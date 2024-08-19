探索精品酒店中的書香氣息　 藏書背後是知識殿堂還是裝飾炫示？

奢華酒店放裝飾書，有必要嗎？

不少豪華酒店大堂休息區裏，會擺放著不少畫冊作品。（外灘提供）

最近，MISS入住浙江一家豪華酒店時，發現大堂休息區擺着一套全球設計大師的作品畫冊，其中不乏Jaya、Kerry Hill的作品集。

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結果我抽出一本書，拿到手裏感覺輕飄飄的，甚至沒法打開，只是塊包着封面的紙殼子，又掃興，又尷尬，趕緊放回去。

書架上整整齊齊碼着好幾排海外進口書（外灘提供）

進入客房，有書嗎？書架上整整齊齊碼着好幾排海外進口書，不出意外地發現都是書殼，做得很敷衍。

我不是第一次遇見這種「以假亂真」的情況。説實話，這些年在全國各個城市都碰到過，甚至在上海城市中心的奢牌酒店也會出現裝飾書。

當大多數酒店在努力卷各種貨真價實的投入時，這些使用假書的酒店，卻在用最廉價的方式告訴所有人：我並不真誠。

01：為什麼要用仿真書？

為什麼要用仿真書？（外灘提供）

在十幾年前，大家遇到放假書的酒店，可能也就忍了。

那個年代，有人好面子又不愛讀書，就在辦公室乃至家裏擺一櫃子書殼，這種自欺欺人的行徑往往被人當作笑料。

但是，如今在各種豪華酒店裏，假書並沒有減少，也是讓人感慨。

大多時候，仿真書們被放在大堂附近的公區。（外灘提供）

表面功夫做得好一點的酒店，通常情況下，你不容易發現其中的貓膩。

大多時候，仿真書們被放在大堂附近的公區。精美厚重的包裝如同典藏善本，以45度的擺放方式躺在一張名貴的桌子上，周圍還有各種藝術品相伴。

你可以打開翻閲，全英原作配上插圖賞心悦目，粗粗翻幾頁，看似完全沒有問題。但是，只要你認真翻過第一章節，就會察覺所有的內容開始重複循環。

有些仿真書，只是同一套模版的單曲循環。（外灘提供）

放下這本冒牌貨，去看另外一本封面標題完全不同的書，就會驚喜地發現，他們也是同一套模版的單曲循環。

MISS想起曾住過的一家酒店，它以歷史建築為原型而建，加之其中藏有上千件藝術珍品，如同一座瑰寶堂。

雅緻的空間中喝一杯英式紅茶，讀一部原版名著該有多麼愜意。（外灘提供）

可惜的是，當我回到房間，發現復古典雅的客廳裏所有好看的精裝本都是仿真書，僅有一本介紹當地風土人情的小冊可供閲讀。

我想，在如此雅緻的空間中喝一杯英式紅茶，讀一部原版名著該有多麼愜意，但這個想法顯然是落空了。

看着一排排的假書，總令人覺得出戲。像是售樓處的樣板間，美則美矣，終究少了點「居住」的氣息。

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更別説那些翻開是白紙，甚至根本沒法打開的書殼。公區長桌上看似擺着豐富的精裝本，實際都是虛假的空殼子，實在是多餘。

相比各色昂貴的藝術裝置或收藏品，書籍的成本要低上不少。何況一些仿真書並不便宜，還不如使用真書來得實在真誠。

假書做得再真，還是假書。以至於日後我遇到真正用心選書，願意花錢買進口設計畫冊的酒店，會對他們額外多出幾分信任和敬意。

02：優秀的選書能力 是奢華酒店必修課

優秀的選書能力，是奢華酒店必修課。（外灘提供）

想了解一個人，先去看他喜歡讀什麼書。想了解一家酒店，也可以通過酒店裏的書體會。

好的酒店會在「選書」這一細節上精雕細琢，既要符合自身氣質，又不落俗套，帶給住客耳目一新之感。

好的酒店會在「選書」這一細節上精雕細琢。（外灘提供）

好的酒店會在「選書」這一細節上精雕細琢。（外灘提供）

南京麗思卡爾頓便是其中的佼佼者。客房動用了幾乎整堵牆打造了一個書櫃，陳列包括東西文學名著，僅一本揚州八怪精品集就表明了金陵獅王濃厚的書香氣。

我喜歡讀《南京人》，葉兆言以質樸的語言描繪出一個生動的老南京。讀完去玄武湖、中華門轉轉，回味這片土地上的過往，不為一件趣事。

值得一提的是，你甚至還能看見英文版《紅樓夢》。聽説有外籍客人為了這本書，特地在酒店住了一週看完才滿意離去。

好的酒店會在「選書」這一細節上精雕細琢。（外灘提供）

好的酒店會在「選書」這一細節上精雕細琢。（外灘提供）

半島酒店偏愛高奢、時尚類雜誌，並保證客房裏出現的一定是當季最新的版本。

我對香港半島的扶手式書櫃讚不絕口，質感極佳的黑漆木搭配真皮書架，還有隱藏式杯託。夜裏抿一口紅酒，看幾頁名利場新聞，尊貴範兒十足。

夜裏抿一口紅酒，看幾頁名利場新聞，尊貴範兒十足。（外灘提供）

夜裏抿一口紅酒，看幾頁名利場新聞，尊貴範兒十足。（外灘提供）

夜裏抿一口紅酒，看幾頁名利場新聞，尊貴範兒十足。（外灘提供）

深耕當地文化的安縵，在書籍的選用上也頗為講究。

大研安縵的《茶馬紙書》以非遺東巴紙為載體，娓娓道來茶馬古道的悠久歷史；法雲安縵的書桌上有部金剛經，可以一邊誦讀一邊抄寫靜心；養雲安縵則圍繞「養雲」主題，用四套書詮釋酒店內涵所在。

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擔綱酒店設計的設計師作品集，也是不少酒店想與客人們分享的珍藏。

譬如北京瑜舍的電視機櫃上，是隈研吾建築案例全集，彰顯自己作為大師酒店處女作的自豪；我還在新加坡嘉佩樂發現傅厚民的書，闡述了他對居停空間的理解。

瞭解設計師的過往作品與設計風格後，再遊覽酒店每一個細節都會深有感觸，原來這些設計都有跡可循，凝練着大師在此留下的點滴心血。

03：是酒店，更是圖書館

越來越多的酒店開始注重客人的閲讀體驗，打造自家的「圖書館」。（外灘提供）

除了房間裏的書，越來越多的酒店開始注重客人的閲讀體驗，打造自家的「圖書館」。

像是安縵在國內的四家分號，皆有專屬閲讀空間，其中藏書更為精細，值得前往閲覽。譬如頤和安縵，其圖書館就收藏了與故宮博物院合作的現代文藝類書籍。

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上海建業裏嘉佩樂則巧妙地將圖書館與行政酒廊結合，無論是下午茶還是傍晚的歡樂時光，皆有書籍相伴。

嘉佩樂圖書館是24小時開放的，如果對某一本書看得愛不釋手，也可以和文旅官進行借閲，帶回房間細細品讀。

有的酒店乾脆將整個公區變成書的海洋（外灘提供）

還有的酒店乾脆將整個公區變成書的海洋，比如上海愛琴海亞朵S曾與單向空間聯手，將中庭打造為一座大型書店。

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8000冊精心挑選的書籍井然有序地擺放着在31米挑高的空間中，書架上的19個燈箱展示着不同的閲讀主題，「流動的盛宴」、「羣星閃耀時」等，每一個主題都是一個獨特的世界。

遊走在書架中，如在知識的深海中遨遊，深感震撼。

遊走在書架中，如在知識的深海中遨遊，深感震撼。（外灘提供）

無獨有偶，北京大興機場木棉花酒店引入了掇集書店作為酒店核心區，佔地面積約2500平。

書店內部有三層，書架呈網狀包圍，8個圖書區約有10萬本圖書，還會定期舉辦讀書會活動。

書籍並非單純的裝飾，他們是酒店突顯調性的最佳方式之一。一部好書，能讓住客直接感受到酒店的個性所在。

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