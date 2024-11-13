奢華酒店歡迎禮應該是這樣　從果盤到定製化　賓至如歸又觸動人心

當你推開客房大門，映入眼簾的是精美的果盤、酒水點心和親筆賀信。

意味着這次酒店探索之旅，擁有了一個曼妙的開始。

奢華酒店應有的歡迎禮（外灘提供）

然而，當「降本增效」的風颳進酒店市場，如此用心的歡迎禮開始不多見了。

MISS最近看到不少吐槽，有花上千元住的酒店只給三個蘋果，甚至出現只給幾個橘子還都是不新鮮的，抑或是乾脆沒有歡迎禮。

奢華酒店應有的歡迎禮（外灘提供）

作為待客之道的體現，一套誠意滿滿的歡迎禮，能帶給住客相當優秀的第一印象。畢竟，是否有得到酒店的重視，從歡迎禮的配置上就能窺見一二。

MISS也遇到過不少驚豔的歡迎禮，下面和大家一同分享，優秀的酒店見面禮會是什麼樣。

Part 01：走心的歡迎禮 應該長什麼樣？

奢華酒店應有的歡迎禮（外灘提供）

每家酒店都有一套歡迎禮標準，受客人會員等級、預定房型和特殊紀念日等影響，給到的待遇有所不同。

而常規歡迎禮通常只有一份果盤，擺着香蕉、蘋果、香梨或橘子，被酒店控們戲稱「紅綠燈」。

的確，這些水果住客大多不會食用。但作為一種待客儀式，如果不用心思準備，甚至會起到反效果。

如今的酒店市場越來越卷，從普通酒店到頂奢品牌，更多的酒店們還是想通過歡迎禮，讓住客留下好印象。

但怎麼把這份禮物送進住客的心裏，並不容易。

較為用心的酒店，小甜點和歡迎信會伴隨果盤一同出現。雖不見得成本提升多少，賓至如歸的儀式感卻油然而生。

並且，歡迎禮的形式也可以是多樣的。與其造成食物的浪費，不如替換成其他小物件。

卡包、書籤、明信片都是常見的禮物，貼心一些的酒店還會贈送睡眠噴霧或小瓶香薰，還有根據品牌調性做的文創周邊，相當有記憶點，更容易取得住客歡心。

Part 02：奢牌的歡迎禮 擊中你的心

在奢華酒店，高規格歡迎禮則是必不可少的入住體驗。（外灘提供）

在奢華酒店，高規格歡迎禮則是必不可少的入住體驗。

不久前，MISS重新拜訪了西湖邊的頂奢酒店秋水山莊，一進屋便被華麗的果籃吸引了注意力。

青提、蓮霧、山竹、釋迦果一應俱全，甚至還有個牛油果，一旁是綠豆糕、曲奇以及字跡優美的親筆信帖，盡顯奢華風範。

管家説，這套歡迎禮是秋水標配。水果均為新鮮採購的佳品，我剝開一個山竹，滿口清甜滋味。

如果是第一次入住麗思卡爾頓、康萊德或瑞吉等品牌旗下的酒店，那你很大概率會在客房發現一隻可愛的吉祥物。

比如麗思呆萌的獅王公仔，不同酒店還有限定款小獅子。哈爾濱的雪人、南京的夫子、西安的兵馬俑款都是我的摯愛。

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還有奢牌主打在地化體驗，他們把當地特產作為歡迎禮贈與賓客，獨具風情。

我印象最深的要屬重慶麗晶酒店，一個木製九宮格里擺放着九款小吃，不需要走街串巷即可嘗便山城風味。

另一種較為風靡的歡迎禮則借鑑米其林餐廳的擺盤靈感，為住客描繪了一幅特產地圖。

譬如蘭州喜來登在開業之際，用三炮台、甜胚子、苦水玫瑰等特產做了一套甜品，分別擺在地圖裏的對應產區上，一目瞭然。

Part 03：定製化，因你而尊貴

根據客人喜好，精心打造的定製款歡迎禮。（外灘提供）

而最能打動人心的，莫過於根據客人喜好，精心打造的定製款歡迎禮。

較為常見的是生日或特別紀念日當天入住酒店，往往會收穫意想不到的驚喜。

生日或特別紀念日當天入住酒店，往往會收穫意想不到的驚喜。（外灘提供）

還記得前年在長沙瑞吉過的生日，當天的歡迎準備甚至讓我有些受寵若驚。

清點了一下桌上的物品，蛋糕、豪華果盤、茶顏悦色、朱古力製作的裝飾品一應俱全；定製房卡、飛盤以及管家猴玩偶也沒落下。

驚喜遠不止於此。管家在添加微信後，從朋友圈找到一張我很中意的照片，沖洗出來並裝裱好放在牀頭。

這一刻，又被瑞吉無微不至的管家服務所折服。

自己用馬刀打開的香檳（外灘提供）

值得一提的是，瑞吉還將經典的「軍刀開香檳」融入到迎賓儀式中。

由管家教導示範後，客人手持馬刀，在房間親自開啓一瓶上好的香檳，歡慶這難忘的一天。

瓶塞則被擦拭乾淨後裝入禮盒，做成獨一無二的紀念品供客人珍藏。下次過生日或結婚紀念日，不妨選擇一家瑞吉酒店度過。

「歡迎入住第20家麗思」（外灘提供）

有意思的是，當你在一家酒店或某個品牌的入住次數夠多，還會有特別的忠誠粉絲福利。

MISS作為麗思粉，入住澳門麗思時被告知這是我下榻的第二十家獅王分號，於是酒店在落地窗上貼好「歡迎入住第20家麗思」的裝飾，有趣極了。

安縵痴們應該都收到過一件印有AMAN JUNKIE的短袖。當你住到第6家安縵酒店時，便能解鎖這一里程碑式獎勵。

（外灘提供）

酒店控們收到的奢華歡迎禮（外灘提供）

歡迎禮是酒店給予客人無聲的問候，彰顯品質的優異與服務的熱情，成為營造難忘入住體驗的第一環節。

哪怕只是在此停留一晚，此番好客之道也能給住客留下美好的回憶。

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