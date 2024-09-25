住進全球最貴麗思卡爾頓隱世、瑞吉　探索紅海頂級度假區絕美風光

前兩天，MISS的好友前往沙特紅海，打卡了全球最貴的麗思卡爾頓隱世和瑞吉分號。

頂尖的設計與生態環境，讓兩家酒店帶來媲美馬爾代夫頂奢島的度假體驗。

打卡全球最貴的麗思卡爾頓隱世和瑞吉分號。（外灘提供）

紅海被稱為「中東馬爾代夫」，不僅有媲美馬代的海水質量，還沒有漫長的雨季，使得全年都有絕美海景欣賞。

此外，沙特環球集團計劃在這裏打造世界上最大奢華酒店集群，雲集麗思隱世、六善、瑰麗、四季、卓美亞等五十多個奢華品牌，陣容尤為強大。

打卡全球最貴的麗思卡爾頓隱世和瑞吉分號。（外灘提供）

這些頂級度假村自然價格不菲，譬如新開業的紅海瑞吉，價格在1.5-2萬人民幣起步；努朱瑪麗思卡爾頓隱世更是達到3萬左右，分別登頂各自品牌的最貴酒店。

MISS的特約作者 Toby W 剛剛前往了這兩家酒店，第一時間發來了他的體驗報道。讓我們一起看看，這兩家品牌之最，到底怎麼樣。

Part 01：海上的精靈居所 努朱瑪麗思卡爾頓隱世

打卡全球最貴的麗思卡爾頓隱世和瑞吉分號。（外灘提供）

目前想去紅海，需要從利雅得或迪拜轉機才能抵達。我們幾經周折後，終於在紅海國際機場落地，映入眼簾的是漫漫沙漠，沒有想象中的蔚藍海洋。

麗思隱世的管家已經在機場等候多時，他帶我們去往碼頭，乘坐私人遊艇抵達酒店所在地——紅海烏瑪哈特羣島。

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一杯冰爽的歡迎飲品下肚，管家開着小車送我們來到房間門前，正式開啓海島度假生活。

努朱瑪麗思卡爾頓隱世共有63間水上度假屋和沙灘別墅，均在150平起步。貝殼狀的水屋圍繞着中央島嶼，如同一串璀璨項鍊。

超低的建築密度增添不少私密性，奠定了頂奢品牌的基調。

建築由Foster+Partners設計團隊操刀，管家告訴我，水屋外立面的材料是「麻繩」，用總長8千米的繩子環繞在木製框架上，營造自然的生態感。

我上前細看，發現一道道堆疊的痕跡，摸上去也是麻繩糙礪的觸感。

室內設計由WATG旗下Wimberly Interiors擔綱，巧妙結合別墅的弧形結構，隱藏起大部分設施，將住客的視線引導至廣袤的大海。

當我倚靠在完全貼合建築曲線的沙發上時，恍若自己是貝殼中的精靈，透過開口窺見蔚藍的海平面。

黑白花紋的靠墊、駱駝鞍似的牀尾凳是對阿拉伯文化的致敬。質感柔順的地毯也是手工編織的，光腳踩在上面十分舒服。

每間別墅都配備私人泳池，室內呆膩了直接躍入池中，或躺在岸邊無所事事，度假的愜意隨性理應如此。

歡迎禮同樣用心，鮮榨果汁和豐盛的果盤不必多説，看似不起眼的椰棗選用的是頂級品牌Bateel，我在機場買8枚都要300多人民幣，這裏卻每日免費提供一大盤。

作為酒店控，房間裏的小物價自然也不能落下。房卡是一串手鍊，沙灘包則是輕便的環保材質。

最驚喜的還是洗衣袋套裝，摸起來如絲緞般順滑，鞋袋內部做了左右腳分裝設計，收口則是一條皮質拉扣，於細節處流露極致奢華。

Part 02：紅海最閃耀的明星

打卡全球最貴的麗思卡爾頓隱世和瑞吉分號。（外灘提供）

努朱瑪麗思卡爾頓隱世的美不止於客房，在島上漫步時，我發現了獨屬於紅海的美。

施工期間被影響的生態正在慢慢恢復，時常可見呆呆的海鳥站在欄杆上，也不怕人。綠植不高但覆蓋全島80%的面積，有沙漠綠洲般的別樣生機。

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雖然房間自帶泳池，但我更喜歡前往康體中心遊泳。這裏池子更大，還有專業的水療按摩設施，可以看着日落做一場熱療SPA。

官網上提到酒店配有專業的潛水中心，我本以為是個大型訓練基地，實際上只是個小場館。不過教練是熱心且專業的，還能在這裏考取PADI證書，探索附近的海域。

值得一提的是，紅海是目前全球最頂尖的潛水勝，熱衷於潛水運動的朋友不妨來體驗一番。

隨着夜幕降臨，漫天繁星逐漸顯現，這家麗思隱世的最佳打開方式才嶄露頭角。

努朱瑪（Nujuma）的阿拉伯語意思為星星，由於沙特常年乾旱，天上基本無雲，加上無垠的海面，讓酒店成為觀星聖地。

酒店提供專業的觀星之旅，有觀星老師用指星筆告訴你各個星座的方位。我運氣不錯，第一晚就看到星雲流淌的銀河，實在難忘。

此外，由於吃了好幾天的西餐，我的中國胃已經按耐不住，需要熱乎乎的中餐撫慰。

在和主廚表露心聲後，他居然根據網上的教程，為我們定製了一套中式早餐。蒸餃、雞肉粥、蛋炒飯做的有模有樣，這下算是被麗思隱世體貼入微的服務徹底折服。

Part 03：無微不至的管家服務 紅海瑞吉度假村

（外灘提供）

此行的第二站紅海瑞吉度假村，就在麗思隱世旁邊，5分鐘船程即可抵達。

瑞吉的體量稍大，擁有90間別墅。但客房面積卻要小不少，只有75平米，是麗思隱世的一半。

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螺旋形的別墅出自隈研吾手筆，如果是麗思隱世的房子像貝殼，那麼瑞吉就是一個精巧的海螺。

室內設計由中東頭牌設計師Kristina Zanic負責，馬賽馬拉JW萬豪、利雅得瑞吉、巴庫麗思都是她的作品。

Kristina慣用鮮豔的色彩展示中東文化，這次她把紅海的沙丘、珊瑚礁搬到室內，描繪出一副阿拉伯風情的海島度假圖。

我很喜歡房間裏的海浪裝置藝術品，由當地布料印染而成，像凝結的海浪，亦或是海風的具象。

開放空間是紅海瑞吉的主調，360度落地窗帶來了絕美海景。然而，水屋之間距離較近，使得隱私感欠缺，度假的三天裏我幾乎沒有完全拉開窗簾，反而影響了觀景體驗。

另外，我建議水屋一定要住日落朝向的。不僅有更開闊的海面，能在私家泳池欣賞日落，私密性也更好。

紅海瑞吉的一大優點是運動設施豐富，板球場、網球場和兒童中心一應俱全，在這裏度假不會太無聊。

最後，我還想誇一下紅海瑞吉的管家。他先是專門下載了微信，以便與我溝通聯繫；當我有需要時能第一時間出現在門前，響應非常迅速。

因為一些小插曲，我的游泳裝備未能帶上。管家瞭解情況後，立刻從精品店拿來一套價值不菲的泳衣，表示可以送我使用。

種種暖心舉動令人動容，瑞吉品牌引以為傲的管家們，總能在最有需要時，帶來「想客人所想」的周到服務。

Part 04：冉冉升起的 海島王者？

打卡全球最貴的麗思卡爾頓隱世和瑞吉分號。（外灘提供）

這趟五天四晚的行程體驗下來，我認為紅海度假尚處於萌芽階段，一切都剛剛起步，現在專程前往可能為時尚早。

單論紅海的生態環境，比起馬爾代夫等老牌海島度假地有過之無不及。加上全年幾乎不會下雨，更沒有可怕的風暴，是難得的穩定度假目的地。

但是度假島本身的環境是需要時間發展的，現有的兩家酒店周邊基本沒有魚羣，需要出海才能看到大規模的海洋生物。

島上植被還在種植階段，可能需要五年或者更久才能達到一個不錯的標準。不過，紅海目的地走的是沙漠綠洲風格，或許對綠化沒有那麼強的要求。

此外，紅海目前的度假運營能力與馬爾代夫相比，還稍顯稚嫩。各項活動尚未開發，在這裏如果不會潛水，會少很多樂趣。

並且餐飲也是一大難題，當我在馬爾代夫已經吃上正宗的紅油火鍋時，兩家酒店的自助餐還不能超過10個菜品，吃幾天就會乏味。

目前，紅海更適合搭配沙特另一目的地埃爾奧拉一起遊玩，兩地之間僅有4小時車程，可以體驗沙漠加海島的奇妙之旅。

隨着時間發展，紅海必將成為全球頂級度假區之一。今年下半年，未來風格的謝巴拉度假村和規模最大的紅海君悦即將開幕，讓我們拭目以待。

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