現行設計富有未來感，在這個未來主義空間讓人感覺像飛行員多於車手。官方指出所有內飾材質皆使用了再生或回收物料，包括皮革、織物、碳纖維之類，例如來自澳洲的美麗諾羊毛、再生尼龍，座椅以3D打印製作，所使用的皮革亦是用上橄欖油來做表面處理，免卻了大量水資源的浪費。在保留林寶堅尼的奢華和舒適特性之外，盡可能地減少對環境的影響。

圖片來源：Lamborghini

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雖然是次發布並沒有釋出相當關鍵的動力及規格上的數據，但相信是使用雙馬達驅動模組，而且最大馬力達到1,341匹強勁輸出，於是引伸到車型的另一大焦點：Aerodinamica Lamborghini Attiva（主動空氣動力學技術），可以最大限度地提高不同駕駛模式下的空氣動力學效率，能夠精確調節氣流，在城市模式增加續航里數，換到性能模式則增加下壓力，整體地將性能提升好一個檔次。此外，配以可轉向的後軸和空氣懸架，可以完美地適應任何路面和加強駕駛者的操控感。

圖片來源：Lamborghini

配合主動空氣動力學技術，還輔以Dinamica Veicolo Integrata（駕駛動態控制系統），這個控制系統可以為駕駛者提供最大的定制駕駛自由度，從中調節主動控制系統以滿足各種駕駛需求，透過大量傳感器可以微調駕駛體驗，再進一步提升使用性能。此作將會於2028年完成，及後投入生產。其實早在今年初車廠已有預告Lanzador降臨的消息，是為車廠首款真正意義上的電動車，在此之前，所推出的車款都會以油電混合動力形式來過度。