新世代東京車展｜轉子引擎化身電力源　萬事得「間接式EV」超注目

原本每兩年舉辦一次的東京車展（Tokyo Motor Show），因疫情原因而停辦了一屆，故此對上一屆盛事已經是2019年的事（彷如隔世）。隨著陰霾過去，東京車展重新出發，順勢改名升級成為「日本流動方案展」（Japan Mobility Show）。在全新的包裝下，日本各大車廠帶來了不少令人驚艷的全新概念展品，其中一款新車更成為全球車迷熱烈討論的話題作！

萬事得近年的車身設計部門，不時交出漂亮功課！溶入經典RX-7（FD）線條的Iconic SP，絕對是令全球車迷驚嘆的矚目傑作。（Mazda）

成為全球車迷焦點的展品不是來自傳統大廠如豐田（Toyota）、本田（Honda）或日產（Nissan），卻是由規模相對小型的萬事得（Mazda）所炮製的概念車──Iconic SP。雖然沒有明言，但這部概念車的車身線條很容易就令人聯想到同廠的經典跑車RX-7（FD），沒錯！就是在動漫《頭文字D》內由重要角色高橋啟介駕駛的那部1990年代面世的萬事得雙門高性能跑車。

這部已經被全球車迷視為「下世代RX-7」的概念車，最特別之處是配備了兩組由萬事得獨家開發的轉子引擎（rotary engine），但這套引擎並非直接用來驅動Iconic SP，而是作為車內電動摩打的動力源頭，再由摩打令車子前進。換句話說，這是一部能夠對應全球新車電動化趨勢的新型概念EV。

介紹此車出場的萬事得代表取締役社長及CEO毛籠 勝弘（Masahiro Moro）表示，Iconic SP的驅動系統可以由「零廢排」的環保燃料驅動（當然也可以沿用石化能源），由於日本車廠大力支持及早已試用以液態氫作為未來化燃料，故此有理由相信，萬事得的終極計劃是希望Iconic SP能夠成為一部利用液態氫作為燃料令轉子引擎運作，再由轉子引擎出力予電子摩打驅動車輛行駛的高性能EV跑車。

萬事得代表取締役社長及CEO毛籠 勝弘表示，希望能令未來的新車繼續吸引車迷，享受駕駛帶來的純粹快樂，及成為生活中不可或缺的一環。筆者這樣理解：他及旗下團隊認為自動駕駛不應該是造車產業的未來營運方針。（Mazda）

好像Iconic SP這類「間接式EV」的最大好處，就是一方面既符合全球新車市場轉為以電動車作主旋律的大潮流，另一方面又可以令一直擔心天災降臨的日本人，相信電動車在遇上災害時仍是可依靠的交通工具。萬事得在Iconic SP的發佈資料上，也有著如下一句：「雖然這是跑車，但它亦可以在戶外活動或遇上災害時提供電力。」由此可見，純EV始終不是日本車廠（或國民）相信的終極目標，由其他可隨時補給的環保能源轉化成電力驅動的「間接式EV」才是未來王道。