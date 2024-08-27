《星戰》經典角色波巴費特罕見原型玩具曝光　拍出千萬天價紀錄

大家印象中手掌大小的玩具人偶可以值多少？一千、一萬？早前一件《Star Wars》角色人偶迎來拍賣，最後以天價1,342,000美元成交（約1,046萬港元），隨即登上史上最貴人偶玩具的榜首，更令人震驚的是，這件玩具的角色並非天行者、尤達大師、莉亞公主、韓索羅等等這些主要人物，卻是賞金獵人波巴費特（Boba Fett）。

Boba Fett（圖片來源：Wiki）

波巴費特在《Star Wars》正傳三部曲中僅有4句台詞，一共出場6分32秒，角色設計本來是全白色的帝國風暴兵，後來因為導演喬治盧卡斯的建議才加上披風造型，披風還是車庫的一條毛巾。這位別樹一幟的角色意外地得到不錯的人氣，在正傳中他因為被韓索羅誤觸火箭包而掉落在怪獸沙拉克的口中消失，直到近年才回歸到大眾的眼前，於2019年在Disney+上映的影集《曼達洛人》中重新現身，證實當年成功在沙拉克口中逃脫，及後繼續出現在衍生影集《波巴・費特之書》之中，已從配角搖身一變成為主要角色。是次的拍賣能夠拍出佳績，相信亦與其中人氣有關。

《Star Wars》劇照

《波巴・費特之書》

不過真正影響這件玩具價值的，還是因為極為罕有。首先要入手並不容易，因為它根本從未流出市面。角色於1978年首次亮相時獲得粉絲追捧，使得玩具生產商Kenner決定投產，主要以郵寄形式進行銷售，有別於一般人偶玩具，波巴費特具有背包發射火箭的功能，作為粉絲尤其是男生當然難以抗拒，然後Kenner在香港生產了100個玩具原型進行測試，100個之中分別有70個為L型發射槽、30個為J型發射槽，測試包括加熱、冷凍和其他破壞性方法，倖存的原型大多都是傷痕累累的「戰損版」。

Kenner 1979 J-Slot（版本2）火箭發射原型波巴費特，「Mailer」版本 （圖片來源：Goldin）

Kenner 1979 J-Slot（版本2）火箭發射原型波巴費特，「Mailer」版本 （圖片來源：Goldin）

可惜好景不常，正當波巴費特準備面世之時，Kenner的競爭對手生產的一款玩具因為一枚可發射導彈被幼兒誤吞導致離世，波巴費特擁有同樣功能也有可能造成意外，使得Kenner馬上展開危機應變，避開比較不安全的L型發射槽，雖然J型發射槽的飛彈更難誤發，最後因為成本及潛在威脅還是決定取消發射飛彈這個功能，並將飛彈焊死在背上。很多星戰迷曾經以為自己擁有過發射飛彈功能的波巴費特，事實上僅有Kenner的員工有可能將原型帶回家，市面上流通的是「焊死」的版本，這個現象被稱為「火箭費特症候群」的曼德拉效應。

圖片來源：Goldin

直到90年代，星戰迷才發現這些原型的存在，當中已知僅有約20多件由藏家收藏，大多都擁有測試標誌，甚或是經歷過品質測試傷痕累累的版本，突顯出是次由Goldin拍賣會上拍這件作品的稀有性及獨特性：Kenner 1979 J-Slot（版本2）火箭發射原型波巴費特，同時為「Mailer」版本，不同之處是已塗漆、放置在檔案箱內、配有兩枚飛彈和爆能槍，是一個如果沒有被勒停隨時可推出市場的版本，AFA評級為NM+ 85+，在現存僅有3件「Mailer」版本中等級最高的一件，並且是首次進行拍賣實屬千載難逢之機會，其餘兩件很可能永遠不會在拍賣會上出現，據說在拍賣開始之前，需要由一隊保安人員護送進入大樓。

是次打破紀錄固然令人興奮，其實前一個紀錄也是由波巴費特創下的，以52.5萬美元成交的同類型玩具，不過卻是數量較多的L型發射槽版本，而且品相不如是次這件般良好，所以這次拍出高逾一倍的價值是無可厚非。