日本流動方案展｜豐田、日產超越未來方案　兩大日牌全方位電氣化

相比萬事得（Mazda）在日本流動方案展（Japan Mobility Show）的矚目概念車Iconic SP，兩大日本製車巨擘──豐田（Toyota）及日產（Nissan）的參展作品無疑是走得更前，概念化程度更為大膽。

豐田（Toyota）及日產（Nissan）於日本流動方案展登場新車（Japan Mobility Show）

豐田追趕EV進度

作為日本製車業的「一哥」，豐田在新車電氣化的進程似乎落後了，畢竟它在混合動力車種方面早已取得市場領導地位，故此或多或少對於推動純電動車的決策與步調難免顯得有點猶豫。不過，面對目前EV快速崛起的全球新車市場生態，豐田也不得不行快一點了：在展會上一口氣發佈了多部EV概念作，當中有跑車、揭背車、SUV、越野車甚至小型貨車，可說是作出全方位反擊。

從車身比例以至結構分佈推測，FT-Se極有可能就是日後的新世代豐田MR2。（Toyota）

豐田旗下的高性能車部門GAZOO Racing，炮製了名為FT-Se的兩座位純電動跑車，略有資歷的車迷不難發現它延續了經典豐田跑車MR2的車身佈局。有趣的是，這款概念跑車的底盤可延伸應用至其他車型，例如同場展出的小型SUV：FT-3e，同樣內置全新開發的超小型車用電池，電池高度比目前的車用電池薄，只厚100mm以下，有利車身設計、車廂空間運用，以及製造重心更低的新型純車。

豐田一向不是只造乘用車，客貨兩用車甚至小型貨車都是它的強項，在日本流動方案展上的矚目展品還包括車身短小的KAYOIBAKO小型客貨車，這部車名可縮寫成KB的概念型號，可視為在將來有望成為新型量產Hiace或Liteace的前導創作。

在會場上展出的流動café型態IMV 0，展示了這部多用途概念電動車的實用潛力。（Toyota）

不得不提的是，豐田的經典越野車皇牌Hilux及Land Cruiser亦有疑似繼承型號：車名為IMV 0的概念車是一部可因應車主需要，配置不同用途尾倉的純電動越野貨車，豐田在會場上就展出了變身成流動café、越野救護車、滑浪人座駕的IMV 0；至於未來的Land Cruiser就可能是一部車身長5,150mm，軸距達3,050mm的大型七人乘純電動車，豐田將它暫時命名為Land Cruiser Se，從完成度推測，似乎距離量產日子不太遠。

外形極為進取的Hyper Force，在車頭正中央可見貌似GT-R型號徽章的數碼化細節，似乎日產已準備好將其量產成為下一代旗艦級跑車。（Nissan）

日產又係GT-R！？

近年經營走勢有點回落的另一日本汽車集團日產，繼續將旗下最具代表性的超級跑車GT-R注入未來元素，代身成名為Hyper Force。這部概念電動車的輸出馬力真的達到hyper car級數──馬力達1,300匹，說得上是GT-R以至整個日產陣營歷來動力最強橫的一部乘用車；同場還有其他外形三尖八角的日產概念車，只是在這部「未來GT-R」的陰影下，不禁顯得有點面目模糊了。

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