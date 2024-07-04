全球高爾夫球潮流　從精英變普及本地推高球卡與生活旅遊完美結合

【旅遊/ 高爾夫球】香港這個彈丸之地向來不乏精英運動員，在多元化的發展之下，即使是一些較為「冷門」的項目亦屢見佳績。本地有一項正在默默發展的運動，高爾夫球予人的印象是成功人士的專屬活動，常見於應酬娛樂，與商業和高端生活密不可分，但原來高爾夫在全球的趨勢發展極為迅速，而且有年輕化的跡象。

圖片來源：鬼ノ城ゴルフ俱樂部

高爾夫球在最大市場美國早已非少數人的運動，於2022年美國有三分一人口進行高爾夫球活動，其次在英國、日本以及中國也極為盛行，即使在台灣，亦以每年15%的驚人速度成長。高爾夫球變得年輕化、普及化，被譽為是可以打一輩子的運動，無論是年幼還是老年人口皆是潛在的球手。另一方面，在疫情期間大部分的運動發展都被遏止，而高爾夫球場則是最早可以重開的場地，因為此運動形式可以有效保持社交距離，得益於此近年高爾夫球的發展成為高峰。

本地高爾夫球新貴許龍一於去年在杭州亞運摘下史上首面高球金牌

至於在香港方面，隨著本地高球新星許龍一於去年勇奪亞運金牌，高球項目在體院升格為「A級」精英體育項目，此運動實在未來可期。以前由於土地限制再加上人們對其既定印象，一直屬冷門運動，香港大部分戶外高爾夫球場都以私人及會員形式經營，更成為了門檻。有鑑於韓國同樣受限於地理空間，卻盛行一種室內高爾夫球場，在此新興潮流影響下香港逐漸效法。據康文署的資料顯示，轄下高爾夫球設施的使用人次在2020至2021年間大幅增長達九成，而著名的粉嶺高球場三個18洞場地，同時期亦增長四成人次，可見得高爾夫球在香港已蔚然成風。

高爾夫在全球的趨勢發展極為迅速，而且有年輕化的跡象（圖片來源：Golf007）

或者有些朋友對高球已經躍躍欲試，早前香港和華南地區最大的高球服務提供商Golf007， 與同樣專門提供高球生活方式和金融服務的高球品味集團推出了專為高球愛好者而設的尊貴會員計劃「GolfCard高球卡」，與銀行及信用卡公司提供的高端VIP服務類似，會員可享貼心的私人旅行管家服務，服務圍繞高球旅行和度假活動，一站式地提供購買高球產品、高球場推薦與諮詢服務甚至預訂航班、酒店和交通安排等，亦支援海外品味娛樂安排及緊急援助。

圖片來源：Orika Golf Club

此外，高球卡作為具有萬事達信用卡付款功能的會員卡，同時為會員規劃出一系列會員優先或專屬的活動，包括獨家海外高球之旅，當中今年的活動日程已經排滿。高球與旅遊密不可分，港人最愛的日本亦是高球盛行之地，Golf007今年舉行多場日本高球團，例如四季如春的高松和岡山非常適合旅遊揮桿，可以到訪一般難以預約的極級會員場鬼ノ城ゴルフ俱樂部、岡山國際、志度鄉村俱樂部等名牌球會。另外京都及神戶除了是日本古老文化傳說之都與和牛發源地，瀨田鄉村、東城陽及太平洋六甲球場也是國際知名。還有遠在北海道的富良野，當地除了溫泉吸引，原來還是高球勝地。憑著團隊長達30多年的經驗，相信高球卡能夠為客戶提供非凡的高球生活品味體驗。