寶石鑲嵌電掣開關驚艷世人 認識瑞士奢華新銳品牌S by Salanitro
/ 2024.05.16
圖片來源：S by Salanitro
S by Salanitro於去年在瑞士日內瓦面世，憑著創意和寶石大師團隊的卓越工藝，過去曾推出過一些令人意想不到的產品，例如雙陸棋、面具、鏡子，當然不少得珠寶。品牌甫推出便以頂級專業知識和技藝而聞名，革命性的創作得到不少國際客戶的青睞，他們的創造力並未止步，決定要將一種無論任何國家、不同文化背景的人每天都會使用數十次的物品注入奢華寶石，最近激發出令人震驚的產品系列：電掣開關，在2024年之前，可能世界上並未有過同類型的產品。
S by Salanitro產品：
或者世界上大部分的用家都沒有想過要去裝飾電掣，即使有⋯⋯也未必用上奢華的珠寶。要將如此功能性主導的物品轉變為令人驚艷的藝術品，既不尋常又獨特，卻又打開了奢華家居的新大門。憑著品牌短短一年間建立的口碑，足以令產品脫穎而出。在品牌的工坊，有多達250名匠人效力，當中包括寶石鑲嵌師、雕刻師和珠寶金匠等等，以傳承數百年的工藝達到最高水平，加上瑞士出品就是信心保證。
圖片來源：S by Salanitro
試想像在牆壁上的電掣開關都能散發出珠寶的光芒，此開關很可能是住戶或來客進門後第一眼找尋、目光所及之處，甚或能夠成為予人深刻的第一印象。系列產品的定價由7,000到70,000瑞士法郎不等，具體取決於設計、寶石和鑲嵌工序，不過系列主打的可能是客製化設計，因應每位客戶進行單獨研究的主題，以確保獨特且絕對個人化的創作，更能夠象徵得到用家的品味。
圖片來源：S by Salanitro
要保持最高的工藝水準，縱使品牌擁有龐大的團隊，每年也只會推出極少數的作品系列。而且由於其客戶群的要求非常高，往往目光都會落在市場上沒有的、獨一無二的作品，所以催生出各種各樣的精奇之作。品牌能夠在短時間內取得成功，要回溯到成立之前的故事。S by Salanitro的創立人Pierre Salaninto本來是一位銀行家，三十多年前剛畢業時，在瑞士最直觀地就是進入銀行、朱古力或是手錶產業，雖然Salaninto選擇了前者，但很快便發現自己其實更熱衷於創作，直到一次的朋友聚會他認識到朋友家中的寶石工作室，從中接觸到寶石鑲嵌師這份工作，之後在一年內進行半工讀的訓練。
其後他終於成為了一位寶石匠，為了生計他不斷主動接觸當地著名的腕錶品牌，後來終於得到機會與百達翡麗（Patek Philippe）和勞力士（Rolex）合作，由於是頂級的客戶，代表了其提供的服務也是頂級的，所以接下來的道路比較暢通無阻了，其客戶繁多還包括了愛彼（Audemars Piguet）、宇舶表（Hublot）和Tiffany & Co.等。不過直到2022年，Salaninto希望其範疇不只局限於腕錶，於是開設了新品牌S by Salanitro。