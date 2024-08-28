深圳龍華區空中的士太超前　第一視角體驗「飛的」非凡旅程

「老闆，打飛的嗎？」

最近，深圳可以打「飛的」的新聞火了，有人感嘆深圳太厲害的同時，也對網傳的高價費用望而卻步。有人躍躍欲試想預約體驗，卻發現「已約滿」⋯⋯

深圳的有錢人這麼多嗎？（多我一個怎麼了⋯⋯） 在深圳打飛的是什麼體驗？ 價格真如網傳的那麼貴嗎？

今天就讓我們以第一視角，帶大家體驗一次在深圳北站「打飛的」。

01：太超前了，全國首個「空中的士」

深圳龍華區空中的士（深圳派提供）

深圳龍華區空中的士（深圳派提供）

最近去過深圳北站的朋友可能也發現了，北站東廣場多了一個醒目的「空中的士」停機坪。

這是全國首個「低空+軌道」空鐵聯運項目，由深鐵集團和東部通航聯合推出，可向市民提供業內高水準空中的士包機運輸服務。

深圳龍華區空中的士（深圳派提供）

深圳龍華區空中的士（深圳派提供）

該服務設有市內航線和城際航線，市內可以飛往深圳各區，以中山為例的城際航線，飛行25分鐘即可抵達。

「飛的」還可面向市民提供航空應急救援服務，突破地面交通的限制，爭分奪秒，高速高效。

除此之外，低空遊覽、跨境飛行、定製化飛行、聯程接駁等等也都屬於該項目的服務範圍。

深圳龍華區空中的士（深圳派提供）

而對於大家最關心的價格，目前從深圳北站出發，到深圳任意城區的包機價格是9800元（可坐1-5人），單人拼機價格為1980元/人。人均千元即可體驗「飛的」服務，並不像網傳那般讓人望塵莫及。

東部通航公司還表示：未來將運營eVTOL，進一步降低飛行成本，讓低空飛行成為人們常態化的出行方式。

如果你也想打飛的，現在就可以打開「空中的士出行」小程序，即刻預約！

02：第一視覺：開啟「打飛的」之旅

深圳龍華區空中的士（深圳派提供）

打飛的是什麼體驗？

乘坐扶梯到達深圳北站停機坪，就可以等待乘坐直升機了，工作人員會貼心説明乘機注意事項。一片轟隆隆的聲音中，它來了！「霸道總裁」的直升機來了！

深圳龍華區空中的士（深圳派提供）

深圳龍華區空中的士（深圳派提供）

跟隨工作人員的指引，登上直升機，第一件事是繫上安全帶和戴上降噪耳機，機長會通過耳機跟大家對話。

深圳龍華區空中的士（深圳派提供）

隨着直升機冉冉上升，眼前的視野也隨之開闊了起來，高樓大廈、山野湖泊...城市與自然美景盡收眼底。

深圳龍華區空中的士（深圳派提供）

深圳龍華區空中的士（深圳派提供）

深圳龍華區空中的士（深圳派提供）

我們乘坐的是「環深航線」，直升機經過南山、福田、羅湖各區，塘朗山、梅林水庫、深圳灣、平安金融中心、華潤大廈等等經典地標一一呈現，俯瞰視角下更顯壯觀和遼闊。

若是夕陽時分乘坐，還可以高空看一場絕美日落和晚霞。

一趟下來時間雖然不長，但不僅可以俯瞰全城，還把深圳幾個區都遊覽了一遍，體驗超值。

03：低空經濟先導區，為什麼是龍華？

深圳龍華區空中的士（深圳派提供）

生活在龍華，也太「超前」了吧。

近年來，龍華在建設低空經濟先導區上可謂下足了功夫，除了空中的士下的空中接駁、低空旅遊、低空醫療急救等服務，龍華區還集聚了眾多低空經濟優秀企業，低空經濟發展勢頭如火如荼：

多翼創新打造的全國首個無人機智慧空港示範點在龍華落地，美團已在龍華開闢7條無人機配送航線和3條醫療航線，豐翼科技已在龍華建成12個無人機起降平台、10條航路，成功開通29條航線⋯⋯

龍華髮展低空經濟的決心和底氣，我們都有目共睹。

秉承着敢為人先，敢闖敢試的精神，相信在不久之後的龍華，低空經濟將融入每一位市民的常態生活中，在硬核科技加持下，為民生提供更多的便利。

延伸閱讀：2024年AUDEMARS PIGUET創新之選 新材質與名人聯名款引領風潮（點擊連結看全文）

+ 39

【本文獲「深圳派」授權轉載，微信公眾號：best0755】