泰國新任美女總理是超級酒店控　踏足各地旅行展現奢華瑰麗人生

就在早前，泰國選出了新總理——Phaethongthan Chinnawat（中文名為佩通坦）。這位美女總理不僅成為了泰國史上的第二位女總理，更是刷新了泰國最年輕總理的記錄。

泰國新任美女總理Phaethongthan Chinnawat（外灘提供）

有趣的是，佩通坦或許是泰國政界最懂酒店的人，緣其不僅是英國薩里大學酒店管理專業的碩士學位，更曾是家族酒店投資集團的CEO，曼谷瑰麗酒店正是她的知名作品。

而科班出身的佩通坦，其實本身也是一位超級酒店控，在全世界各地旅行的時候就一路將奢華酒店都打卡了遍。

Part 01：曼谷瑰麗的主人

泰國新任美女總理Phaethongthan Chinnawat（外灘提供）

對於酒店控來説，佩通坦・欽那瓦最為著名的身份當屬曼谷瑰麗酒店的業主。

其實直到今年年初，佩通坦還擔任西那瓦家族仁德集團的副首席執行官。

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曼谷瑰麗所在的地塊原先是鬧市中心的一座加油站，直至2018年的時候，西那瓦家族決定將其開發為酒店，並請來了知名建築事務所KPF操刀酒店的建築，並由中國台灣女設計師Celia Chu擔綱酒店的室內設計。

而不得不説，科班出身又見多識廣的佩通坦在打造方面既有創意和魄力，又極富品位。

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KPF所打造的建築方案極為大膽和富有挑戰性，以泰式問候手勢「wai」作為這一現代建築的造型靈感，也由此成就了曼谷市中心最為醒目的現代建築之一。

同時，請來Celia Chu這位女性設計師操刀酒店的室內，更是令人拍案叫絕的選擇。Miss在親身住過後，依然為酒店所營造的典雅藝術氛圍和優雅府邸感而動容。

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尤其是客房的陳設，多以温潤的淺色和典雅白色為主，足見女設計師的細膩筆觸。儘管客房的空間有限，但是秩序井然的空間動線，將玄關、客廳、卧房以及浴室一一串聯。恰到好處的柔和燈光，進一步昇華了客房的居家感與舒適度。

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與自然和都市巧妙連接的户外泳池，靜謐奢華的水療，以及無比精緻的半自助早餐和冠絕曼谷的中餐廳——南北，都彰顯着這間瑰麗酒店的奢華氣度。

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而佩通坦還別出心裁地在這間瑰麗提出了打造Penthouse的計劃，分佈於酒店特定樓層的數間豪華公寓式的套房，詮釋的實際是業主姐妹花（佩通坦和姐姐）的審美和趣味。

宛若豪宅的裝修，和繁華都市中露天的私人泳池，盡顯佩通坦本人作為名門貴女的生活品位。

Part 02：在香港瑰麗舉辦婚禮和中國有不解之緣

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佩通坦和瑰麗的緣分顯然不止於曼谷瑰麗。

畢竟，她可是把自己的婚禮都選在了瑰麗酒店辦，而且一辦就是兩場。先是於2019 年 3 月 17 日在自家的曼谷瑰麗舉行了婚禮，然後相隔五天，又跑到了香港在香港瑰麗舉辦了第二場婚禮。

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2019年3月22日，時年33歲的佩通坦和自己曾在泰國航空任職飛行員的丈夫於香港瑰麗酒店舉行了極為盛大的婚禮。

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值得一提的是，佩通坦舉辦婚禮的時候，香港瑰麗酒店還沒有正式開業，可以説她是第一位在香港瑰麗舉辦婚禮的名人。

或許也正是出於對於瑰麗的喜愛，以及她和瑰麗掌門人鄭志雯的友誼，才讓她一而再地選擇瑰麗。

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而無論是曼谷瑰麗中許多的中式元素，還是把自己的婚禮放在香港舉辦，其實都不難看出佩通坦對於中國及中國文化的好感。甚至在曼谷瑰麗，她還身穿碎花的旗袍一起慶祝中國的農曆新年。

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Part 03：MO、四季、立鼎世 她也是超級酒店控

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佩通坦曾任職的家族酒店企業——除了投資曼谷瑰麗之外，她還開發了其他的酒店。

其中最出名的當屬考艾的泰晤士河谷酒店，酒店位於曼谷周邊的旅遊勝地考艾。這間酒店像極了一座古樸的英國村莊，酒店的建築散落其中，像是來到了一座巨大的莊園。

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各個建築也都是很標準的英式石磚建築，特別是酒店內的交通工具是馬車，真的有一種讓人來到英國鄉村的錯覺。

而除了自家投資酒店之外，酒店管理出身的佩通坦本身也是一位不折不扣的酒店控。

在她的社交媒體上也常常會看到她曬出的打卡各大奢華酒店的照片。

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在曼谷，除了自家的瑰麗之外，看得出來她對湄南河畔的文華東方情有獨鍾。這座極具歷史風情的奢華酒店至今仍是曼谷的頭牌酒店之一，而這間誕生於1867年的東方飯店，更是在泰國人的心目中有着不可替代的地位。

泰國新任美女總理是超級酒店控（外灘提供）

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佩通坦也和老公去打卡過位瑞士盧塞恩州的Burgenstock度假村，這座藏身於阿爾卑斯山中的度假村，毗鄰著名的琉森湖，在酒店即可欣賞到絕美的湖景。這間度假村也是立鼎世成員酒店之一。

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就在今年，她還帶着全家一起入住了香港四季酒店，一家四口在翻新之後的酒店大堂留下了合影。

泰國新任美女總理是超級酒店控（外灘提供）

泰國新任美女總理是超級酒店控（外灘提供）

在東京，她則是入住了虹夕諾雅在東京的分號。

泰國新任美女總理是超級酒店控（外灘提供）

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2023年的新年，她帶着全家去首爾旅行，入住的則是首爾江南安達仕酒店。

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