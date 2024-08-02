史泰龍拍賣11隻珍愛名錶　揭開百達翡麗與沛納海多款藏品神秘面紗

最近比較有意思的一個事件是，6月5日，蘇富比拍賣行把荷里活動作巨星史泰龍（Sylvester Stallone）的11枚腕錶成功拍賣。

其實這也不是史泰龍第一次賣錶，但如今這形勢下，各種猜測彙集（早在5月消息放出時，就有很多聲音大呼史泰龍是不是缺錢了），更何況他除了把自己的孤品沛納海送出外，還包括百達翡麗Ref.6300G大師絃音腕錶，這枚錶的稀缺程度決定了，他這次很難不被關注。

史泰龍把自己的孤品沛納海拿來拍賣，還有百達翡麗Ref.6300G大師絃音腕錶。（腕表之家提供）

其實這幾年，龍頭鐘錶品牌們特別忌諱的一點就是客人把超定價的錶拿來倒賣。短期內有售賣行為一旦被查到，進入黑名單也是分分鐘的事——也就是未來拿到稀缺錶款的概率幾乎為零。

但史泰龍這次拿出的6300G-010，這個版本2019年發布（2016年發布的是黑面），是目前百達翡麗最複雜的錶款，翻轉錶殼設計，一共有20項功能。據說腕錶從研發、製作到組裝完成，歷經漫長的10萬小時。

史泰龍這次拿出的6300G-010，這個版本2019年發布。（腕表之家提供）

而且這也是這枚錶第一次出現在拍賣行，但最後的拍賣價格為540萬美金，很多人關心的是它的價格似乎沒有想象得高——超定價不多。

大家應該記得2019年的ONLY WATCH上，百達翡麗送拍的也是一枚孤品6300，當時創造了鐘錶界的拍賣記錄。

百達翡麗6300（腕表之家提供）

最重要的一點，史泰龍的這枚錶還是單封狀態（至於為什麼買出來時沒剪袋，咱也不知道）——它本被寄予厚望該有更好的表現。

史泰龍的這塊表還是單封狀態（腕表之家提供）

毫無疑問，百達翡麗對此是不開心但又沒有辦法（史泰龍本身拿到這枚錶自然有名人效應加持），畢竟誰也不能架着客人說「你不準賣」。

但以我們的經驗來看，史泰龍應該不在乎未來還能不能拿到好錶了，一把年紀，該考慮的問題都很現實了。

其實史泰龍這次拍賣的錶款涉及很多品牌，比如愛彼、RM、卡地亞、伯爵和沛納海等。

伯爵PIAGET（腕表之家提供）

卡地亞是一枚Pasha。

卡地亞Pasha（腕表之家提供）

比較亮眼的還有4枚沛納海，共拍了268,800美元。

雖說沛納海如今熱度不如巔峰期，但是獨特風格還是業內獨一份的，而且這4枚錶還挺厲害。畢竟史泰龍的硬漢形象和沛納海捆綁了多年。

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第一枚，就是最有名的青銅腕錶PAM00382，2011年發布，也是沛納海的第一枚青銅腕錶，拍了96,000美元。這塊表是沛納海巔峰期的代表作之一，直到今天依然有很多讀者在尋找。

Panerai 沛納海-青銅腕錶PAM00382（腕表之家提供）

史泰龍戴它拍了電影《敢死隊2》，而且它極有可能是整個型號的第一枚（限量1,000枚，史泰龍的編號是N0000/1000）。

第二枚是沛納海為他製作的孤品，PAM00269，潛行系列黃金Slytech計時碼錶，2006年製作，拍了90,000美元。「Sly」代表史泰龍。

沛納海PAM00269（腕表之家提供）

第三枚PAM00202，拍了54,000美元。

PAM00202（腕表之家提供）

最後一枚PAM00332，是他私人珍藏的沛納海廬米諾系列「古典帆船挑戰賽」帆船倒計時追針計時自動上鍊限量版腕錶，拍了28,800美元。

PAM00332（腕表之家提供）

都說拍賣除產品本身外，名人效應也是一個重要加持。但嚴格來說，對於很多頂級客戶來說，一個動作明星（而且還不算當紅的）似乎沒有太多的附加價值，大家關注的還是會在表本身。

史泰龍提到這些年來有幸擁有了（當然有一些特殊的優先權）一些真正非凡的手錶：「我和很多人一樣，喜歡收藏的過程，不僅把手錶當成配飾，更欽佩它們的工藝以及背後的歷史。」

最後他說，希望他的藏品們能在新的「家庭」中被熱愛。

關於史泰龍要賣表這件事，5月份消息一出，大家就在討論「他是不是又經濟危機」了。昨天還有網友和我說「那是因為他覺得沛納海再不出要砸手裏了，這是投資心態」。

其實分析一個藏家心態遠沒有那麼簡單。

大家或許記得去年底我寫過佳士得的一場單一藏家拍賣（Patrick Getreide的The OAK Collection），他之前還在宣傳自己的藏品並表示不會出售，沒多久就把表送進了拍賣行。

（腕表之家提供）

有些人買時是真愛，但賣的時候，誰不願意拍出高價（出手的時候享受和考慮它的增值效應人之常情）呢？

這些年，暴漲過的可不止手錶，還有寶石，甚至部分酒類也漲幅可喜。喊着「早知道該買什麼的」都是馬後炮，因為絕大多數人的財富和眼界無法覆蓋所有的增長門類。

（腕表之家提供）

借用下LV剛剛發布的高級珠寶作品，這是其中一顆56.23克拉鑽石，粉色中略帶橙棕色調

其實「藏家」和「表商」的極大區別在於「誰更能熬」，歸根結底是誰「更不缺錢」。那些日常倒表特別快的，恨不得買一出一的，無非就是現金流跟不上或怕砸手裏唄。

所以討論史泰龍是不是在「投資手錶」（品牌當年和他也是「互相認可」）已經沒有意義了——人到晚年，財富的留存是個重要問題，優化或繼承都需要提前規劃。

至於缺不缺錢，如今這經濟形勢下，誰敢說自己不缺呢（名人收益高開銷也大）？

最後，回答某讀者特別有代表性的問題：「最初的真心，如何變成若干年後的受益」？

話題無非又回到「現在入場該買哪些錶」，功利又現實。

鐘錶業暴漲的一個黃金期結束了，後續大家只能觀望，先活下去。簡單而言，也就是挑選：1，產量小或真正限量的品牌特殊錶款。2，價格還合適的高端小眾品牌。但時代發展太快，會不會有顛覆性的力量改變行業，很難預判。

所以最重要的還是，以最小代價挑自己喜歡的——真正喜歡過，才會在若干年後對得失一笑了之。

我舉兩個例子。其一，這些年大家判斷爆款失誤的典型代表——百達翡麗5212。鋼款加周曆功能，期待很多年終究沒火。當初買它的人，圖增值的暗自嘆息，只有真正喜歡的甘之如飴。

（腕表之家提供）

壓箱底的圖又找出來了

最後是我的親身經歷。10多年前，我在上海外灘18號（當時PP就在這，還沒有源邸）採訪獨立製錶品牌Greubel Forsey的創始人之一Stephen Forsey，他身邊跟着一位製錶師朋友，意思是「來都來了一起採了吧」，我當時理解為這個採訪「買一贈一」啊！

誰又知道，這個「贈送」的採訪對象就是後來如日中天的杜佛（Philippe Dufour）呢？

如果有那麼多早知道，我是不是可以提前擁有還未火的Simplicity了呢？

（腕表之家提供）

其實在鐘錶業摸爬滾打那麼多年，能夠讓自己堅持下來的無非是一份當下的熱愛而已。

熱愛貶值也是經歷，熱愛增值便是收益，怎樣都好。在消費中無意「投資」成功，就是極大的快樂。

也不糾結史泰龍缺不缺錢會不會被拉黑了，先想想自己的熱愛在哪吧。

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