遊絲路坐上國產奢華列車體驗　人均3萬元的年輕人微度假新風尚

坐火車從西寧到敦煌玩一圈，要花多少錢？

最奢侈的回答是：搭乘絲路夢享號旅遊專列，人均三萬起步，最貴的套房超過十萬元。

絲路夢享號（外灘提供）

MISS的一位朋友是資深火車迷，他趁着假期專程飛往西寧，慕名打卡了開行不久的「全國最貴列車」絲路夢享號。

「簡直就是把四季酒店搬進車廂」，他對這輛車讚不絕口：

雖然還不夠成熟，但帶來的驚喜不亞於世界一流列車。

九州七星號（外灘提供）

酒店控們都知道，國外奢華列車如Belmond東方快車、非洲之傲、日本九州七星號和四季島，都是要列入人生清單的夢想旅程。

而國產奢華列車推出運營後，有人提出售價過高，配套行程不匹配等問題，引發了「幾萬塊坐一趟火車旅行值不值」的熱議。

帶着這份好奇，我聽他分享了這趟絲路探索之旅。

Part 01 - 國產奢華列車新高度

國產奢華列車（外灘提供）

在登車之前，先看一眼絲路夢享號的外觀。車型依舊是經典的25G，但車體為全新開發，一眼望去並不顯老。

外觀的鳥獸雲圖大有來頭，由清華美院師生們經歷672小時，一筆一畫手繪而成，盡顯東方神韻。

踏入絲路夢享號車廂，頓時讓人眼前一亮。由HBA操刀設計，整體造型靈感源於漢代馬車的車廂形體，紅、黑、金三色頗有東方貴氣。

你細看牆面上的紋理，像不像莫高窟的飛天壁畫，過道的漆面上是古絲綢之路地圖。

在車廂中漫步，你能看見中國的陶馬、和田玉和古董書畫，還有19世紀的英國銀器，來自全球的藝術珍藏遍佈整個空間。

絲路夢享號共有15節車廂，其中10節為38間客房。房間面積11平起步，比我們熟知的Belmond東方快車、非洲之傲等列車都要寬敞。

全部房間配有乾濕分離的獨立衞浴，不僅水壓充足，溫度也夠熱，能滿足車上洗個熱水澡的願望，光憑這點足以見得其配置之高。

最大的錦繡未央套房面積達到22平，聽着不大，但在寸土寸金的火車上卻佔據半個車廂。其設計融合伊斯蘭建築、古羅馬建築元素，傢俱又是漢風與西域風情，好一個繁榮盛世場面。

卧室擺上一張兩米大牀，衞浴採用雙台盆佈局，是在無聲地炫耀奢華。寶格麗備品、Aesop洗護、依雲飲用水等高配，已超越不少奢華酒店。

在火車上泡着玫瑰花浴，眼前美景隨着列車奔馳而變化，列車遊的終極幻想莫過於此。（外灘提供）

MISS的朋友在參觀完這間價值12萬的套房後，最豔羨的還是浴缸，此前他只在日本瑞風號上見過這等配置。

暢想一下在火車上泡着玫瑰花浴，眼前美景隨着列車奔馳而變化，列車遊的終極幻想莫過於此。

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Part 02 - 真正的「陸上郵輪」

公共車廂設有四節（外灘提供）

公共車廂設有四節，分別為中餐盛宴閣、西餐西海郡、星享宮客廳和多功能車廂漢樂府。

客廳的吧枱提供暢飲的酒水飲料，喝一杯咖啡，或是找調酒師要一杯落日特調，老錢感覺有了。

正餐都是位上，廚師會按照提前記錄好的口味為客人訂做餐食，十分用心。

古典大氣的盛宴閣提供海蔘、鮑汁海鮮飯或剛煲好的靚湯等美食，隨時供應的蟹黃面更能時刻滿足你的胃。

（外灘提供）

西海郡的風格清新素雅，全車唯一的雪茄吧藏身於此。西餐廳主打牛排和各式意麪燴飯，在火車上吃到這些食物簡直太幸福。

值得一提的是，每餐都有配酒免費飲用。酒鬼們的旅途，怕是要全程微醺了。

末尾的漢樂府是一處180度全景車廂（外灘提供）

末尾的漢樂府是一處180度全景車廂，白天列車穿過戈壁灘，超大景觀窗映入大漠孤煙的壯美；夜幕降臨時觀景區則亮起動態燈光，展現萬家燈火與滿天星河的光影效果。

列車途徑青海湖時務必來到這裏，湖面與綠地的生機與先前的荒漠形成鮮明對比。趕上油菜花季，還能看見大片金燦燦的油菜花。

趕上油菜花季，還能看見大片金燦燦的油菜花。（外灘提供）

此外，該車廂帶有麻將桌和棋牌室包房，可以約上好友在此消遣娛樂。

可以説，絲路夢享號的硬件設施打破了國產列車的奢華新高度，已然躋身國際奢華列車行列。

Part 03 - 下車後的到位體驗 方能打動人心

（外灘提供）

再奢華的列車終究只是休憩場所，旅遊專列的魅力更在於車下行程安排、服務細膩程度等軟實力。

絲路夢享號的5天4晚行程途徑莫高窟、鳴沙山、大茶旦鹽湖，每天都會安排專門的行程給這些景點。

莫高窟（外灘提供）

當我問到遊玩體驗如何時，朋友説有可圈可點之處，也能感受到行程並不夠成熟。

像敦煌必打卡的莫高窟，全程走VIP通道無需排隊，在8個普窟之外甚至安排了三個特窟展覽，對比自己出行無疑是順暢太多。

絲路夢享號和其他景點均有合作，譬如在大茶旦有專屬營地，可暢玩各色活動；鳴沙山設有獨立茶歇處，不用和散客們人擠人。

整車配有5位度假大使和兩位攝影攝像師（外灘提供）

但行程需要配合列車出發時間，總體略顯匆忙。尤其是當期乘客數量較多，即使整車配有5位度假大使和兩位攝影攝像師，仍顯得力不從心。

此外，景區觀光均由當地講解員帶領，水平參差不齊，深度遊品質有待提升。總體上像一場高端跟團遊，和心中期待的尊貴體驗存在差距。

（外灘提供）

他回憶起日本四季島列車的行程，幾乎每天都有專場定製活動，譬如在青森縣立美術館，四季島直接包場，在美術館裏享用法餐。

最近復開的亞洲版東方快車更是把老錢格調拿捏的爐火純青，乘客們將在慈善機構員工帶領下探秘雨林，一同保護瀕危的野生馬來亞虎，體驗堪比Safari。

東京皇宮酒店（外灘提供）

絲路夢享號青甘線行程中，頭尾兩晚住宿安排在當地酒店。然而，受限於敦煌的酒店選擇不多，酒店房間與列車的奢華落差太大，他笑道「不如在車廂裏多住一晚」。

四季島的出發前夜，可是住在東京皇宮酒店；Belmond亞洲線直接安排了兩晚蘭卡威The Datai酒店呢！

的確，奢華旅行專列不僅需要發展列車本身的硬實力，彰顯價值所在的軟實力部分，國產列車還有不少課題值得探索。

Part 04 - 當年輕人湧入奢華列車

（外灘提供）

當前旅遊專列的主力客羣，是有錢有閒的銀髮羣體或帶娃家庭，一價全包的郵輪式行程，能帶來較為穩定的旅行體驗。

不過，隨着越來越多堪比奢華酒店的列車出現，年輕羣體對奢華列車的興趣正日益濃厚。

全國巡迴的Staycation路線（外灘提供）

絲路夢享號近期開發了全國巡迴的Staycation路線。兩天一夜的時間，全程不下車，花一個週末盡情享受列車的美好。

比起動輒大幾萬的且耗時的慢旅遊，人均四五千的微度假系列更適合只想體驗列車本身的年輕人。不得不説，絲路夢享號是懂當代年輕人生活方式的。

每間客房會贈送一次肌膚護理（小紅書@賀小西）

絲路夢享號還有一條較長的南疆路線，MISS看到後相當心動。畢竟在「酒店荒漠」新疆，終於有了食宿無憂地打卡各地美景的方案。

值得一提的是，已經前去嚐鮮的博主分享了一個小驚喜：每間客房會贈送一次肌膚護理，使用全套海藍之謎產品。火車上也能做SPA，再次刷新我對奢華列車的認知。

又一奢華旅行方式（外灘提供）

國內的旅行專列正在飛速前進，這是繼郵輪市場興起後的又一奢華旅行方式。

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