寶石鑲嵌電掣開關驚艷世人　認識瑞士奢華新銳品牌S by Salanitro

【珠寶】寶石是奢華的象徵，色彩各異的寶石往往被認為帶有神秘的力量，用來打造成為珠寶首飾佩戴上身可以突顯高貴的身分或品味、提升個人魅力。不過瑞士一個年輕的新銳品牌卻匠心獨運地將寶石幻化成為家具配件，專為生活空間而設計，重新定義超奢華家居。

圖片來源：S by Salanitro

S by Salanitro於去年在瑞士日內瓦面世，憑著創意和寶石大師團隊的卓越工藝，過去曾推出過一些令人意想不到的產品，例如雙陸棋、面具、鏡子，當然不少得珠寶。品牌甫推出便以頂級專業知識和技藝而聞名，革命性的創作得到不少國際客戶的青睞，他們的創造力並未止步，決定要將一種無論任何國家、不同文化背景的人每天都會使用數十次的物品注入奢華寶石，最近激發出令人震驚的產品系列：電掣開關，在2024年之前，可能世界上並未有過同類型的產品。

S by Salanitro產品：

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或者世界上大部分的用家都沒有想過要去裝飾電掣，即使有⋯⋯也未必用上奢華的珠寶。要將如此功能性主導的物品轉變為令人驚艷的藝術品，既不尋常又獨特，卻又打開了奢華家居的新大門。憑著品牌短短一年間建立的口碑，足以令產品脫穎而出。在品牌的工坊，有多達250名匠人效力，當中包括寶石鑲嵌師、雕刻師和珠寶金匠等等，以傳承數百年的工藝達到最高水平，加上瑞士出品就是信心保證。

圖片來源：S by Salanitro

試想像在牆壁上的電掣開關都能散發出珠寶的光芒，此開關很可能是住戶或來客進門後第一眼找尋、目光所及之處，甚或能夠成為予人深刻的第一印象。系列產品的定價由7,000到70,000瑞士法郎不等，具體取決於設計、寶石和鑲嵌工序，不過系列主打的可能是客製化設計，因應每位客戶進行單獨研究的主題，以確保獨特且絕對個人化的創作，更能夠象徵得到用家的品味。

圖片來源：S by Salanitro

要保持最高的工藝水準，縱使品牌擁有龐大的團隊，每年也只會推出極少數的作品系列。而且由於其客戶群的要求非常高，往往目光都會落在市場上沒有的、獨一無二的作品，所以催生出各種各樣的精奇之作。品牌能夠在短時間內取得成功，要回溯到成立之前的故事。S by Salanitro的創立人Pierre Salaninto本來是一位銀行家，三十多年前剛畢業時，在瑞士最直觀地就是進入銀行、朱古力或是手錶產業，雖然Salaninto選擇了前者，但很快便發現自己其實更熱衷於創作，直到一次的朋友聚會他認識到朋友家中的寶石工作室，從中接觸到寶石鑲嵌師這份工作，之後在一年內進行半工讀的訓練。

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其後他終於成為了一位寶石匠，為了生計他不斷主動接觸當地著名的腕錶品牌，後來終於得到機會與百達翡麗（Patek Philippe）和勞力士（Rolex）合作，由於是頂級的客戶，代表了其提供的服務也是頂級的，所以接下來的道路比較暢通無阻了，其客戶繁多還包括了愛彼（Audemars Piguet）、宇舶表（Hublot）和Tiffany & Co.等。不過直到2022年，Salaninto希望其範疇不只局限於腕錶，於是開設了新品牌S by Salanitro。