2024聖誕禮物合集　為最愛、毛孩送上祝福　百年老店聖誕大餐

【聖誕禮物】聖誕節對不少朋友而言可能是最期待的節日，與親朋歡聚、互相交換禮物，向最愛表達心意，還有一個月時間足夠大家好好部署，今回為大家精選各式各樣的聖誕禮物，應付不同所需。

MEMO PARIS 2024限定倒數日曆

MEMO PARIS 2024限定倒數日曆

來自法國的奢華香水品牌MEMO PARIS在今個聖誕為大家來一場滑雪度假村之旅，以香水喚起回憶及對旅行探索的情感，今年品牌繼續延續MEMO GRAND HOTEL香氛酒店的概念，全新限定倒數日曆透過芬芳氣味帶領心神來到冰雪風景，體驗雪山上的柔和空氣、雪坡上急速滑行的快感，在酒店咖啡館細味休閒時光。

MEMO PARIS 2024限定倒數日曆

倒數日曆包括6支旅行裝香水連1件旅行香水皮套，包括混合了皮革、木材、琥珀及蜂蜜燃燒起來的氣味的Irish Leather EDP 10ml、柔和的龍舌蘭香氣結合麝香的Marfa EDP 10ml、玫瑰下升起皮革香氣的French Leather EDP 10ml，還有Inlé EDP 10ml、African Leather EDP 10ml以及Madurai EDP 10ml，足以在冬日散發各種愉悅氣息。

售價：2,850港元

售賣點：香港九龍尖沙咀梳士巴利道18號K11MUSEA B1樓層KioskLAB109

Fortnum & Mason聖誕精品系列禮物籃

Fortnum & Mason

每逢聖誕定必要品嚐專屬於這個節日的聖誕茶，表揚自己在過去一年的勞苦終於迎來一年的終結，英國皇室御用食品及茶葉品牌Fortnum & Mason今年推出的Christmas Extraordinary節日系列，以多款節日美食為大家送上甜蜜歡欣時刻，適合佳節送禮，或在派對上成為矚目焦點。

Fortnum & Mason聖誕大屋音樂倒數月曆

今年全新包裝靈感來自傳統聖誕故事，以歌頌絢麗的歡樂時刻，禮物籃系列滿載各款精緻精選美饌及飲料，包括茶葉、餅乾、朱古力及聖誕布甸等一應俱全。至於精緻的聖誕倒數月曆每格小門均會播放《平安夜》等不同經典聖誕音樂。特別值得一提的是，品牌是以為英國皇室製作並售賣蠟燭起家，結合非凡茶藝製作出來的四季香料茶香氛蠟燭，有著可可豆、柑橘及聖誕香料香氣，為室內環境貫注垂涎欲滴的節日香氣。

Fortnum & Mason聖誕精品系列禮物籃：1,888港元

聖誕大屋音樂倒數月曆：1,788港元

圖片來源：The Liebling

奢華手工寵物床「The Liebling」

聖誕除了為最愛表達心意，也是一個好機會為家中毛孩送上窩心祝福，例如舒適時尚的寵物床。香港首個奢華手工寵物床「The Liebling」由屢獲殊榮的室內設計師Britta Butler設計，完美融入高級家居裝潢，可以親自定制寵物睡眠方案。

圖片來源：The Liebling

今個聖誕品牌特意提供精緻的客製化刺繡服務，加上專屬的姓名打造獨一無二的安樂窩。品牌的出品以品質見稱，採用頂級材質經久耐用，可根據客戶需求進行多種定制選擇，包括尺寸、床架、底座飾面以及靠墊顏色等。產品訂製選項及價格因尺寸及質料而定，由14,000港元至23,000港元不等，可到品牌網站查詢。

LALIQUE常春藤聖誕裝飾品

LALIQUE聖誕裝飾品及熊貓雕塑

來自法國的頂級水晶品牌LALIQUE承著今個聖誕推出限量版LIERRE聖誕裝飾品，以非凡藝術與卓越工藝來慶祝聖誕、點綴家居，還能夠突顯家居品味。新作以精緻的常春藤圖案展現出優雅奢華與節日氣氛，備有透明水晶和迷人暮紫色兩種顏色可供選擇。

LALIQUE我愛熊貓「I Love Panda」套裝

另一方面，藉著早前熊貓熱潮，品牌特意推出一款禮品套裝展示精緻的粉紅熊貓雕塑，採用柔和的粉色和心型設計包裝，附送心型展示座，原來雕塑是由René Lalique的孫女Marie Claude Lalique早在1994年設計的，五官的複雜細節體現了形式和質感的微妙平衡，無論送禮自用皆是精心之選。

常春藤聖誕裝飾品：1,100港元

粉紅熊貓雕塑，我愛熊貓「I Love Panda」套裝：2,888港元

Coravin限量版深林綠Timeless Six+系統

Coravin限量版深林綠取酒器

聖誕佳節必備美酒，可是派對過後喝不完的美酒往往會造成浪費。對於愛酒之人最好的禮物，或者是可以在佳節期間不受時間限制地品味佳釀的取酒器。葡萄酒保存技術公司Coravin最著名的Timeless系列中迎來最新的Six+系統，特意為佳節披上時尚森林綠。

Coravin限量版深林綠Timeless Six+系統

用上Six+系統在取酒時無需取出軟木塞，剩餘的葡萄酒可以完美保存數周甚至數年，精密設計的細針穿透軟木塞，同時以氬氣代替葡萄酒，確保氧氣永遠不會影響到葡萄酒的品質。今年品牌還特別支持One Tree Planted的植樹計劃，在佳節期間每售出一個限量版森林綠Timeless Six+系統，便會種植一棵樹，目標是在全球種植15,000棵，既實用又別具意義。

於11月在網站購入可享最高六折折扣。

Coravin限量版深林綠Timeless Six+系統：3,705港元

半島精品店璀璨星空禮籃

半島精品店璀璨星空禮籃及聖誕倒數日曆

每逢佳節半島精品店都會匠心提供應節精品，今個聖誕以「璀璨星空」為主題，系列由匠心製作的手工朱古力、芳香馥郁的精選茶葉、奢華豐盛的禮物籃及精緻優雅的家居飾品等一應俱全，如果想包羅萬有必選節日禮籃，多款應節佳品如朱古力、曲奇、香檳及節日掛飾等，售價由1,988港元至5,988港元不等，切合客人所需，送禮又盡顯氣派。

半島精品店聖誕倒數日曆

今年提供的聖誕倒數日曆主打各式甜美回憶，華麗的禮盒內包括12款如繁星般閃耀的朱古力，味道方面包括薑味黑朱古力、濃滑黑朱古力、香滑牛奶朱古力，以及精緻的朱古力片。有令人驚喜的腰果鳥結糖朱古力到可愛的節日造型朱古力藏於抽屜內，在倒數的日子裡帶來無盡的期待和喜悅。

半島精品店聖誕倒數日曆：928港元

查詢及訂購：半島精品店與咖啡廳，九龍尖沙咀梳士巴利道半島酒店商場

圖片來源：Jimmy’s Kitchen

Jimmy’s Kitchen火雞盛宴外賣

佳節共享聖誕大餐別具意義，這個重要的西方節日最適合品嚐西餐，香港有一家百年老字號Jimmy’s Kitchen，早在1928年開業歷史悠久，於2020年因為不敵疫情結業，幸得今年於中環畢打行重開，並由本地土生土長的Russell Doctrove擔任主廚。

圖片來源：Jimmy’s Kitchen

到餐廳用餐當然有氣氛，可是人流眾多亦未必能夠成功訂位，今年餐廳顧及到希望在家慶祝的客人特意推出全新節日火雞盛宴到會菜單，安坐家中細味溫馨聖誕，主角原隻火雞烤至外皮金黃酥脆、肉質鮮嫩多汁，配以鬆軟綿密的烤薯仔或幼滑的薯蓉、惹味的芥末洋蔥炒椰菜仔、香氣四溢的牛油甘筍，以及經典自家製香濃火雞燒汁、酸甜開胃的紅莓醬和傳統餡料。另外客人可以額外選購蜜汁無骨火腿以及多款聖誕甜品，包括經典酥脆的碧根果仁批及酸甜可口的蘋果紅莓批，要留意的是訂單需提前3個工作日前預訂。

預訂網站

Jimmy’s Kitchen火雞盛宴外賣：1,888港元，11月28日前預訂可享早鳥優惠（1,688港元）

city’super奢華聖誕禮物籃

city’super奢華聖誕禮物籃

如果今個聖誕完全不想煩惱，全心全意地享受佳節，city’super提供極度尊貴的「奢華聖誕禮物籃」，包羅逾30款嚴選優質環球單品，包括美酒如「city’super法國 Henri Billiot 特級園無年份香檳」及「蘇格蘭Glenmorangie The Lasanta 12年單一麥芽威士忌禮盒裝」；特色美饌如「Comtesse du Barry Coffret Magie雜錦魔幻鴨肝禮盒」、季節之選「Boscovivo白松露菌醬」、「Finca la Rosala白松露馬可尼杏仁」、「Cuevas糖漬栗子」、「Thursday Cottage白蘭地牛油」、「Awicoffee阿拉比卡麝香貓咖啡豆」，還有聖誕必不可缺的「city’super x Antoniazzi 意大利聖誕蛋糕（黑朱古力）」及「Joe & Seph’s爆谷聖誕倒數月曆」等，盡顯品味奢華。

瑰麗秋韻禮物籃

如果想為家人盡顯心意，還可選擇健康又美味的「瑰麗秋韻禮物籃」，包括來自世界各地的時令水果，如日本名產果物「日本亞魯斯蜜瓜」、「日本山形縣朝日町富士蘋果」、「日本大將季柑」、「日本奈良縣半乾柿」及「廣岡農場日本新興梨」，另有獲全球優良農業規範認證的「韓國無核香印提子」；頂級「韓國Omega3土壤種植雪香士多啤梨」；及「哥倫比亞黃熱情果」等，以來自大自然的甜美迎接新的一年。

「奢華聖誕禮物籃」（9,988港元）