全球唯一住宅式遊艇　豪華設施海上之家　每年投選環遊世界行程

【遊艇/ 環遊世界】嚮往自由生活的朋友，或者曾有過海上之家的夢想，到處漂泊見聞世界新奇事，這一種居無定所也能帶來城市人體會不到的幸福。原來世界上有一艘僅存的住宅式遊艇，亦是全球最大的一款同類型私人船隻，船上居住著150個來自20個國家的家庭，每隔兩至三年按居民選擇的行程環遊世界一次，這艘遊艇還會在6月到訪香港，是為今年展開的跨越六大洲的壯大旅程的其中一站。

圖片來源：The World

這艘震撼的遊艇名為「The World」，內設165間豪華住宅單位，來自世界各地的家庭及住客形成一個獨特且多元的社群。如果大家也是對文化、歷史、探索新事物感興趣的話，The World會成為最好的居住環境，除了會提供深度探險的體驗機會，在船上本身亦設有豪華而且齊備的配套和服務，包括有六間餐廳提供多國美饌，標準尺寸網球場是為海上唯一的，游泳池、水療中心、駐有私人教練的健身中心、高爾夫球設施、圖書館、戲院等等一應俱全，儼如一座浮動城市，當住客在白天探索不同目的地之後，晚上可以回到自己的私人住所享受舒適精緻的氛圍去除疲勞，省卻了累人煩心的通勤過程，更不需要收拾行裝。

船上還有眾多個人化的體貼服務，例如會邀請目的地的藝術家在船上畫廊舉行展覽，廚師上門服務可以安坐家中享受定制的晚餐，還可以隨心隨意在星空下度過一晚，如果有小朋友的家庭，船上設有兒童遊樂區和活動室，有健身習慣的朋友可以加入24小時健身中心的團體或私人教練課程，還有無宗派居民主導的小教堂、精品店、潛水和浮潛服務等等，顧及不同用家的需要。

圖片來源：The World

The World是現時全球唯一同類型仍在營運的船隻，所提供的超級豪華全球探險之旅生活方式可謂是只此一家，最引人入勝之處當然是目的地，船隻到訪之處由沓無人煙的秘境以至是文化各異的繁華都會，至於每年的實際行程則在出發前由住客投票決定，每個港口平均會停留三天，而且與一般遊輪有所不同的是，停留的時間是海上航行時間的足足兩倍，每隔幾天就會到訪一個全新的港口，每年有多達100個以上新目的地。在今年6月到達香港之前，The World已經展開了非常精彩的旅程，一月到訪了最受期待的南極洲和福克蘭群島，住客可以踏足這片極地令人終生難忘；二月前往了南美洲的布宜諾斯艾利斯、里約熱內盧和崔斯坦達庫尼亞，由冰天雪地轉眼間到達了充滿熱情的國度。

+ 6

三月份船隻探索了非洲東岸，在坦桑尼亞、肯雅、南非和莫桑比克體驗到別開生面的異地文化傳統，然後則啟程進入印度洋展開了亞洲之旅，先到達塞舌爾、馬爾代夫和斯里蘭卡等地，然後走遍了印度、緬甸、泰國、新加坡、馬來西亞、柬埔寨和越南，接著則來到香港。在此站之後，將會繼續前往上海、首爾、長崎、神戶、東京、澳洲、台灣、菲律賓以及印尼。接下來的下半年，The World就會展開今年第三次探險之旅，深入巴布亞新幾內亞和所羅門群島，此際將會體驗到冒煙火山、奇景處處的珊瑚島，繼而到達紐西蘭各個島嶼、夏威夷，年尾光臨墨西哥迎接新年。

圖片來源：The World

說到這裡，相信不少朋友躍躍欲試，不過想要登船的話倒不是購買船票而是單位，據悉現時尚有少量單位轉售。由於登船展開旅程都算是一件人生大事，在購入前可以先作體驗，不過The World亦需要對合資格的有意住客進行背景審查並確保滿足資產淨值要求。至於房型方面，從開放式設計到三睡房不同尺寸的單位不等，尺寸由最小的330尺到最大的3,242尺，室內設計風格可因應個人喜好來定制。