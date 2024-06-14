香港麗晶酒店經典重塑　三大頂級特色總統套房揭秘奢華再定義

香港作為旅遊熱點，頂級酒店一向都備受讚譽，當中香港麗晶酒店實屬經典。自1979年開業，多年來備受明星歌手青睞經常在銀幕上；另一方面酒店亦曾經以開創性的配套成為經典，甚至被業界所模仿，酒店房間以寬敞而見稱，是為奢華酒店的典範。雖然在2001年開始的20年改名為香港洲際酒店，於去年終於在翻新過後以香港麗晶酒店之名重現香港，很多經典的配套被保留了下來，例如出現在徐小鳳唱片封套上的酒店大堂白雲石樓梯，其總統套房設有對維多利亞港的露天泳池及按摩泡池，當年是為香港唯一設有私人泳池的酒店客房，現今亦傳承在新設計之中。

總統套房（圖片來源：香港麗晶酒店）

香港麗晶酒店（Regent Hong Kong）於2001年因為不敵財困以27億港元出售予洲際酒店集團，直到2015年，後者再決定以高達72.789億港元易手，創下了全港酒店平均房間價值最高之買賣紀錄（平均每間客房為1,447萬港元）。全面改造的項目由本地著名設計師盧志榮操刀，於去年重新開幕時旋即被《Travel & Leisure》和《Condé Nast Traveler》評選為2023年全球最佳新開業酒店之一。座擁維多利亞港海景條件得天獨厚，翻新過後由內到外更見奢華舒適，當然還貫徹了豪華寬大的傳統，例如今回要介紹的三個頂級房型，足以令人眼前一亮。

總統套房（圖片來源：香港麗晶酒店）

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三個矚目的全新特色套房總統套房、露台套房和行政總裁套房以住宅式居室面世，每間都能飽覽維港景和香港天際線，配備私人戶外露台及按摩浴缸，以打造私人秘境為理念，運用「對比美學」概念通過恬靜淡雅的風格營造出低調奢華品味，與壯闊的維港景致形成強烈對比，內裝主打溫暖柔和的奶油色調，天然橡木定制家具融入皮革細節，精緻度之高突顯匠人精神。向來為人所津津樂道的總統套房，面積達7,000平方呎，享有私人頂樓露台和無邊際泳池，在設計上保留了總統套房固有的華麗氣派，兩層高的落地玻璃窗將無與倫比的景觀吸納其中，還配備了私人健身室、八人用餐區、複式客廳，主臥室除了浴室還有私人桑拿及蒸氣浴室，套房另設有茶室、廚房及化妝室。主臥室可延伸至鄰近四間客房，形成共有五間睡房的居住空間。

總統套房（圖片來源：香港麗晶酒店）

至於面積達5,500平方呎的露台套房亦相當匠心獨運，最引人入勝之處在於套房內部的玻璃樓梯，可以通往上層海景主臥室和綠洲沐浴間，躺臥在沉浸式浴缸可以欣賞到香港迷人的天際線，另一側的衣帽間亦設有透射充足自然光的梳妝枱，假如是舉行婚禮的話，新娘子可以在此悉心打扮做好準備。露台套房另一特點當然是私人頂樓露台，設有按摩浴缸、休息區和八人餐桌，在維港景觀包圍下享用餐點甚是醉人，露台面積達3,300平方呎，亦適合舉行各種晚宴酒會或婚禮。

行政總裁套房（圖片來源：香港麗晶酒店）

最後有同樣享有開揚景致露台的行政總裁套房，套房面積為4,200平方呎，設有兩間臥室，中央起居室能夠將海景盡收眼底，走出佔地3,200平方呎的露台可以進一步欣賞海景，露台同樣設有按摩浴缸、日光浴甲板、休息區和八人餐桌。起居室配有內置制冷酒櫃及由盧志榮設計的定制酒吧櫃枱組合，適合賓客輕鬆長談，主臥室窗前亦放置長躺椅可以安躺靜心欣賞迷人夜景，整體設計將休閒放鬆元素一再提升，讓人可以在下塌期間洗滌身心、去除壓力。