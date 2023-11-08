未來科幻仿生機車面世　YAMAHA克服自駕難題展示自體平衡電單車

於本世紀其中一個最令人引頸以待的新科技，相信便是自動駕駛，雖然現時尚未完全普及，但自動駕駛汽車全面取代傳統汽車的日子似乎已是大勢所趨。不過大家又有沒有想過，除了一般四個轆的汽車可以自動駕駛，原來電單車都可以！

圖片來源：YAMAHA

一般汽車不需要任何操作已四平八穩地在原地等候開車，但電單車卻不同，如果沒有人手操作的話連平衡都難以做到。早前著名日本品牌YAMAHA於東京舉行的「JAPAN MOBILITY SHOW 2023」之上，發布了一款嶄新的自體平衡電單車「MOTOROiD2」，它的名字已一語道破了需要突破的技術難點：自體平衡，而且光看其外觀，已經足夠吸引眼球，前大尾小的軀體宛如一頭蓄勢待發的狂牛，充滿科技感的造型令人滿意地點頭：這就是本世代電單車應有的模樣。

圖片來源：YAMAHA

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其實早在2017年，YAMAHA便已經發布過自體平衡摩托車MOTOROiD，是次再下一城於造型和結構上大改造，並繼承了這個名字。關於新作的核心技術，就落在自體平衡之上，則取決於獨特的後搖臂設計，特設了一組可動軸關節令車身前後獨立，向著不同的方向傾斜。除此之外，平衡不倒還需要動力加持，新作採用品牌自家開發的AMCES自動平衡制御系統，利用AI人工智能來進行快速判斷，跟據車身的狀態來作出小幅度發力，以保持不倒狀態。

圖片來源：YAMAHA

既然引入了AI，當然要運用在更多的地方之上，例如臉部與手勢辨識能力，據說此項能力還在開發當中，就是能夠辨識得出車主並可以自行跟隨車主行駛，著實是一個好夥伴，這個情境一旦實現已經完全是電影中才會出現的景象。在外觀設計上，由於是自動駕駛已不需要人手操作，所以傳統的把手轉換成為扶手。當電單車靜止時將會自動摺疊支架，車身中央是電池的位置，MOTOROiD2當然是採用純電驅動的。駕駛電單車是一種浪漫，車主會視之為可靠的旅程夥伴，YAMAHA也深知這一點，所以引入了很多仿生設計在內，除了加強了流線型的設計，更具肌理感，甚至有點像外太空生物，予人一種強烈的未來科幻味道。可惜的是MOTOROiD2現時仍然處於概念車階段，雖然在剛完結的車展上展示過，但目前還未考慮投入量產。