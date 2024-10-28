印度傳奇酒店落戶倫敦　1500萬英鎊打造奢華秘境　2028年正式開業

印度傳奇奢牌The Oberoi近日又有全新動向，將在英國倫敦打造全新的酒店。

這個一向以奢華和宮殿感著稱的奢牌，在世界範圍內鑄造了許多夢幻宮殿，不僅擁有如舊王宮狩獵地的神仙選址，還能讓客人有貴族般的享受，比如坐接駁車進出泰姬陵，也因此讓威廉王子等一眾名流都欽定為下榻行宮。

The Oberoi這次將在倫敦打造一座僅有6間客房和11間套房的袖珍之作。

酒店計劃將投資1500萬英鎊進行設計打造，預計將在2028年3月正式開業。

投資1500萬英鎊進行設計打造，預計將在2028年3月正式開業。（外灘提供）

當鑄造夢幻宮殿的奢華酒店帝國，開始演繹精品和袖珍的作品，又是坐落於倫敦這樣的兵家必爭之地，僅僅是剛剛官宣的訊息，就已經足夠讓酒店控們歡欣雀躍了。

與此同時，Oberoi的持有家族Oberoi還深陷紛爭。不過，圍繞家族繼承權及遺產的一系列爭端，似乎並未阻止Oberoi品牌發展的步伐。

Part 01

傳奇起源：宮殿鑄造者

創始人M.S.Oberoi（外灘提供）

作為印度國寶級的兩大傳奇品牌之一，Oberoi已經有着90年的深厚歷史。

1934年，創始人M.S.Oberoi買下了位於西姆拉的The Clarkes酒店，也由此開啓了Oberoi酒店帝國的創建之路。

Oberoi家族的第二代掌門人P.R.S. Oberoi（外灘提供）

Oberoi家族的第二代掌門人P.R.S. Oberoi更是在上世紀末憑藉如The Oberoi Amarvilas、The Oberoi Udaivilas等一系列夢幻的「宮殿酒店」，讓Oberoi名聲大噪，奠定了其印度國寶級奢牌的地位。

（外灘提供）

The Oberoi Amarvilas，應該是Oberoi最為知名的作品。

距離泰姬陵直線距離僅數百米的Oberoi，不僅在建築的佈局和規劃上用純色大理石和圓形穹頂地屋頂來致敬泰姬陵，更是用獨特的建築構造，讓125間客房都配備了觀賞泰姬陵的景緻。

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深諳奢華度假之道的Oberoi還為客人提供特權：乘坐酒店的接駁車進出泰姬陵。所以英國王室的威廉王子在遊覽泰姬陵時，也欽定這間Oberoi作為行宮。

P.R.S. Oberoi的另一力作則是位於Udaivilas。要知道這座被稱為白色之城的城市在當時已經有了印度的另一個國寶級品牌Taj的湖宮神作。

而The Oberoi Udaivilas另闢蹊徑地選址於皮丘拉湖畔舊時王宮的狩獵地，同樣需要乘坐酒店的專屬船隻才能抵達。憑藉宮殿式建築、本地傳統建築中常見的雕花陽台和延伸入客房的泳池，The Oberoi Udaivilas面對Taj的Lake Palace也是絲毫不落下風。

相較於Taj總是手握古老宮殿進行翻新，沒有真宮殿的Oberoi在P.R.S. Oberoi的帶領下更熱衷於「造宮殿」。

The Oberoi Rajvilas毫無疑問是「造宮殿」的傑出代表作，坐落粉紅之城，藏身於32英畝的莊園之中。

這間分號的最神奇之處，在於似是先鋒革新，又似是依循傳統：酒店由宮殿客舍和野奢帳篷組成。這種搭配在彼時的度假村中可謂罕見，但似乎又極為符合昔日王公狩獵營地的真實的圖景。

呼應粉紅之城齋普爾的牆體配色，獨具莫卧兒王朝風情的奢華帳篷，P.R.S. Oberoi對於宮殿塑造的功力令人歎服。

Oberoi的奢華遊輪（外灘提供）

順帶一提，當年的Oberoi除了造宮殿，還熱衷於圍觀「奇觀建築」。除了泰姬陵旁的The Oberoi Amarvilas之外，當年還一度將埃及金字塔旁的Mena House收入麾下。

更是在1996年首次於埃及尼羅河上推出了Oberoi的奢華遊輪。

Part 02-

先鋒革新：全新一代Oberoi

Arjun Oberoi和Vikram Oberoi（外灘提供）

雖然和世界奇觀的緣分未能更進一步，但是這種非凡的選址功力卻延續至了Oberoi此後的築店理念之中。

從P.R.S. Oberoi手中接過掌門大權的是家族的額第三代傳人——Arjun Oberoi和Vikram Oberoi。

（外灘提供）

這兩位之於Oberoi最大的貢獻，是令其突破了傳統的宮殿式建築，專為更新穎、更先鋒也更時髦的現代風格度假村，簡約、流暢的現代美學，更貼合當下的度假村築店潮流。

如The Oberoi Gurgaon、The Oberoi Beach Resort, Al Zorah等作品，都在這兩位掌門人的手中相繼問世。

The Oberoi Gurgaon作為新一代Oberoi的代表作，整體構思為「藏匿於樹林中的珠寶盒」。玻璃、鋼筋和石材的運用，讓這間藏身於樹林身處的酒店更具有現代的冷峻風格，設計感更是不言而喻。

泳池的部分更是大手筆而巧妙。也許是有造宮殿的經歷在前，The Oberoi似乎很擅長操刀大體量的度假村。卻依舊能為每一位賓客帶來王公貴族般的奢華體驗。

另一間這一階段不得不提的作品是位於摩洛哥的The Oberoi Marrakech。這間2019年正式揭幕的酒店，在形制上回歸了Oberoi最熟悉的宮殿，這也與馬拉喀什本身的建築風格有關。

酒店設計靈感來自摩洛哥建築的輝煌時期，主樓庭院就借鑑了建於14世紀、當地最著名的歷史古蹟Medersa Ben Youssef的設計。

The Oberoi Marrakech（外灘提供）

84間客房及套房，通過華麗的內飾以及大型私人泳池和私人花園，盡顯摩洛哥傳統的奢華美學。

而此番The Oberoi進駐英國倫敦，挑戰這間僅有17間客房的袖珍之作，也是出於這兩位掌門人的革新理念。相信這對於Oberoi來説，顯然並非難事。

當習慣於大體量的Oberoi專注於更袖珍和精品的度假村，得到的答案只能是更極致的服務和更奢華的體驗。

Part 03

酒店帝國的遺產爭奪

Oberoi家族（外灘提供）

被稱為全球酒店業 100 位最具影響力人物之一的P.R.S. Oberoi在2023年辭世。儘管這位90多歲高齡的Oberoi靈魂人物早已不參與酒店的管理，但卻不經意間為之後的家族內鬥留下了隱患。

P.R.S. Oberoi有過兩任妻子，和第二任妻子所生的女兒Anastasia Oberoi對她的繼兄弟、繼姐妹和堂兄提起訴訟，指控他們阻礙遺囑的執行。

（外灘提供）

雙方的焦點在於P.R.S. Oberoi留下了兩份相互衝突的遺囑，而Anastasia想要通過遺囑的訴訟，爭得遺產以及Oberoi的股份。

而被起訴的則是上文提到的這兩位現任掌門人，P.R.S. Oberoi和第一任妻子生下的Vikramjit Oberoi以及堂兄弟Arjun Oberoi。

不過就目前的情況看來，這場紛爭並不會動搖Oberoi酒店的正常運轉和擴張計劃。

Oberoi酒店帝國還會繼續（外灘提供）

而且特別要指出的是Oberoi是當下酒店集團中少數的家族企業，且無需職業經理人把持。從創始人M.S.Oberoi到靈魂人物P.R.S. Oberoi再到如今的Vikramjit Oberoi，經過三代人的努力，才有如今的Oberoi酒店帝國。

在這接近百年的時光中，Oberoi也用家族和血脈的形式，將對於奢華的註解和築店美學一代代傳承下去。

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