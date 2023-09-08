電動車｜Cupra最新概念車DarkRebel　暗黑反叛未來風格裡外驚艷

Volkswagen集團旗下品牌Seat，在歐洲向來是性價比高的運動車代表之一，於2018年Seat開設子品牌Cupra，車款主打性能表現，並且劍指新生代市場，出品素有驚喜。現正舉行的德國國際車展（IAA Mobility）上，Cupra誕生了一款全電動跑車概念車吸引眼球，除了是一款以3D打印製成的作品之外，還有哪些矚目亮點？

圖片來源：Cupra

在這輛CUPRA DarkRebel概念車登場之前，品牌邀請觀眾參與設計及概念化這款最新的電動跑車，結果收集了27萬種配置及設計，最後首次登場的作品的視覺及技術元素就是集各人之大成的「巔峰之作」。但相信映入眼簾的一刻，最令人深刻的是CUPRA DarkRebel的前衛外觀，融入品牌標誌的三角形元素，帶有紫銀色色調，並且會隨著周圍光線照射到車上而產生變化，猶如水銀般的流動光影形態，型格的外觀結構是採用3D金屬打印技術製成的。

圖片來源：Cupra

進入車內還有不少驚喜，運動型座椅配合半矩形方向盤，控件位於其底部，很有遊戲世界的感覺，中央有一根由玻璃製成的操控桿，當駕駛者觸摸之後會有發光反應，再進行換檔，車頂有一個監控車廂內狀態的熱像儀，可以因應車內變化而調整氣流和溫度，同時照明系統亦會以改變顏色來提醒駕駛者車內溫度的變化。雖然內飾顯得頗為科幻脫離現實，但卻因而令人一看愛上。性能方面，也很可能是品牌史上最強大的作品，馬力超過450匹，0至100公里/小時加速時間在4秒內。

圖片來源：Cupra

現時推出的最新概念車，大多都注重於駕駛體驗，是次CUPRA DarkRebel也不例外，設有三種模式包括展示現代數碼駕駛體驗的「Exponential Square」、提供性能數據和速度計時的「Exponential Cube」以及更為劃時代的「Exponential Infinite」：於停泊之後，讓用家可以進入Cupra的虛擬元宇宙空間，藉此與愛車互動，特別是在等充電時適用吧。看到這裡，大家會否由外到內覺得CUPRA DarkRebel有點違和感？往往在車廠推出概念車時，我們都會期待新車何時量產，幻想不久之後便能坐上去。但CUPRA DarkRebel予人的感覺卻是一下子跳到未來，我們恍似正在看一輛脫離現實生活的作品，不過未來總是帶點奇怪，正如新作的名字以暗黑反叛為題，品牌指出希望證明電動車都可以是「sporty、sexy、emotional」的。

Cupra作為最年輕的車廠之一，的確有叛逆的本錢。Cupra源自於Seat於1985年推出的一款作品，參與過世界各地的賽車之後累積了一定經驗，於是特別為這款作品重新命名為「Cupra」。及後的日子，Seat亦推出了一款掀背車Leon Cupra並且席捲歐洲，決意為此開設一個子品牌，現時Cupra不少旗下車款都由Seat的同名產品針對外觀、內裝等重新制定而成，當然亦有自己的系列例如Cupra Formentor，於2019年以概念車姿態面世、2021年推出，無論性能還是造型，都滿足了不少車迷的口味。