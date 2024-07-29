門童微笑曾是奢華酒店門面魅力　這卓越服務卻因這些理由逐漸消失

門童代表酒店的第一印象。

MISS剛從泰國旅行回來，一路上打卡了不少酒店。如果問我對這些酒店有什麼難忘的印象，答案自然是「門童」。

譬如當我抵達曼谷文華東方時，彬彬有禮的門童熟練地打開車門，手臂擺出標準的歡迎姿勢。隨後他輕啟大門，黃金時代的風華撲面而來。

門童熟練地打開車門，手臂擺出標準的歡迎姿勢。（外灘設計酒店提供）

而國內不少奢華酒店，門童這一崗位正在消失。許多酒店的門童由禮賓部其他人員代替，或者只有行李員幫忙裝卸行李，由客人自行穿過大門。

沒有了門童的奢華酒店，不僅僅只是少了幾分儀式感，因為這個容易被忽視的職業，能帶來的卻是可以觸動客人內心的體驗。

01：第一面與最後一面

（外灘設計酒店提供）

半島酒店將門童稱為Page Boy，起初我並不理解這個稱謂，直到入住香港半島酒店時，一名英俊的門童告訴我：

我們是酒店的門面，是First Page。客人對酒店的第一印象由我們創造。

半島酒店（外灘設計酒店提供）

的確如此，無論在世界上哪家半島酒店，門前一定少不了身着白衣的Page Boy。他們只負責用真摯的笑容與問候拉開車門或大門，迎接你的到來。

門童也成了半島百年間不變的招牌，留下「每一天平均拉門4,000次」的傳說。我在離店前收到了一份小禮物，以門童經典禮帽為造型的八達通，據說香港半島的門童都有同款。

重慶麗晶酒店（外灘設計酒店提供）

除了第一面，在結束一次入住時，我們與酒店的最後一面同樣會留給門童。

MISS至今還記得在重慶麗晶酒店的經歷。當時我辦理完退房手續，剛坐上出租車的後座，門童忽然讓準備啟動的司機稍等一下。

重慶夜景（外灘設計酒店提供）

他把副駕駛的門打開，將座位移至最前。原來，他見我坐着太擠並不舒服，便叫停了車幫我騰出寬敞的腿部空間。

我相信這不是硬性的規章培訓，而出自門童小哥為客人着想的真情之舉。這富有靈性的舉動讓MISS難忘又感動，以至於對重慶麗晶酒店乃至麗晶品牌都充滿好感。

司機師傅也嘖嘖稱讚，說自己頭一回見到如此會做事的酒店員工，這肯定是一家非常好的酒店。

上海建業裏嘉佩樂，酒店入口較為隱蔽，的士不容易找到。（外灘設計酒店提供）

MISS又想起在上海建業裏嘉佩樂，酒店入口較為隱蔽，的士不容易找到。於是門童讓我坐下，他自己則立刻出門將車引至門前，再目送我們離開。

上面講述的每一個細節，都能成為我再次選擇這家酒店的理由，或許這就是門童存在的重要意義。

02：他們是酒店的傳奇

門童曾是酒店的重要標識（外灘設計酒店提供）

在住過許多家酒店後，MISS見到了不少「傳奇門童」。他們在這一崗位上堅守了數十年，見證着酒店的發展變遷，甚至成為酒店的重要標識。

譬如上海靜安瑞吉的彭慶金師傅，每一位來靜安瑞吉的客人都能看見旋轉門前這位精神抖擻的爺叔。

上海靜安瑞吉的彭慶金師傅（外灘設計酒店提供）

我曾在酒店連住三晚，每次外出回來都能聽見一聲略有滄桑又温暖的「您好，歡迎回到靜安瑞吉！」，頓感阿斯特宅邸的管家應當如此。

去年跨年夜，我來到靜安瑞吉用餐。雖未入住，但彭師傅還是認出了我，「新年快樂！祝您用餐愉快」，我也笑着回覆「彭師傅您也新年快樂」。

西安索菲特傳奇的秦師傅（閔文果）

西安索菲特傳奇的秦師傅一樣令人印象深刻。他出生於1953年，與酒店所在的人民大廈同歲，這片土地的歷史秦師傅可謂瞭如指掌。

人民大廈的過往、酒店曾接待過的名人政要，秦師傅能都和你娓娓道來。如果在參觀完酒店裏的小型博物館後還不盡興，不妨與這位「活化石」一同聊聊這70年間的風起雲湧。

上海虹口三至酒店的陸師傅（外灘設計酒店提供）

今年73歲的陸翥恆曾獲全國旅遊系統勞動模範、金鑰匙等殊榮，他目前在上海虹口三至酒店（原虹口三至喜來登），之前則在長沙一家星級酒店工作，也是長沙年紀最大的門童。

他做了20多年的門童，當時年逾50的他才開始進行專業培訓，自學了英、韓、日、法、西五國的基本問候語。陸爺爺每次迎接客人的流程一定按照標準執行，從未有過簡化偷懶的時候。

陸師傅（外灘設計酒店提供）

起初很多人並不習慣他的微笑服務，還說「這個大叔是不是有神經病」。但隨着陸師傅的堅持，人們就把「神經」二字顛倒過來叫「精神」。

後來他還參加了電視劇《歡樂頌2》，在劇中本色出演了一位具有紳士風範的「大齡門童」。

上海波特曼麗思卡爾頓的禮賓爺叔黃永年（外灘設計酒店提供）

MISS更忘不了上海波特曼麗思卡爾頓的禮賓爺叔黃永年，30年間他從門童到迎賓主管一路兢兢業業，細微體貼的他總能在一個眼神中明白客人的需求。

「有他在，回到酒店就像回到家一樣，這是我在國外的第二個家」許多外籍客人對黃永年如此評價。可惜的是，黃先生已經在幾年前退休，我們無法在波特曼的大堂看見這位笑容爽朗的爺叔了。

每一家傳奇酒店背後都有一個傳奇門童，每當你回到酒店時，一句熟悉的問候總能帶來歸家一般的温馨。

03：專業門童正在消失？

門童開始「消失」（外灘設計酒店提供）

然而，MISS發現這樣的門童越來越少，除了「傳奇門童」們大都將要退休，許多酒店也對門童不夠重視，直接由其他崗位的禮賓員兼任，甚至開始「消失」。

確實，隨着電動門的普及，開關門這一動作似乎失去了意義。但門童要做的，真的只有開關門嗎？

門童大多都懂多國語言（外灘設計酒店提供）

在《繁花》裏，寶總有意讓和平飯店的小門童學習多國語言，能像他爺爺一樣使用十幾種語言與賓客問好，並答應他每學會一種就給一塊大洋。

此外，寶總每次回到酒店，小門童都需要打招呼「寶總好」；在寶總應酬喝多了的時候送他回房並安排好熱茶，可見一名專業門童的要求並不低。

門童要第一時間代表酒店向客人表示問候和歡迎（外灘設計酒店提供）

他們需要在第一時間代表酒店向客人表示問候和歡迎，還會熟記酒店要客及常客的名字、稱謂及所坐車牌號碼，以便在及時通知酒店內部。

優秀的門童甚至會留心每一位進出酒店的客人，以便在需要時回憶當時情景，幫助酒店解決一些問題。

1996年和平飯店的門童

但是，國內大部分酒店的待遇難以留下高素質的門童。同時國內沒有小費文化，門童這個「舶來品」顯得有些水土不服。

並且多數人對這份工作帶有「有色眼鏡」，沒有正視門童所需的能力與重要性，讓酒店更難找到優秀人才。

我還是希望能在入住酒店的時候，能有一位親切熱情的門童為我開啟一場精彩的酒店之旅。

同場加映：馬爾代夫酒店｜近3年開幕6間住宿推介 文華東方等5大奢牌將亮相（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 9

同場加映：勞力士Submariner手錶系列最新行情 黑水鬼、綠水鬼價格全面上揚（點擊放大瀏覽）▼▼▼